Вновь нужна реабилитация
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В 133-м туре помогаем нашим прежним участникам
Для того чтобы удовлетворить обе заявки в полном объеме, необходимо собрать 980 000 тенге.
Напоминаем, что начиная с 129-го тура все сборы идут на личные карты участников проекта. Каждый, кто желает внести свою лепту в общее доброе дело, должен сам выбрать, на чей счет отправить деньги.
Жизнь без боли
Динара мечтает заниматься спортом, не испытывая боли / Фото из архива Динары ДАЙРАБАЕВОЙ
19-летняя Динара ДАЙРАБАЕВА живет в Лисаковске. Она участвовала в 41, 92, 112 и 117-м турах «Нужных денег». То есть познакомились с ней наши читатели, когда Динаре было 11 лет. Тогда мы писали, что у девочки ДЦП, левосторонний гемипарез, но в такой легкой форме, что регулярные курсы реабилитации сделают Динару практически здоровым ребенком довольно быстро. Диагноз поставили, когда девочке было всего пять месяцев и долгое время считали его верным. С того времени мама стала возить дочь на реабилитацию 2-3 раза в год. Ездили в Астану, Алматы, когда открыли Костанайский реабилитационный центр, регулярно лечились в нем. Со временем к диагнозу прибавили запись «легкая форма дизартрии». Но спустя годы диагноз изменился, теперь Динаре ставят паралич Дюшена-Эрба, укорочение левой верхней конечности с патологической нестабильностью локтевого сустава. Вот таким образом изменить диагноз, это не просто повнимательнее обследовать пациентку, это значит - признать ошибку коллег. Второе название этой болезни «акушерский паралич», поскольку это состояние - последствие не самых осторожных действий акушеров, которые помогали рождению младенца, буквально вытягивая его за маленькую ручку. Вероятно, другого выхода у медиков, принимавших новорожденную, не было. Но в любом случае потом бороться с последствиями полученной при появлении на свет травмы родителям и самим пострадавшим детям предстоит в течение многих лет. Пройденные за годы курсы реабилитации не прошли даром, исчезла боль в левой руке, Динара стала лучше говорить, не испытывает таких сложностей с ходьбой, какие были раньше.
Два года назад ей сделали операцию по стабилизации локтевого сустава. Операция была необходима. Но послеоперационный период также требует длительной реабилитации. К тому же сейчас сустав стал снова сильно болеть, да так, что девушка иной раз не может заснуть.
При этом Динара не теряет присутствия духа, занимается спортом, успешно участвует в паралимпийских соревнованиях. Девушка выбрала легкую атлетику, конкретно - метание диска и толкание ядра.
- В июне прошлого года наша команда защищала честь области на чемпионате РК,- сообщила Динара. - Я взяла первые места в своих дисциплинах. Мне даже пообещали стипендию, но я ее так и не дождалась. Мы с мамой рассчитывали на нее, собрали документы, но в последний момент нам отказали. Объяснили, что якобы нужно было участвовать среди взрослых, а я была в юношеском разряде. Было очень обидно, что меня так обманули. Но недавно я опять заняла два первых и одно второе место. Теперь обещают на следующий год назначить стипендию. Если бы мне начали платить эти деньги, я бы не просила ни у кого ничего. Но мне сейчас очень нужна реабилитация, чтобы уменьшить боли в руке, чтобы эта боль не мешала мне тренироваться. Спорт - теперь моя жизнь, я мечтаю стать тренером. Помогите, пожалуйста, оплатить реабилитацию.
Для получения эффективной реабилитации надо ехать в Челябинск, стоимость курса 500 000 тенге.
Отец Динары очень давно покинул семью, и мама одна растила двоих детей, не получая ни копейки алиментов. А теперь, когда девушка перешагнула 18-летний порог, с отца уже и спроса никакого. Мама иногда подрабатывает, но все уходит на самое необходимое, и то не хватает. Пособие Динары - 49 000 тенге.
Без помощи наших читателей Динара не сможет пройти реабилитацию и по-прежнему будет испытывать боли.
Карта «Каспи» 4400 4302 9763 9103, Динара Д.
Карта привязана к номеру телефона +7-702-348-79-12.
Реабилитация необходима
Эльдару нужны минимум два курса реабилитации / Фото из архива Эльмиры ИЛЯХУНОВОЙ
2-летний Эльдар АЛТАЕВ из п. Сокол Узункольского района дважды становился участником двух туров (122-го и 129-го) нашего благотворительного проекта. Эльдар родился с весом 980 граммов, раньше положенного срока. Первые три месяца новорожденный провел в реанимации. Органы зрения малыша к моменту появления на свет не успели пройти все стадии формирования и уже на момент выписки врачи уверенно поставили диагноз «ретинопатия недоношенных 5-й стадии». Эльдар перенес несколько операций у известного офтальмолога Олега Дискаленко в Санкт-Петербурге. Но каким бы искусным ни был хирург, он не может сделать зрение ребенка с таким диагнозом стопроцентным. Хорошо уже то, что Эльдар не будет жить в мире вечной тьмы. Только вот теперь он должен постоянно носить специальные очки с толстыми линзами. На такие очки, только специально облегченные, чтобы их могли носить дети, наши читатели собирали деньги в 129-м туре. Их делали по индивидуальному заказу, Эльдар уже пользуется ими.
Теперь мальчику, у которого еще и ДЦП, нужно дальше двигаться в своем развитии. Для этого необходимы регулярные реабилитации, которые пришлось отложить, пока шла борьба за зрение.
- Далеко ехать мы не собираемся, - сказала мама мальчика Эльмира ИЛЯХУНОВА. - Записались в зал «Таймас» в Костанае. Туда приезжают специалисты из Астаны и России, поэтому курсы действенные. Надо подряд пройти минимум 2 курса. Лучше побольше, но хотя бы два. Я все подсчитала, каждый курс вместе с дорогой и проживанием в Костанае обойдется нам в 240 000 тенге, на два курса нужно 480 000 тенге. Но даже если вы поможете нам оплатить один, это уже будет большим подспорьем. Нам некуда больше обратиться за помощью.
Эльдар - самый младший, ребенок в многодетной семье, кроме него, есть еще четверо детей, которых в нынешнее трудное время вырастить совсем непросто. Доходы Алтаевых: зарплата папы - 110 000 тенге и пособие Эльдара - 100 000 тенге. Пособие по многодетности выглядит несолидно и может в данном аспекте совсем не учитываться.
Давайте поможем мальчику всем миром.
Карта «Каспи» 4400 4301 7825 3289, Эльмира И.
Карта привязана к номеру телефона 8-775-471-89-54.
Как поддержать участников
Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести наличные деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3 либо перечислить на их банковские карты участников.
Помощь, оказанная в рамках 132-го тура
|
Участник
|
Цели
|
Сумма
|
Спонсоры
|
Сымбат Надырова
|
На реабилитацию в зале «Таймас» (Костанай)
|
360 000
|
100 000 - Генеральный спонсор такси «Народное»
50 000 - пользователь сайта Евгений
25 000 - чит-ль Дмитрий
25 000 - читатель Талгат
10 000 - баба Маша
34 097 - остаток с прошлого тура
Поступления на личную карту участника:
20 000 - Екатерина
10 000 - Дмитрий
10 000 - Владимир
7 000 - Арман
5 000 - Кунслу
5 000 - Нурлан
5 000 - Виктор
5 000 - Вячеслав
4 000 - Наталья
3 000 - Руслан
3 000 - Азамат
3 000 - Эльмира
2 000 - Айнур
2 000 - Елена
2 000 - Екатерина
2 000 - Ербол
2 000 - Александр
2 000 - Марат
2 000 - Оксана
1 500 - Зибагуль
1 500 - Алина
1 000 - Роман
1 000 - Маржан
1 000 - Юрий
1 000 - Наталья
1 000 - Галия
1 000 - Каракозайым
1 000 - Денис
1 000 - Юлия
1 000 - Медет
1 000 - Николай
1 000 - Бауржан
1 000 - Серик
1 000 - Ансар
1 000 - Альберт
1 000 - Максим
535 - Ботакоз
535 - Ботакоз
500 - Рустам
500 - Айнур
500 - Айгерим
500 - Ирина
433 - Асанали
200 - Сергей
100 - Марат
100 - Булат
|
Умит Жумахан
|
На реабилитацию в Ташкенте
|
265 163
|
107 960 - остаток с прошлого тура
Поступления на личную карту участника:
36 000 - Данияр
20 000 - Екатерина
10 000 - Любовь
10 000 - Владимир
7 000 - Арман
5 000 - Данияр
5 000 - Ренат
5 000 - Вячеслав
4 000 - С карты другого банка
3 000 - Анара
3 000 - Шолпан
3 000 - Лидия
3 000 - Эльмира
2 000 - Гульнара
2 000 - Гульнара
2 000 - Муслим
2 000 - Анна
2 000 - Вадим
2 000 - Руслан
2 000 - Айнур
2 000 - Мадина
2 000 - Оксана
1 920 - Рональд
1 500 - Асель
1 000 - Оксана
1 000 - Аскар
1 000 - Светлана
1 000 - Татьяна
1 000 - Наталья
1 000 - Миржан
1 000 - Аида
1 000 - Александр
1 000 - Ансар
1 000 - Руслан
1 000 - Юлия
1 000 - Арсен
1 000 - Гульнара
1 000 - Николай
1 000 - Альберт
1 000 - Максим
800 - Анна
547 - Адиля
500 - Айгерим
500 - Анэля
500 - Елена
500 - Данияр
500 - Мустафа
500 - Александр
500 - Александр
500 - Ирина
236 - Данил
100 - Сулеймен
100 - Булат
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