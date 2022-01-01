Мой сын устраивается на работу. Уже был негативный опыт с оплатой труда: обещали одно, заплатили намного меньше, работал фактически без договора. Говорит, сейчас везде так. Я все-таки настаиваю, что надо найти место, где его нормально оформят. Еще слышала, что теперь должны быть договоры обязательно в электронном формате. Прошу уточнить этот момент.

Бахыт АХМЕТОВА, Костанай

Комментарий

- Да, это обязанность работодателей - оформить договоры в таком формате, - пояснил и. о. руководителя управления инспекции по труду акимата Костанайской области Ерлан ТЕМИРХАНОВ. - Это делается в русле цифровизации и как профилактика нарушений трудового законодательства, а именно нарушений прав работника. Так как все договоры сводятся в общую базу - Единую систему учета трудовых договоров, то есть само наличие договора отражено, зафиксировано. Этот момент отражен в Национальном плане развития РК, в нем предусмотрено, что до конца 2023 года доля зарегистрированных в электронной форме трудовых договоров в стране должна достигнуть 100%.

По данным управления, сейчас количество наемных работников по Костанайской области составляет 234 546 человек, количество уникальных активных трудовых договоров - 205 124.