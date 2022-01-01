В 133-м туре помогаем нашим прежним участникам

Для того чтобы удовлетворить обе заявки в полном объеме, необходимо собрать 980 000 тенге.

Напоминаем, что начиная с 129-го тура все сборы идут на личные карты участников проекта. Каждый, кто желает внести свою лепту в общее доброе дело, должен сам выбрать, на чей счет отправить деньги.

Жизнь без боли

Динара мечтает заниматься спортом, не испытывая боли / Фото из архива Динары ДАЙРАБАЕВОЙ

19-летняя Динара ДАЙРАБАЕВА живет в Лисаковске. Она участвовала в 41, 92, 112 и 117-м турах «Нужных денег». То есть познакомились с ней наши читатели, когда Динаре было 11 лет. Тогда мы писали, что у девочки ДЦП, левосторонний гемипарез, но в такой легкой форме, что регулярные курсы реабилитации сделают Динару практически здоровым ребенком довольно быстро. Диагноз поставили, когда девочке было всего пять месяцев и долгое время считали его верным. С того времени мама стала возить дочь на реабилитацию 2-3 раза в год. Ездили в Астану, Алматы, когда открыли Костанайский реабилитационный центр, регулярно лечились в нем. Со временем к диагнозу прибавили запись «легкая форма дизартрии». Но спустя годы диагноз изменился, теперь Динаре ставят паралич Дюшена-Эрба, укорочение левой верхней конечности с патологической нестабильностью локтевого сустава. Вот таким образом изменить диагноз, это не просто повнимательнее обследовать пациентку, это значит - признать ошибку коллег. Второе название этой болезни «акушерский паралич», поскольку это состояние - последствие не самых осторожных действий акушеров, которые помогали рождению младенца, буквально вытягивая его за маленькую ручку. Вероятно, другого выхода у медиков, принимавших новорожденную, не было. Но в любом случае потом бороться с последствиями полученной при появлении на свет травмы родителям и самим пострадавшим детям предстоит в течение многих лет. Пройденные за годы курсы реабилитации не прошли даром, исчезла боль в левой руке, Динара стала лучше говорить, не испытывает таких сложностей с ходьбой, какие были раньше.

Два года назад ей сделали операцию по стабилизации локтевого сустава. Операция была необходима. Но послеоперационный период также требует длительной реабилитации. К тому же сейчас сустав стал снова сильно болеть, да так, что девушка иной раз не может заснуть.

При этом Динара не теряет присутствия духа, занимается спортом, успешно участвует в паралимпийских соревнованиях. Девушка выбрала легкую атлетику, конкретно - метание диска и толкание ядра.

- В июне прошлого года наша команда защищала честь области на чемпионате РК,- сообщила Динара. - Я взяла первые места в своих дисциплинах. Мне даже пообещали стипендию, но я ее так и не дождалась. Мы с мамой рассчитывали на нее, собрали документы, но в последний момент нам отказали. Объяснили, что якобы нужно было участвовать среди взрослых, а я была в юношеском разряде. Было очень обидно, что меня так обманули. Но недавно я опять заняла два первых и одно второе место. Теперь обещают на следующий год назначить стипендию. Если бы мне начали платить эти деньги, я бы не просила ни у кого ничего. Но мне сейчас очень нужна реабилитация, чтобы уменьшить боли в руке, чтобы эта боль не мешала мне тренироваться. Спорт - теперь моя жизнь, я мечтаю стать тренером. Помогите, пожалуйста, оплатить реабилитацию.

Для получения эффективной реабилитации надо ехать в Челябинск, стоимость курса 500 000 тенге.

Отец Динары очень давно покинул семью, и мама одна растила двоих детей, не получая ни копейки алиментов. А теперь, когда девушка перешагнула 18-летний порог, с отца уже и спроса никакого. Мама иногда подрабатывает, но все уходит на самое необходимое, и то не хватает. Пособие Динары - 49 000 тенге.

Без помощи наших читателей Динара не сможет пройти реабилитацию и по-прежнему будет испытывать боли.

Карта «Каспи» 4400 4302 9763 9103, Динара Д.

Карта привязана к номеру телефона +7-702-348-79-12.

Реабилитация необходима

Эльдару нужны минимум два курса реабилитации / Фото из архива Эльмиры ИЛЯХУНОВОЙ

2-летний Эльдар АЛТАЕВ из п. Сокол Узункольского района дважды становился участником двух туров (122-го и 129-го) нашего благотворительного проекта. Эльдар родился с весом 980 граммов, раньше положенного срока. Первые три месяца новорожденный провел в реанимации. Органы зрения малыша к моменту появления на свет не успели пройти все стадии формирования и уже на момент выписки врачи уверенно поставили диагноз «ретинопатия недоношенных 5-й стадии». Эльдар перенес несколько операций у известного офтальмолога Олега Дискаленко в Санкт-Петербурге. Но каким бы искусным ни был хирург, он не может сделать зрение ребенка с таким диагнозом стопроцентным. Хорошо уже то, что Эльдар не будет жить в мире вечной тьмы. Только вот теперь он должен постоянно носить специальные очки с толстыми линзами. На такие очки, только специально облегченные, чтобы их могли носить дети, наши читатели собирали деньги в 129-м туре. Их делали по индивидуальному заказу, Эльдар уже пользуется ими.

Теперь мальчику, у которого еще и ДЦП, нужно дальше двигаться в своем развитии. Для этого необходимы регулярные реабилитации, которые пришлось отложить, пока шла борьба за зрение.

- Далеко ехать мы не собираемся, - сказала мама мальчика Эльмира ИЛЯХУНОВА. - Записались в зал «Таймас» в Костанае. Туда приезжают специалисты из Астаны и России, поэтому курсы действенные. Надо подряд пройти минимум 2 курса. Лучше побольше, но хотя бы два. Я все подсчитала, каждый курс вместе с дорогой и проживанием в Костанае обойдется нам в 240 000 тенге, на два курса нужно 480 000 тенге. Но даже если вы поможете нам оплатить один, это уже будет большим подспорьем. Нам некуда больше обратиться за помощью.

Эльдар - самый младший, ребенок в многодетной семье, кроме него, есть еще четверо детей, которых в нынешнее трудное время вырастить совсем непросто. Доходы Алтаевых: зарплата папы - 110 000 тенге и пособие Эльдара - 100 000 тенге. Пособие по многодетности выглядит несолидно и может в данном аспекте совсем не учитываться.

Давайте поможем мальчику всем миром.

Карта «Каспи» 4400 4301 7825 3289, Эльмира И.

Карта привязана к номеру телефона 8-775-471-89-54.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести наличные деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3 либо перечислить на их банковские карты участников.

Помощь, оказанная в рамках 132-го тура