Конкурс для добрых людей и получивших новый дом питомцев

«Наша Газета» начинает новый конкурс - «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу бывшему бездомышу (собаке, кошке или другому животному), этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

В конкурсе могут принять участие все, кто взял собаку или кошку с улицы или из приюта. Начало истории может быть смешным или полным драматизма, но ее продолжение - непременно счастливым.

Пример такой истории - судьба Пшемусека, котенка, найденного ведущей этого конкурса два года назад на полу запертого подвала многоквартирного дома. Мы рассказываем о нем вне конкурса.

Через три дня после спасения, в теплых руках доктора Елены Утятниковой / Фото из личного архива

Отчаянный писк, раздававшийся из глубин подвала в 6 часов утра, сначала услышал пес, а потом уже и его хозяйка. Возвращение с прогулки потеряло привычную неспешность и переросло в динамичную операцию спасения слепого малыша трех дней от роду, который был на грани смерти от обезвоживания и переохлаждения.

Врач ветклиники «Айболит» Елена Утятникова приняла нового пациента, предупредив, что выживание не гарантируется, и месяц выхаживала его. Очень помогла в этом деле кошка Мася - тоже пациентка стационара этой клиники. У Маси были свои котята, но она не отвергла приемыша, который жадно сосал молоко, нагло распихивая более рослых родных детей Маси.

Всегда в обнимку с лучшим другом / Фото из личного архива

Через полтора месяца окрепшего малыша привезли домой. Раз нашли, надо забирать, пристроить его было нереально, и без него много бездомышей ищут кров, на всех удачи не хватает, к сожалению. Но Пшемусек собрал всю удачу, которая только может выпасть на долю котенка, рожденного бездомной кошкой. Если поначалу его появление в семье воспринималось как выполнение некоего долга, то постепенно он стал самым обожаемым котом на свете, которому прощаются все хулиганства. Пшемусек подружился с псом, который первым услышал его писк, и теперь они не разлей вода, даже по квартире ходят, прижавшись боками друг к другу. Он настоящий исследователь и что бы ни делали его человеки, всегда наблюдает до самого конца, выражение глаз у него при этом совсем не кошачье. За это, и припоминая его явление из «нижнего мира», дома его называют «исчадушко». И это самое любимое исчадушко на свете, которого никогда не бросят, уж в этом Пшемусек может быть уверен.

Вот такой красавчик вырос из подвального чуда / Фото из личного архива

А у вас есть похожая история?

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