Какие основные требования надо учитывать при выращивании рассады перца и баклажанов

Все ближе начало активного посадочного сезона для дачников, а значит, уже вовсю можно закупаться нужными товарами, строить планы и искать информацию о новых сортах и способах выращивания. Опытные огородники не беспокоятся за свою рассаду, а новичкам, впервые решившимся взяться за посев на подоконнике, будет полезно узнать основные требования для получения качественного посадочного материала и залога хорошего урожая.

Выбор сорта

Определиться с тем, что вы хотите посадить на грядке, стоя перед прилавком, когда глаза разбегаются, очень тяжело. У опытных огородников есть свой список из проверенных сортов и гибридов. Но даже ежегодно выращивая одни и те же, хочется попробовать чего-то нового. Новичкам еще тяжелее. Приведу несколько самых популярных среди дачников и новых сортов баклажанов, и сладкого перца, которые адаптированы к нашему климату и стабильно плодоносят при любой погоде.

Баклажаны: «алмаз». Среднеспелый сорт. Плоды цилиндрические, темно-фиолетовые, длина - 14-18 см, масса - 160-200 г, мякоть плотная, без горечи. «Черный красавец». Среднеспелый сорт с укорочено-грушевидными, фиолетово-черными плодами, длина - 18 см, масса - до 700 г. Мякоть белая, плотная, малосемянная. «Валентина F1». Суперранний высокоурожайный гибрид для ранней продукции. Плоды удлиненно-цилиндрические, фиолетово-черные, длиной 20-26 см, массой 200-250 г. Мякоть белая, плотная, без горечи, хороших вкусовых качеств. «Арап». Новый среднеранний сорт. Плоды цилиндрической формы, гладкие, блестящие, чернильно-фиолетовой окраски, массой 140-180 г, длиной 20-25 см. Мякоть белоснежная, очень нежная, без горечи.

Длинные плоды гибрида «валентина F1» (слева) и пузатый «черный красавец» (справа) найдут своих ценителей / Фото автора

Новый сорт баклажана «арап» (справа) не уступает проверенному «алмазу» (слева) / Фото автора

Перец: «калифорнийское чудо». Сорт среднераннего срока созревания. Плоды кубовидные, ребристые, длиной 10-11 см, с толщиной стенок до 8,3 мм, массой 250-300 г, отличных вкусовых качеств, с сильным ароматом. «Ласточка». Раннеспелый проверенный сорт, с конусовидными плодами, массой 80-100 г. Отличается дружным урожаем и лежкостью плодов. «Аристотель F1». Раннеспелый высокоурожайный гибрид. Плоды крупные, кубовидные, ребристые, гладкие, массой до 400 г, с толщиной стенок 9-10 мм. Мякоть сладкая, сочная, ароматная. Гибрид устойчив к болезням, отлично завязывает плоды как в холодных, так и жарких условиях. «Сибирский валенок F1». Раннеспелый гибрид, с удлиненно-кубовидными толстостенными плодами. Толщина стенки - 7-9 мм. Ценность гибрида - устойчивость к недостаточной освещенности и пониженным температурам.

У красивых кубовидных и урожайных конусовидных есть свои достоинства / Фото автора

Такие перцы с ладошку, вполне возможно, вырастить в нашем климате / Фото автора

Сроки

Многие огородники допускают ошибку, считая, что если перец и баклажаны посеять пораньше, то и урожай будет ранним, а плодоношение обильным и длительным. Однако вытянутая, переросшая рассада будет болеть и тяжело приживаться в грунте, что также скажется на урожае. Компактная, невысокая рассада лучше справится со стрессом после высадки.

От появления всходов до высадки на грядки должно пройти около 2 месяцев. Поэтому высчитать срок посева поможет обычный календарь. Берем за основу примерную дату высадки в открытый грунт - первые числа июня, когда в нашем регионе устанавливается относительно стабильная погода. По традиции многие дачники стараются высадить все до праздника Троицы, в этом году он выпадает на 4 июня. Отсчитываем от этой даты 60 дней назад и еще 15 дней - время для прорастания семян. Получаем примерную дату посева - 20 марта. Кроме того, учитывайте скороспелость сорта или гибрида, фазу Луны (https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=47873) и место, где вы будете выращивать эти культуры. Не стоит делать посев в новолуние и полнолуние. Позже на 5 дней можно посеять скороспелые сорта, а, наоборот, пораньше стоит сеять, если вы будете выращивать в парнике под укрытием или в теплице.

Семена

При правильном хранении семена перца и баклажана сохраняют достаточно хорошую всхожесть до 3 лет. При температуре +25°С свежие семена прорастают за 7-10 дней. После 2 лет хранения всходы появятся через 14 и даже более дней.

Для не совсем свежих семян (и в чистоте которых вы сомневаетесь) нужна предпосевная подготовка. Все семена, за исключением обработанных производителем специальным стимулятором тирамом (они имеют яркую оранжевую или зеленую окраску), желательно обеззаразить в растворе марганцовки. Я держу в ярко-розовом растворе семена в течение 20-30 минут, потом промываю чистой водой. Для борьбы с возможными патогенными возбудителями также можно воспользоваться раствором биофунгицида «Фитоспорин-М» (разводить согласно инструкции).

Значительно улучшает всхожесть обработка семян различными стимуляторами. Можно использовать как купленные в магазине «Эпин», «Циркон», так и народные способы: замачивание в талой воде, соке алоэ (в пропорции 1:1), растворе древесной золы (1/2 ч. л. на стакан воды), растворе меда (1/2 ч. л. на 100 мл воды) в течение 10-12 часов.

Теперь семена можно сеять, но я предпочитаю сделать проращивание во влажной салфетке, тем самым калибровать их и выбраковать невсхожие или со слабой энергией. Семена заворачиваю во влажную бумажную салфетку и полиэтиленовый мешочек и ставлю в теплое место с температурой выше +25°С. Примерно через 5-7 дней видно, какие семена проклюнулись, из них появились белые «хвостики», а значит, они гарантированно дадут всходы.

Проращивание семян в салфетке поможет определить, какие из них живые и стоит сеять / Фото автора

Грунт

Почва для посева должна быть рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой, чистой от инфекций и грибков, но в то же время питательной. Дачная земля в полной мере не отвечает этим требованиям, тем более если вы не хотите возиться с ее обеззараживанием и приготовлением смеси. Много лет для посева использую покупной универсальный торфогрунт для овощей, который для страховки проливаю раствором марганцовки. Смесь из дачной земли, торфа и перлита и вермикулита делаю, когда пикирую подросшие растения по отдельным горшочкам.

Способы посева

Я не люблю экспериментировать с различными «улитками», а сею по старинке сразу в грунт. Можно выделить два способа посева: в широкий ящик и рассадные горшки. В первом случае используют непромокаемые пластиковые, деревянные ящики высотой 7-8 см. Умеренно влажным грунтом их заполняют на 2/3, раскладывают семена и присыпают слоем земли в 1-1,5 см.

Я приспособился сеять в рассадные горшки объемом 0,5 л. В каждый кладу по 4 проросших семечка, также на глубину 1-1,5 см, увлажняю и накрываю пленкой. До появления из земли первых петелек емкости можно держать в темноте при комнатной температуре, затем сразу же выставляют на самое солнечное окно. Дневная температура содержания растений +20-25°С, ночью желательно снижать до +17-18°С. Во избежание вытягивания досвечиваю фитолампой.

Достаточный объем питательного грунта и много света - необходимые условия для выращивания рассады перца / Фото автора

Часто при несоблюдении глубины посева всходы появляются с одетой на листочках кожурой семени, которая снимается сама при соприкосновении с землей. Это может привести к усыханию семядольних листочков. Поэтому аккуратно иголочкой снимают оболочку, предварительно размочив водой.

По мере роста подсыпаю вокруг растений чистый песок, торф или вермикулит. При появлении 2 настоящих листочков, пока хрупкая корневая система еще не разрослась, аккуратно ложкой пикирую по отдельным стаканам, объемом 0,5 л. Примерно через неделю, с периодичностью в 14 дней, можно начать подкармливать рассаду, чередуя органические (биогумус) и комплексные минеральные удобрения.