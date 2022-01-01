Живу в районе КЖБИ Костаная. После проведенного недавно ремонта дороги по ул. Воинов-Интернационалистов на отрезке от ул. Маяковского до ул. Гашека, напротив салона красоты «Инь Янь», не были восстановлены знаки пешеходного перехода. Поэтому водители теперь не пропускают пешеходов и не соблюдают скоростной режим. В прошлом году я написал заявление в административную полицию. 26 июля 2022 года полицейские составили предписание (№ 258) в адрес отдела ЖКХ (на имя руководителя отдела Асылхана Хакимова), где указали, что необходимо установить две искусственные дорожные неровности («лежачие полицейские») на вышеуказанном участке с соответствующими дорожными знаками для обеспечения безопасности дорожного движения и соблюдения скоростного режима. 29 июля 2022 года руководитель отдела ЖКХ ответил начальнику ОДТИ ОАП УП Костаная Нурлану Бейсекееву, что задание по предписанию не может быть выполнено, так как финансовые средства, выделенные в текущем году (2022) выработаны в полном объеме и данное предписание будет учтено при формировании бюджетного плана на 2023 год. Будут ли установлены дорожные знаки и «лежачие полицейские» на вышеуказанном участке в этом году?

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Комментарий:

На вопрос отвечает руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Данияр САБИТОВ:

- Нашим отделом дано задание подрядной организации ИП «Жиенбаев» установить в этом месте дорожные знаки «Ограничение скорости», «Пешеходный переход», а также ИДН (Искусственная дорожная неровность) до 25 июля 2023 года.