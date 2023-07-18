О большом скоплении мусора возле контейнеров, расположенных между домами № 74 и № 76 по ул. Павлова, сообщила «НГ» жительница Костаная Галия.

- Крик души - частный сектор душит нас своим мусором! - написала читательница. - Никто не реагирует. «Тазалык» не вывозит, контролеры не проводят беседу с жителями частного сектора. В итоге - мусор в центре города!

На месте корреспонденты «НГ» увидели огромную кучу мусора, среди которого ветки, старая мебель, коробки, ящики, бытовые отходы... Свалка разрастается до проезжей части ул. Павлова.

В свалке на перекрестке улиц 1 Мая - Павлова жители многоэтажек винят частный сектор / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку между супермаркетом Small и рестораном «Тумар», о которой «НГ» писала две недели назад, убрали, но часть мусора еще лежит рядом с контейнерами.

Свалку возле контейнеров по ул. Тауелсиздик убрали, но не до конца / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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