Одно непродуманное изменение в нормативы способно заставить вздрогнуть целую отрасль

Свежий пример тому - сфера строительства и связанные с нею государственные закупки. На заседании отраслевого совета по вопросам строительства палаты предпринимателей Костанайской области обсуждали ущерб от нескольких нововведений. Вроде бы небольших, но эффект от них весьма ощутимый. Первый пример - новый норматив по стоимости услуг авторского и технического надзора.

- Мы занимаемся как авторским, так и техническим надзором. И если цена на технический снизилась незначительно, то на услуги авторского надзора - почти на 60%, - обрисовала ситуацию директор ТОО «Аскос» Наталья САПРЫКИНА, - главное, совершенно непонятно, почему, из каких соображений это сделано, что принималось в расчет. Стоимость авторского надзора на небольших объектах и раньше покрывала только командировочные расходы, бензин и оплату услуг самого сотрудника. Не особенно заработаешь. А сейчас мы вообще будем работать в убыток. И компании уже начали отказываться от оказания услуг авторского надзора, причем не только в Костанае, но и других регионах.

Похожие сваи доставляют из Астаны автотранспортом, это дорого / Фото newsland.com

Поясним, что авторский надзор - это вид контроля качества, который во время строительства объектов выявляет недостатки в реализации проектных решений. То есть так разработчик проекта контролирует соответствие строительных работ требованиям проектной и сметной документации. По закону вести строительство того же жилья, социальных объектов, без такого надзора нельзя. И речь идет не только о возведении новых объектов, но и об их капитальных ремонтах, модернизации.

Понятно поэтому, что проблема стала актуальной не только для бизнеса, но и для государственных учреждений - заказчиков строительства и ремонтов.

- Нам поступают звонки из районов области с вопросами, что им делать с авторским надзором? Заказчики в панике, они ищут местные компании, но никто не хочет работать по такому тарифу, - отметила руководитель отдела в управлении строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области Регина ШОНОВА.

А Наталья Сапрыкина добавила, что сегодня у линейного персонала на строительных площадках не очень высокая квалификация. И нередко специалистам авторского надзора приходится детально объяснять прорабам смысл проектных решений, требования по ним. Так что работать в этой сфере по чужим проектам сложно.

- Мы считаем, что налицо ущемление прав бизнеса, который действует в проектной сфере. Но и для госорганов ситуация рискованная, - отметила исполнительный директор ассоциации строителей Костанайской области Ирина ВИКУЛОВА, - норматив был принят в марте, ситуация быстро осложняется. И по нашему мнению, к концу года, когда объекты нужно будет вводить в эксплуатацию, проблемы нарастут, как снежный ком.

Они, само собой, проявляются по всему Казахстану. Представитель Союза проектировщиков Казахстана Мюаш БИСАРОВА, которая участвовала в заседании дистанционно, предложила коллегам присылать в союз расчеты по затратам на осуществление авторского надзора, которые они считают адекватными. И при помощи НПП «Атамекен» добиться от Комитета по делам строительства устранения ценового дисбаланса.

Еще одна проблема такого же свойства - отсутствие в нормативах для ПСД расходов на транспортировку материалов, на мобилизацию техники и прочая.

- Яркий пример - строительство в прошлом году домов для погорельцев в Аулиекольском районе, - сказала Ирина Викулова, - там в сметной стоимости не были учтены командировочные расходы и строительные компании получили большие убытки.

Сметная стоимость работ, услуг должна определяться в соответствии с нормативным документом. А нормативов либо нет, либо они занижены.

- Как делается, мы по базе стоимость кирпича включили, и все, - продолжил тему директор ТОО «Промстройпроект» Сергей ЕДРЕВСКИЙ, - но его еще доставить надо, и стоимость будет другой. Вот реализуется сейчас государственная программа «Комфортная школа». Есть проект, но никто не хочет строить, например, в Кушмуруне, из-за удаленности. Опытный подрядчик просчитывает всю доставку и отказывается. А залетит кто-то шальной.

Едревский привел еще один пример - с бетонными опорами для свайных фундаментов, некоторые типы у нас не производятся, везти надо из Астаны, грузовик поднимает 4-6 таких опор, а в фундаменте большой школы типа построенной в микрорайоне Юбилейный таких свай около 1 500. Расходы на транспортировку съедают деньги, выплачиваемые подрядчику на строительство.

Вопрос давний, решать его нужно через научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт строительства и архитектуры (КазНИИССА), который как раз и разрабатывает, вносит изменения в сметные нормативы. Костанайцы намерены дать туда свои предложения.