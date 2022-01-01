Куда пойти с 20 по 26 июля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113
тел.: 50-20-32,
50-28-88
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В течение месяца
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«Ою-өрнек құпиясы» - организованная Общественным фондом «Qoloner» выставка изделий из войлока
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В течение месяца
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«В союзе с искусством» - выставка авторских работ и произведений из частной коллекции Бахыта Нурпеисова
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Областной историко-краеведческий музей
ул. Алтынсарина, 115
тел.: 50-11-13,
50-10-23
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В течение месяца
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«Өмір айнасы» - выставка, посвященная Дню работников средств массовой информации РК. На выставке представлены архивно-фотодокументальные материалы из фондов музея, рассказывающие о жизни и творчестве известных журналистов: Жолбарыса Баязида, Ильяса Байтурсына, Салима Мендыбаева и многих других. В экспозиции - газеты 1950-60-х годов, фотоаппараты, микрофоны и диктофоны из фондовой коллекции музея.
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - «Окжетпес»
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Костанай, стадион «Центральный»
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23 июля, 21.00
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