Многие дачники при проведении посевных, посадочных и других работ на своих участках ориентируются на состояние спутника Земли и неспроста. Влияние Луны на все живое известно давно. Каждая из ее фаз (новолуние, растущая, полнолуние, убывающая) по-разному влияет на состояние жидкостных сред в растениях и почве. Поэтому правильное совмещение периода развития растения, садово-огородных работ и состояния Луны поможет более плодотворно провести посев семян, безболезненную пересадку рассады, уход и уборку урожая.

Кликните изображение, чтобы открыть его в хорошем качестве

Самое неблагоприятное время для вегетации растений - это новолуние, когда месяц совсем не виден на небе. Эта фаза растягивается примерно на 3 дня, поэтому за день до него и день после не планируйте посев быстровсхожих семян, высадку в грунт и пересадку растений, а также прививку. В это время движение соков в надземной части замедляется, они сосредоточены в корнях, поэтому допускается обрезка веток, сбор корнеплодов и лекарственных трав, легкое рыхление.

В фазу растущей Луны энергия, соки и питательные вещества движутся вверх, происходит рост надземной части растений. В это время корневая система менее болезненно переносит повреждения, поэтому это благоприятный период для пикировки рассады, пересадки и прививки плодово-ягодных культур, глубокого рыхления почвы, корневой подкормки удобрениями, посева так называемых вершков - культур, у которых используется надземная часть.

Период полнолуния занимает 1-1,5 суток до и после даты фазы полной Луны. В это время соки и энергия максимально сосредоточены в надземной части, а корни испытывают их недостаток. В эти дни не стоит сеять семена, делать обрезку, пасынкование и прививки. Посвятите это время прополке, окучиванию, подвязыванию растений, корневой подкормке и сбору плодов не для длительного хранения.

Убывающая Луна, когда ее диск похож на букву С, снижает свое влияние на верхнюю часть растений, гравитационные силы Земли тянут соки и энергию вниз, в почве задерживается влага. В этот период активно развивается корневая система, а рост побегов и листвы, наоборот, замедляется. Это хорошее время для посева корнеплодов, высадки луковичных цветов, деления цветочных культур с мощной корневой системой, листовой подкормки, уборки и закладки на хранение овощей с ценной подземной частью.

Дачникам стоит помнить, что указанные в календаре благоприятные и запрещенные дни составлены с учетом фаз Луны и являются ориентировочными. Кроме них, при проведении садово-огородных работ стоит обращать внимание на агротехнические рекомендации и сортовые качества конкретных культур, учитывать климатические и погодные условия, использовать качественный и районированный посадочный материал.