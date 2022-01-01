Жители поселка Кушмурун, живущие на центральной улице Ленина, напротив клуба, а также памятника Ленину, столкнулись с проблемой подключения высокоскоростного Интернета. Нам в поселок компания «Транстелеком» провела оптоволокно примерно пять лет назад, подключили пятиэтажки, школу, акимат и пару домов тех, кто владел информацией о возможности подключения и вовремя успел. Сейчас мы написали заявления на переподключение нас с ADSL-технологии на FTTP в местном «Транстелекоме», я писал обращение на имя директора в Костанае, писал в egov.kz... И все говорят, что им невыгодно. Тогда возникает вопрос, а зачем сюда оптоволокно проводили, тратя огромные суммы, в чем смысл.

На данный момент у меня подключен Интернет, скорость - 8 Мбит/с входящие и 0,5 Мб/с исходящие - по цене 4 000 тенге. И это нестабильно работающий Интернет. Также у меня мобильная связь, хоть и 4G, но все работает нестабильно. А на высокоскоростном Интернете тарифы божеские...

В общем, все отписываются не в пользу жителей. Как нам решить эти проблемы? Жители восьми квартир нашего дома хотят так же, как и я, достойный Интернет. Мы все написали заявление. И ближайшие дома последовали нашему примеру.

Саид ГУЧИГОВ

От редакции.

- По информации, предоставленной оператором связи, - филиалом АО «Транстелеком» «Костанайтранстелеком» - в населенном пункте Кушмурун АО построило волоконно-оптические линии связи в 2014 году за счет собственных средств. В январе 2023 года «Костанайтранстелекомом» рассматривался проект «Модернизация 35 многоквартирных домов» в поселке Кушмурун, но результаты произведенных проектно-изыскательских работ, расчет окупаемости проекта показали, что его реализация является нерентабельной для оператора, - ответила на запрос «НГ» руководитель РГУ «Межрегиональная инспекция связи Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан по Костанайской, Северо-Казахстанской областям» Валентина БЕРЛЕТ, - в соответствии со ст. 29 Закона РК «О связи» от 5 июля 2004 года № 567 операторы связи самостоятельно планируют и осуществляют развитие сетей связи.

Справочно: в Казахстане, в том числе в Костанайской области, реализуется программа «250+». В августе 2020 года сотовые операторы ТОО КаР-Тел, ТОО МТС и АО Кселл подписали меморандум с государством в лице Министерства цифрового развития о том, что будут покрывать мобильным Интернетом маленькие, отдаленные населенные пункты, ликвидируя цифровое неравенство. Был принят закон, в соответствии с которым часть налогов целевым образом направляется на строительство базовых станций. Кроме того, операторы подписали договор о совместном использовании сетей, а также у части операторов есть собственные планы по поводу некоторых населенных пунктов, не входящих в программу. Возможно, по поводу кушмурунской ситуации есть смыл пообщаться с другими операторами мобильной связи.