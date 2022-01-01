В 134-м туре знакомимся с новыми участниками

Для того, чтобы удовлетворить обе заявки в полном объеме, необходимо собрать 1 030 000 тенге.

Напоминаем, что, начиная с 129-го тура, все сборы идут на личные карты участников проекта. Каждый, кто желает внести свою лепту в общее доброе дело, должен сам выбрать, на чей счет отправить деньги. Участники этого тура впервые в нашем благотворительном проекте.

Дорога в Индию

5-летний Мухаммад Али ГУЛЛИЕВ из Тобыла родился раньше положенного срока, на 26-й неделе, с весом 1 кг 450 г. Новорожденные, поспешившие на свет, часто не могут дышать самостоятельно, что связано с недоразвитием дыхательной системы. Мухаммад Али по этой причине сразу попал в реанимацию и 7 суток находился на ИВЛ, а домой малыша привезли только спустя два месяца после рождения.

Шанс видеть мир без очков Мухаммаду Али дают в Индии / Фото из архива Мадины АСКАРОВОЙ

Но если бы только проблемы с дыханием преследовали поспешивших появиться на свет детей... Очень частый диагноз таких малышей - ретинопатия недоношенных. Это заболевание практически лишает их возможности видеть мир. Те немногие возможности, которые есть у них после рождения, со временем совсем исчезают и очень быстро слепота становится необратимой. И у Мухаммада Али такая же беда: ретинопатия, правый глаз - 5 стадия, левый глаз - 4б стадия. Это означает практически слепоту. К счастью, в наше время уже есть возможность сохранить хотя бы малую часть зрения, по крайней мере, не оставить маленького человека в полной темноте на всю дальнейшую жизнь.

Уже несколько участников «Нужных денег» проходили оперативное лечение в Петербурге у доктора Олега Дискаленко. Мухаммаду Али тоже спасали зрение в этой клинике. Мальчик с 2018-го по 2023 год перенес четыре разных вида офтальмологических операций, а между операциями родители возили его к Дискаленко на осмотры и консультации. Сейчас ребенок носит очки с большими диоптриями (+16) и периодически получает специфическую терапию. Это позволяет сохранять ему предметное зрение. Но родители мечтают о том, что их долгожданный сын сможет видеть мир более детально, в идеале - без таких сильных очков.

- Сейчас наш Муха, как мы его называем, ходит в детский садик, но ему приходится нелегко со своим здоровьем, - делится мама мальчика Мадина АСКАРОВА. - Там дети играют, прыгают, а ему это запрещено, потому что зрение станет еще хуже. Мне, как маме, хочется помочь своему ребенку, чтобы он не чувствовал давления со стороны сверстников. Чтобы он пошел в нормальную школу и рос здоровым ребенком. Нам выпал шанс - нас приглашают в Индию и врачи уверяют, что сын будет видеть этот мир так же, как и мы. Прошу вас, не проходите мимо, помогите нам! Ведь видеть этот прекрасный мир могут, к несчастью, не все. Огромную сумму на операцию мне помогли собрать мои дорогие подруги, которые ради этого не побоялись взять кредиты. Но на дорогу и хотя бы скромное проживание мы не имеем возможности накопить. Пожалуйста, помогите нам с сыном попасть в Индию в срок, от этой операции зависит все его будущее!

Операция назначена на 31 июля. На дорогу необходимо собрать 430 000 тенге.

Мухаммад Али - четвертый ребенок в семье, у него три старших сестрички. Папа мальчика - гражданин Узбекистана, испытывает трудности с устройством на официальную работу, и его заработки неравномерны. Да и те уходят на проживание в съемной квартире и минимальное обеспечение жизненных потребностей. Сама Мадина состоит на учете в онкодиспансере, сейчас у нее длительная ремиссия, но переживать за свое здоровье у нее нет душевных сил, главная цель - сделать все возможное, чтобы ее любимый Муха видел все краски этого мира.

Мы очень надеемся на помощь наших читателей, ведь 31 июля Мухаммад Али должен быть в Нью-Дели (Индия).

Карта Каспи: 4400 4302 6071 8223, Мадина А.

Карта привязана к номеру телефона +7-775-201-39-16.

Реабилитация в столице

Богдану МАКСАКОВУ из Костаная 1 год и 10 месяцев. Его нелегкая история тоже началась с преждевременного рождения - на 27-й неделе. Появился на свет он с совсем маленьким весом - всего 830 г. Понятно, что такой кроха не мог не иметь проблем со здоровьем. Домой из отделения недоношенных малыш попал только в возрасте трех месяцев. Родители сразу понимали, что им предстоят сложности, но диагноза пришлось ждать долго. Когда Богдану исполнился 1 год, в его медицинской карте появилась запись: ДЦП, спастическая форма, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительных нервов (зрение у мальчика - 30%). А инвалидность Богдан получил только через 4 месяца после установления диагноза. То есть всего полгода назад малыш получил возможность проходить реабилитации по квоте. Впрочем, бесплатные курсы реабилитации, по словам всех родителей детей-инвалидов, дают минимальные результаты. В апреле этого года Богдан прошел реабилитацию в центре при городской детской больнице. Но даже этот единственный курс родителям маме мальчика пришлось буквально «выбивать». Поэтому, чтобы не упускать время, родители все имеющиеся ресурсы направляют на процедуры у хороших специалистов, за которые нужно платить немалые деньги.

Богдану нужна реабилитация в «Центре катамнеза» / Фото из архива Инны МАКСАКОВОЙ

Вот так у нас обстоят дела с реабилитацией детей-инвалидов - бесплатные курсы вроде бы есть, но смысла большого в них нет.

- Спасибо друзьям мужа, которые помогали нам оплачивать хороших специалистов, благодаря им мы хоть узнали, какой должна быть настоящая реабилитация, - говорит мама мальчика Инна МАКСАКОВА. - Но надо двигаться дальше, ведь у Богдана есть перспективы при регулярном прохождении курсов. Теперь хотим поехать в столичную клинику «Центр катамнеза», они работают именно с недоношенными детками. Но средств у нас нет. Сейчас все тяжелее приходится выживать, поэтому мы просим помощи у «Нужных денег», я слышала о вашем проекте только хорошие слова. Пожалуйста, помогите нам!

Мальчику необходима реабилитация, чтобы он продвинулся в своем развитии, ведь пока он может только переворачиваться и не очень долго держать голову. Ни сидеть, ни ползать, ни стоять, а тем более ходить он не может. Предстоит работа и над речью.

Доходы семьи Максаковых складываются из зарплаты папы 150 000 тенге и пособия по инвалидности Богдана - 130 000 тенге, которые на больного ребенка и уходят. Жилье у семьи съемное, ежемесячная плата достигает 140 000 тенге, и это без учета коммуналки.

Этой семье не справиться без посторонней помощи. Поможем Богдану получить эффективную реабилитацию!

Карта Каспи: 4400 4301 0734 7541, Инна М.

Карта привязана к номеру телефона: +7-777-689-93-22.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести наличные деньги в редакцию по адресу ул. Майлина 2/3, либо перечислить на банковские карты участников.

Помощь, оказанная в рамках 133-го тура