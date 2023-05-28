Каждый ищет формулу своего идеального летнего напитка. Домашнего

Домашний лимонад - только из натуральных продуктов / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Конечно, есть готовые соки, кисломолочные напитки типа тана, квас. Но в пакетированных соках за редким исключением избыток сахара, квас готовить надо не меньше суток. А вот домашний лимонад сделать можно быстро, сахара в нем совсем немного. Для жаркого летнего дня - то, что нужно.

Специального оборудования тоже не требуется. Все, что нужно: это ступка для мяты и простейшая соковыжималка для цитрусовых, пластиковая с ребристым конусом и решеткой, на которой остаются кусочки мякоти, вполне подойдет. Можно вообще разрезать плоды пополам поперек, часто потыкать вилкой с острыми зубцами и выжимать сок руками.

Взять ли цитрусовые нескольких видов или только лимон - дело вашего вкуса. Если любите, чтобы напиток был с горчинкой, обязательно берите грейпфрут. А обогатит вкусовой букет более нежными нотами апельсин, мандарины тоже годятся.

Чтобы мята в напитке себя проявила, ее надо немного помять в ступке. Я делаю это, добавляя к мяте ложку сахара. Во-первых, я из тех, для кого лимоны - это очень кисло, напиток из них я всегда подслащиваю. Во-вторых, когда мнешь мяту в ступке, сахар пропитывается ее соком, а потом, растворяясь в напитке, интенсивно отдает ему вкус и аромат. Но в пюре мяту превращать не надо, в ступку класть лучше небольшими веточками, чтобы можно было раздавить сочный стебель.

В стакан кладешь пару кубиков льда, мяту с сахаром, наливаешь смесь соков цитрусовых (его можно дополнительно подсластить медом, например), а сверху газированной воды. Пропорции - дело субъективное, у меня треть смеси соков и 2/3 воды.

В стакан кладешь пару кубиков льда, мяту с сахаром / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Мяту можно заменить базиликом, когда вырастет.

С ним получается, кстати, очень симпатичный прохладительный напиток, причем в эконом-варианте. Выжимаем сок из пары лимонов. Оставшуюся кожуру режем на небольшие кусочки. Литр-полтора воды доводим до кипения вместе с двумя столовыми ложками сахара, убавляем огонь до минимума и опускаем туда 2-3 пышные ветки фиолетового базилика и нарезанные лимонные корки, даем закипеть и оставляем на 15 минут, потом настой цедим, охлаждаем. Им разводим лимонный сок. Напиток - красивого темно-розового цвета, ароматный.