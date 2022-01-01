24 мая 2023 года я был заперт неизвестными лицами в своей квартире - они зашли в мою квартиру пока я спал, дверь была открыта. Были похищены мои документы, сотовый телефон, ключи от квартиры, гаража и автомобиля. Когда я проснулся и понял, что меня заперли, посмотрел в окно и увидел, как возле моего гаража копошатся какие-то люди. Так как я не мог открыть квартиру, то выбежал на лоджию и стал звать на помощь. На мои крики прибежал охранник ремонтируемого дома напротив и вызвал полицию. Когда приехал наряд, двери моего гаража уже были распахнуты, а мой автомобиль был угнан неизвестными лицами. Полиция нашла в гараже связку ключей и открыла мою квартиру. Моя правая рука была сломана и в гипсе, поэтому мои объяснения были записаны сотрудниками полиции. Я попросил полицейских объявить план «Перехват», чтобы догнать угонщиков, но они отказались это делать. Через несколько дней я узнал от знакомых, что мой автомобиль доставили по заказу в Кокшетау. Через неделю мне пришло сообщение о штрафе за превышение скорости в Северо-Казахстанской области (34 500 тенге).

В середине июня я записался на прием к начальнику департамента полиции Костанайской области Ерлану Файзуллину с жалобой на полнейшее бездействие полиции. На следующий день приехал начальник Южного отдела полиции Костаная с группой сотрудников. Они начали проводить какую-то работу возле моего гаража. Начальник Южного ОП позвонил по номеру покупательницы автомобиля (его я также узнал от знакомых) и выслушал ее подготовленные объяснения, он остался доволен ее ответами и не стал предпринимать никаких действий по поиску моего автомобиля.

На следующий день я пришел на встречу к начальнику ДП области, прием проводил заместитель начальника Бауыржан Абенов, который слово в слово повторил объяснения покупательницы автомобиля! На прощание он посоветовал мне обращаться в суд. А что, теперь полиция не занимается похищением чужой собственности, угонами похищенных автомобилей?!

Я инвалид 2-й группы, пенсионер, ветеран труда и имею право требовать защиту от уголовного элемента!

Бакчан ХУСАИНОВ, Костанай

Комментарий

На вопрос отвечает пресс-служба ДП Костанайской области:

- Обращение Хусаинова об угоне автомашины зарегистрировано в книгу учета информации. По данному факту проведена проверка, в результате которой было установлено, что автомобиль был приобретен на имя его падчерицы в кредит. В настоящее время между супругами идет бракоразводный процесс. Автомобиль находится у законного владельца. Вопрос оплаты автокредита находится в плоскости гражданско-правовых отношений.