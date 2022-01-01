Хотелось бы задать руководству ТОО «РЦКУ-Костанай» несколько конкретных вопросов о работе их сотрудников. В первый же рабочий день нового года на моем подъезде появилось объявление о том, что 5 января будет проводиться обслуживание общедомовых газовых стояков и приборов с отключением и последующим подключением газа и с обязательным присутствием жильцов в квартирах.

Хотелось бы понять, почему общедомовые газовые стояки обслуживаются без отключения газа, как это было в предыдущих случаях, хотя об этом прямо предупреждается в объявлении? Не является ли требование об обязательном присутствии жильцов просто поводом для того, чтобы навязать потребителям услугу обслуживания газовых приборов именно с данным ТОО, хотя это конкурентная среда и у потребителя есть выбор? Ведь фактически подача газа не прекращалась ни разу во время таких рейдов. На каком основании сотрудники «РЦКУ-Костанай» требуют предъявить им договор с другой обслуживающей организацией? Кроме того, ваши сотрудники якобы заявляют, что, в случае заключения договора на обслуживание с другой организацией (не РЦКУ), потребитель не сможет обращаться в службу 104 в экстренных случаях.

Yorik, пользователь сайта

Комментарий

Директор ТОО «РЦКУ-Костанай» Даурен МАХАМБЕТОВ в ответ на запрос «НГ» сообщил, что, согласно пп. 3 и 5 ст. 19 Закона «О газе и газоснабжении РК», а также договору технического обслуживания, товарищество проводит работы по техническому обслуживанию общедомового газового оборудования с отключением газа для проведения опрессовки газопровода.

- Товарищество не может требовать и не требует от потребителей обязательное присутствие жильцов, - сообщил Махамбетов, - а лишь просит находиться дома совершеннолетних жильцов квартир для обеспечения доступа к газопроводу и выполнения п. 1.3 договора. При проведении работ по техническому обслуживанию представитель товарищества просит предъявить договор со сторонними организациями, чтобы, в случае обнаружения утечки газа на газопотребляющей системе при проведении опрессовки, рекомендовать потребителю обратиться в данную организацию для устранения утечки. Аварийная диспетчерская служба газа (АДСГ) не находится в ведомстве товарищества, а также нам не подчиняется. В случае обнаружения запаха газа заявки в эту службу принимаются вне зависимости от наличия или отсутствия договора на техническое обслуживание систем и оборудования. За более подробной информацией касательно работы АДСГ вы можете обратиться в филиал АО «КазТрансГаз Аймак».

Махамбетов отметил, что на рынке услуг техобслуживания газового оборудования работают несколько фирм, предлагающих аналогичные услуги.

- Эти компании могут выдавать себя за представителей поставщика газа, представляясь работниками АО «КазТрансГаз Аймак» или работниками нашего товарищества, вводя потребителей услуг в заблуждение, - добавил директор «РЦКУ-Костанай». - Наше ТОО нацелено на добросовестную конкуренцию и не допускает со своей стороны навязывания потребителям услуг. В ТОО есть телефон доверия 8-771-089-00-71 и электронная почта rcku_kostanay@bk.ru, на которые потребители могут обратиться по вопросам качества обслуживания. Кроме того, у нас есть страничка в Instagram и канал в Telegram, где потребитель может получить информацию о дате и месте проведения работ по техническому обслуживанию.