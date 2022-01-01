НашАфишка

Куда пойти с 20 по 26 июля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113

тел.: 50-20-32,

         50-28-88

В течение месяца

«Ою-өрнек құпиясы» - организованная Общественным фондом «Qoloner» выставка изделий из войлока

В течение месяца

«В союзе с искусством» - выставка авторских работ и произведений из частной коллекции Бахыта Нурпеисова

Областной историко-краеведческий музей

ул. Алтынсарина, 115

тел.: 50-11-13,

         50-10-23

В течение месяца

«Өмір айнасы» - выставка, посвященная Дню работников средств массовой информации РК. На выставке представлены архивно-фотодокументальные материалы из фондов музея, рассказывающие о жизни и творчестве известных журналистов: Жолбарыса Баязида, Ильяса Байтурсына, Салима Мендыбаева и многих других. В экспозиции - газеты 1950-60-х годов, фотоаппараты, микрофоны и диктофоны из фондовой коллекции музея.

 Спортафишка

Что

Где

Когда

Футбол.  Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Окжетпес» 

Костанай, стадион «Центральный»

23 июля, 21.00