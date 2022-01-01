В мире, где успех требует преданности, страсти и непрерывного стремления к совершенству, существуют истории, которые восхищают и вдохновляют. Одна из таких историй принадлежит «Медовый Дом KZ» – предприятию, которое смогло превратить простой продукт пчеловодства в нечто большее. Эта компания стала воплощением успеха и инноваций в сфере производства и реализации натурального мёда. С их уникальными подходами и постоянным стремлением к качеству, «Медовый Дом KZ» не только завоевал сердца миллионов потребителей, но и заставил всю отрасль обратить на него внимание. В этой статье Заместитель Директора Нурахметов Кауез расскажет захватывающую историю бренда «Медовый Дом KZ» и поделится уникальным взглядом и опытом, которые помогли компании стать лидером в своей отрасли.

- Кауез, расскажите как вы начали свой бизнес и каковы были первые шаги?

Наша история началась в скромной комнате площадью всего 50 квадратных метров в селе Заречное, Костанайском районе, где мы начали заниматься фасовкой меда. В то время у нас было всего 20 пчелосемей на нашей пасеке. Этот период был нелегким, но волнующим, полным вызовов и новых открытий.

Мы всегда мечтали о том, чтобы наш мед стал доступным для каждого города в стране. Поставили перед собой амбициозные цели и приняли решение охватить все регионы. Это было вызовом, требующим огромных усилий и преданности своему делу. Наша команда не переставала работать над улучшением качества меда и развитием нашей пасеки.

- Что вас к этому подтолкнуло?

Мы всегда задавались вопросом, почему мед, являющийся настолько полезным продуктом, не обладает постоянным спросом. Проведя тщательное исследование рынка Казахстана, мы обнаружили, что отечественных производителей меда на самом деле очень мало. Большинство полок в магазинах были заполнены импортным медом, а также продукцией от частных подворных хозяйств. Увидев эту проблему, мы решили основать предприятие под казахстанским брендом «Медовый Дом KZ».

Наша главная цель заключалась в создании местного производства меда, который сочетал бы высочайшее качество и неповторимый вкус с Казахстанскими традициями. Мы стремились предложить потребителям мед, произведенный с любовью и заботой о природе и пчелах в соответствии с нашими высокими стандартами.

Начало было непростым. Мы занимались изучением методов пчеловодства, обучались у опытных специалистов и разрабатывали свои собственные уникальные методики. Мы создали пасеки, обеспечивая комфортные условия для наших трудолюбивых пчел, и контролировали весь процесс от сбора нектара до фасовки и упаковки готового меда.

- Сколько лет вы занимаетесь своим бизнесом и какие изменения произошли за это время?

Наш бренд «Медовый Дом KZ» основан в 2011 году и активно развивается, а также завоевывает признание на рынке. За годы работы мы установили прочные партнерские связи с ведущими сетевыми супермаркетами, оптовыми компаниями и дилерами по всей территории Казахстана, чтобы предлагать нашу продукцию широкому кругу потребителей.

Мы стремимся исследовать новые возможности и расширять границы нашего бизнеса. Активно пробуем себя в экспорте продукции и провели пробные поставки в другие страны, такие как Иордания и Китайская Народная Республика, чтобы представить наш уникальный мед на международном рынке.

- Вы использовали кредитные деньги для развития бизнеса?

Благодаря поддержке Фонда развития предпринимательства «ДАМУ» мы смогли представить себя, как отечественного производителя на выставках «Ұлттық өнім». Так в 2021-2022 годах мы получили финансовую поддержку от Банка ЦентрКредит, благодаря которой смогли обновить оборудование по переработке меда. Это позволило повысить эффективность производства, улучшить качество продукции и удовлетворить растущий спрос со стороны наших клиентов.

- Какие виды пчел используются для производства меда в вашей компании и как они содержатся?





Наши пасеки основаны на породе пчел, известной как Карника. Мы осознанно выбрали эту породу, поскольку она проявляет высокую адаптацию к климатическим условиям нашего региона. Каждую осень, перед началом холодного периода, пчелы отправляются на юг для зимовки. Там они находятся в благоприятных условиях, которые обеспечивают им необходимую защиту и питание в течение зимнего сезона. Этот этап зимовки является важным для здоровья и продуктивности пчел в следующем сезоне.

С наступлением весны, пчелы возвращаются к нам. Некоторая часть пчелиной популяции докупается в виде пчелопакетов, чтобы обеспечить достаточное количество рабочих пчел для эффективной работы на пасеке. Это позволяет нам обновлять пчелиные семьи, поддерживать их силу и производительность.

- Какие факторы влияют на качество меда в вашем производстве?

Успех нашего пчеловодства определяется высоким трудолюбием пчел и нашей команды. Мы уделяем пристальное внимание здоровью пчел, питанию и обслуживанию пасеки. Также мы адаптируемся к изменчивым погодным условиям и сотрудничаем с сельскохозяйственными предприятиями для обеспечения достаточного количества медоносных растений. Все это требует усердной работы и постоянного совершенствования, чтобы обеспечить высокое качество меда и удовлетворить потребности наших клиентов.

В целом, успешное пчеловодство требует постоянного внимания, труда и усилий. Мы постоянно учимся и совершенствуемся, чтобы обеспечить высокое качество нашего меда и удовлетворить потребности наших клиентов.

- Какие методы фильтрации и очистки используются для удаления примесей из меда?

В меде должны отсутствовать любые примеси, за исключением пыльцевых зерен, частиц забруса (срез соты) и возможно некоторого количества пчел. При откачке меда происходит его переливание в транспортные емкости, такие как фляги или ведра, через специальное сито. Это сито служит для задерживания нежелательных примесей, чтобы обеспечить чистоту и качество меда.

Перед фасовкой меда, проводится еще одна проверка на предмет наличия примесей. Все собранные медоносы и пыльцевые зерна, которые были задержаны в сите, удаляются, чтобы гарантировать, что только чистый мед попадает в фасовку. Это делается для обеспечения безопасности и высокого качества нашего продукта, а также для соответствия стандартам пищевой безопасности.

- Каким образом вы контролируете процесс сбора и обработки меда?

Важным этапом в процессе производства меда является откачка зрелого меда. Пчелы собирают нектар из окружающей среды и переносят его в улей. Затем они заливают нектар в соты, где происходит процесс испарения излишней влаги и запечатывания меда. Пчеловод в дальнейшем отбирает рамки с зрелым медом, готовые к откачке.

После сбора меда он доставляется на производство, где проходит процесс хранения в специальном помещении при определенных температурах. Это необходимо для поддержания качества и сохранения свойств меда. Перед фасовкой происходит отбор меда, который соответствует определенным органолептическим показателям, таким как запах и вкус. Также проверяется влажность меда, поскольку каждый вид меда имеет свою оптимальную влажность. Мы строго контролируем и не допускаем фасовку меда с влажностью выше 18%.

Весь этот процесс требует внимания к деталям и соблюдения высоких стандартов качества.

- Расскажите, какой у вас ассортимент? И какая продукция пользуется популярностью среди ваших клиентов?

Мы предлагаем три вида меда - это цветочный, гречишный и подсолнух. Наш гречишный мед является визитной карточкой нашего предприятия благодаря его яркому аромату и неповторимому вкусу. Его уникальные характеристики делают его непохожим на другие виды меда.

Климатические условия нашего региона способствуют выращиванию разнообразных цветочных растений и наш мед из цветочного разнотравья отличается богатым букетом аромата и вкуса. Каждый вид меда, который мы предлагаем, имеет свои особенности и уникальные характеристики, которые мы ценим и подчеркиваем.

- Где можно приобрести вашу продукцию - в каких магазинах, супермаркетах или других точках продаж? Есть ли у вас собственные розничные магазины или интернет-магазин?

Наша продукция представлена во всех супермаркетах Костанайской области, что обеспечивает удобство покупки меда для местных жителей. Кроме того, у нас есть два розничных отдела, где клиенты могут лично приобрести наш мед, а также одна оптово-розничная точка, которая обслуживает как индивидуальных покупателей, так и предприятия. Разработали интернет-магазин на базе нашего сайта mdkz.kz, чтобы предоставить возможность покупки нашего меда онлайн.

- Поставляете ли вы вашу продукцию в другие регионы КЗ?

Наша сеть дистрибьюции представлена в городах Астана, Актобе, Актау, Уральск, Караганда, Кокшетау, Петропавловск. Но мы не останавливаемся на этом, стараемся постоянно ее расширять. В тех городах, где нет дистрибьюции (представителей), работаем через интернет-магазин.

- Кауез, какими достижениями ваша компания может поделиться?

Мы являемся участником 5-ти ежегодных выставок «Ұлттық өнім», где продемонстрировали наши продукты пчеловодства, привлекая внимание клиентов и экспертов в отрасли.

В 2017 году приняли участие в сельскохозяйственной выставке в рамках празднования Дня города Костанай. В этом же году мы получили право принять участие в выставке крупных товаропроизводителей Костанайской области, которая проходила в честь приезда Первого Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А.

В 2019 году стали победителями в конкурсе «Халық таңдауы 2019г» (Выбор народа 2019г). Это было особенно значимым событием, которое отражает признание и поддержку со стороны наших клиентов. В этом же году приняли участие в фестивале «Славянский базар» в городе Костанай, где продемонстрировали нашу уникальную продукцию пчеловодства.

Также наш первый руководитель Дмитрий Порунов, принял участие в международном курсе «О современных способах пчеловодства», который прошел в Израиле в учебном центре MASHAV—CINADCO в клубе Шфаим.

Хочу отметить, что мы также проводим благотворительные акции в рамках социальной ответственности нашего бизнеса согласно собственной программы «Спасибо за выбор». При покупке натурального фасованного мёда в стеклотаре весом 500 гр., 700 гр., 1400 гр. и «Славянский мёд» 650 гр. под упаковкой на крышках, где покупатель может найти стикер о том, что 1% с этой покупки мы отдаем на благотворительность. Собранные средства уходят на проведение мероприятий и приобретение подарков в детские дома, центр адаптации несовершеннолетних, малоимущим семьям и пожилым людям.

Мы гордимся своими достижениями и продолжаем развиваться, чтобы предложить нашим клиентам только лучшие продукты.

- Какие у вас цели на ближайшие годы?

В наших ближайших планах уже реализуется открытие собственного производственного здания, соответствующего высоким стандартам. Это позволит нам значительно увеличить объем выпуска готовой продукции и обеспечить ее качество. Стремимся к расширению экспорта нашей продукции, чтобы достичь новых рынков и привлечь международных клиентов. В целом, наши планы амбициозны, мы настроены только на прогресс и развитие. Будем продолжать двигаться вперед, чтобы достичь поставленных целей.

- Есть ли какие-то советы для молодых предпринимателей?

Верьте в себя и свое дело. Эта вера вам поможет преодолевать трудности, сохранять мотивацию и стремиться к успеху.

«Медовый Дом KZ» осуществляет свою деятельность с 2011 года в сфере производства, переработки, фасовки и реализации натурального мёда и продуктов пчеловодства. За это время предприятие достигло значительных успехов и установило себя, как надёжного поставщика качественных пчеловодческих продуктов.

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