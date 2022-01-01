По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 38 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 20 лет. Самому зрелому жениху - 51 год, невесте - 56 лет;

- зарегистрированы 9 разводов;

- зарегистрированы 67 новорожденных: 30 девочек и 37 мальчиков. Самому молодому папе - 18 лет, маме - 18 лет. Самому зрелому папе - 48 лет, маме - 46 лет;

- умерли 43 человека: 17 женщин и 26 мужчин.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 188 человек, из них поместили 174: 152 мужчины и 22 женщины.

По сведениям пресс-службы ДП:

- зарегистрированы 165 уголовных правонарушений, из них 68 краж и 44 мошенничества;

- разысканы 7 без вести пропавших лиц;

- раскрыты 57 преступлений;

- зарегистрированы 5 наркоправонарушений: среди которых 2 наркопроступка, 1 факт сбыта, 1 факт контрабанды наркотических веществ и 1 факт культивирования наркосодержащих растений;

- зарегистрированы 2 ДТП, в которых 6 человек получили травмы;

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 9 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.