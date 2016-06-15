Куда пойти с 8 по 11 июня
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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9 июня,
11.00
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«Ойыншықтар әлегі», Н. Мендибаиров, ертегі
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11 июня,
17.00
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«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев, драма
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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10 июня,
12.00
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«Умный Ёж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм, премьера
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11 июня,
12.00
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«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение, месяца
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«Когда оживают краски» - выставка учеников художественной школы им. А. И. Никифорова
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9 июня,
15.00
|Открытие выставки авторских работ и частной коллекции Бахыта Нурпеисова "В союзе с искусством"
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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9 июня,
18.30
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The Best of Anime. В программе саундтреки к популярным аниме-фильмам
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Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
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В течение месяца
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«Чудесный мир», выставка учеников арт-студии Вадима Быкова
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28, WhatsApp +7-705-746-73-54
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15, 16 июня,
20.00
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Stand Up, сольный концерт Галыма Калиакбарова
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