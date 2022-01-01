По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 1 695 вызовов, из них 521 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 400, из них 58 - к детям. Поступили 15 вызовов на ДТП. В авариях пострадали 15 человек, 14 из них был экстренно госпитализированы. В ДТП пострадали 3 детей;

- всего скорая помощь доставила в больницы 422 человека.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 153 человека, из них поместили 139: 130 мужчин и 9 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершены 14 выездов, на случаи горения - 26 выездов, на аварийно-спасательные работы - 3 выезда.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 172 уголовных правонарушения, в том числе 60 краж и 43 факта мошенничества;

- разысканы 12 без вести пропавших лиц, все установлены;

- раскрыто 48 преступлений;

- зарегистрированы 7 наркоправонарушений: 4 наркопроступка, 1 факт сбыта, 1 факт хранения и 1 факт контрабанды наркотических веществ;

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 29 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.