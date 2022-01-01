В этом году отдел ЖКХ акимата Костаная объявил прием заявок на благоустройство дворовых площадок до 24 апреля 2023 года. Жители просили горки, качели, детские домики, футбольные поля и т. д. Вот и наши пенсионеры дома № 167 по ул. Шипина обратились со своей просьбой - установить для них во дворе беседку, где бы они могли общаться с соседями и просто отдыхать. К нашему сожалению, пришел отрицательный ответ: «Бюджетные средства не предусмотрены на вышеуказанные нужды». Получается, что пенсионерам не предусмотрено никакого благоустройства во дворах? КСК (ПКСК), а теперь и ОСИ (которые составляют один дом) не в состоянии изготовить эту конструкцию самостоятельно, так как это дорого. А просьба пенсионеров получается не входит в задачи отдела ЖКХ. Зачем был объявлен сбор заявок от жителей города? Как нам решить эту проблему?

Владимир ГРОЗНЕЦКИЙ, Костанай

Комментарий

На вопрос отвечает руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Данияр САБИТОВ:

- Заявки на благоустройство дворовых территорий от жителей принимаются независимо от проекта «Бюджет народного участия». Так, в настоящее время на установку детских спортивных площадок, не в рамках этого проекта, заявлено 265 дворовых территорий города, но отдельной статьи расходов на установку единичных детских конструкций в бюджете не предусмотрено.

Но у жителей дома № 167 по ул. Шипина есть возможность участвовать в проекте «Бюджет народного участия», который предусматривает установку отдельных конструкций по желанию пенсионеров, в том числе беседки. Информация по данному проекту содержится на сайте акима Костаная. Также полную информацию можно получить в отделе экономики и бюджетного планирования акимата Костаная. В текущем году прием заявок по данному проекту на 2024 год завершен в апреле. Подать заявку по проекту «Бюджет народного участия» на 2025 год жители дома могут только в следующем году.

Установка беседки также возможна за счет целевых сборов жителей дома № 167 и близлежащих домов.