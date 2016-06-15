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Куда пойти с 8 по 11 июня

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

9 июня,

11.00

«Ойыншықтар әлегі», Н. Мендибаиров, ертегі

11 июня,

17.00

«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев, драма

 

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

10 июня,

12.00

«Умный Ёж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм, премьера

 

11 июня,

12.00

«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение, месяца

«Когда оживают краски» - выставка учеников художественной школы им. А. И. Никифорова

9 июня,

15.00

 Открытие выставки авторских работ и частной коллекции Бахыта Нурпеисова "В союзе с искусством"

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

9 июня,

18.30

The Best of Anime. В программе саундтреки к популярным аниме-фильмам

 

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

В течение месяца

«Чудесный мир», выставка учеников арт-студии Вадима Быкова

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28, WhatsApp +7-705-746-73-54

15, 16 июня,

20.00

Stand Up, сольный концерт Галыма Калиакбарова

 

 