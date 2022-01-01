Сухой остаток. С 6 по 12 февраля
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 1 695 вызовов, из них 521 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 400, из них 58 - к детям. Поступили 15 вызовов на ДТП. В авариях пострадали 15 человек, 14 из них был экстренно госпитализированы. В ДТП пострадали 3 детей;
- всего скорая помощь доставила в больницы 422 человека.
По данным костанайского областного центра психического здоровья:
- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 153 человека, из них поместили 139: 130 мужчин и 9 женщин.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- по области на пожары совершены 14 выездов, на случаи горения - 26 выездов, на аварийно-спасательные работы - 3 выезда.
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- зарегистрированы 172 уголовных правонарушения, в том числе 60 краж и 43 факта мошенничества;
- разысканы 12 без вести пропавших лиц, все установлены;
- раскрыто 48 преступлений;
- зарегистрированы 7 наркоправонарушений: 4 наркопроступка, 1 факт сбыта, 1 факт хранения и 1 факт контрабанды наркотических веществ;
- за выходные дни сотрудники полиции задержали 29 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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