Жители многоэтажных домов, которые оплачивают коммунальные услуги через кассы ЕРЦ или Каспи, нужны ли вам ежемесячные квитанции? Я могу понять, если очень большой долг. Или пособие на льготу, так как наше государство очень ценит пенсионеров, и они обязаны принести квитанции. Или вышел срок поверки счетчика…

Содержимое почтовых ящиков одного подъезда в доме № 131 по ул. Алтынсарина / Фото автора письма

В 1990-е годы, когда строился дом, возможно, было модно перенести почтовые ящики с входной зоны до зоны между первым и вторым этажами. Но мы сейчас живем в другом времени, нам приходят уведомления на телефон, а для людей более пожилого возраста есть кассы, есть дети, которые оплачивают коммунальные услуги родителей.

Наш дом № 131 по ул. Алтынсарина - 9-этажное здание. Многие после работы идут с продуктами (в основном женщины) сразу к лифту, а мужчинам в 99% случаев вообще наплевать на почтовые ящики. Какое-то время назад наши почтовые ящики с бесплатными газетами подожгли в подъезде! А в 5 сантиметрах от него - газовая труба

Как часто мы заглядываем в почтовый ящик, если он находится между первым и вторым этажами в девятиэтажном доме? Для чего он нужен сейчас? Для квитанций или для закладок наркотического вещества? Мы собрали мусор со всех ящиков. Помимо квитанций, рекламы, бесплатных газет, обнаружили шприцы - неиспользованные в упаковке и уже использованные.

Для чего нужны универсальные ключи от домофона? Чтобы любой человек смог зайти и сделать закладку или, наоборот, ее забрать?

В прошлом году в нашем доме «закладчики» выломали наличники вокруг лифта. Мы обратились в «Нашу Газету», после чего полицейские поставили неработающую камеру над подъездом. Для чего?

Светлана ПОТЕМКИНА, Костанай