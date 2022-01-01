Сухой остаток. С 10 по 16 июля
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступило 6 478 вызовов, из них 1 741 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 434;
- скорая помощь доставила в больницы 1 658 человек.
По данным Костанайского областного центра психического здоровья:
- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 173 человека, из них поместили 165: 142 мужчины и 23 женщины.
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- зарегистрировано 159 уголовных правонарушений, из них 47 краж и 54 факта мошенничества;
- разыскано 18 без вести пропавших лиц;
- раскрыто 88 преступлений;
- зарегистрировано 4 наркоправонарушения, все - по фактам сбыта наркотических веществ;
- зарегистрировано 6 ДТП, в которых травмированы 7 человек, 2 человека погибли;
- за выходные дни сотрудники полиции задержали 35 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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