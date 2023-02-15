Об открытом участке теплоизоляции во дворе дома № 95 по ул. Летунова сообщила «НГ» жительница Костаная Тамара КРАСНОВА.

- Изоляция исчезла в конце прошлого года. Под балконом дома труба оголилась, обращалась в КТЭК, обещали закрыть, но уже зима подходит к концу, а толку нет, - объяснила она. - Кроме того, с торца дома изоляция дышит на ладан. В некоторых местах уже видны голые трубы. Хотелось бы, чтобы изоляцию поменяли на всех участках.

Ул. Летунова, 95. Трубы под балконом многоэтажки открыты с декабря 2022 года / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели голую трубу небольшого диаметра под балконом многоэтажки, в торце дома - труба с очень ветхой изоляцией.

Ул. Летунова, 95. В торце дома сквозь ветхую изоляцию проглядывают голые участки труб / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы в частном секторе по ул. Шипина, 164, возле кв. 1 и кв. 2, о которых «НГ» писала две недели назад, пока не изолировали.

Трубы по ул. Шипина, 164-1 спустя две недели не изолировали... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

...как и трубы по ул. Шипина, 164-2 / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы по ул. Шипина, 154 тоже пока без изоляции / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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