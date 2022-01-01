Об огромных кучах мусора напротив дома по ул. Ворошилова, 54 и рядом с магазином Rauzet «НГ» сообщил житель этого района Арман ДАНДЫБАЕВ.

- Мусор валяется, проходить невозможно, вонь стоит ужасная, - сообщил он 5 июня. - Мусор лежит уже неделю, никто не обращает внимания, рядом известный магазин. Стоит аномальная жара, поэтому такие свалки особенно опасны.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели большие мусорные завалы, но большая их часть была уже за контейнерами, а не перед ним, как сообщал нам мужчина. Размеры куч впечатлили, за контейнерами завалена почти вся площадка.

Напротив дома по ул. Ворошилова, 54 мусорные завалы лежат уже больше недели / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку напротив дома по ул. Каирбекова, 399/2, рядом с детским центром и школой, о которой «НГ» писала два номера назад, немного убрали только перед контейнерами. Рядом с контейнерами и за ними горы мусора так и остались.

Ул. Каирбекова, 399/2: мусор перед контейнерами убрали, а слева его стало больше / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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