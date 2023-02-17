Конкурс для владельцев полноприводных автомобилей

«НГ» начинает новый сезон конкурса для владельцев полноприводных автомобилей «4х4». Истории о самой подходящей технике для наших дорог и о том, как она выручает в сложных ситуациях, можно присылать по адресам ngkonkurs@gmail.com, skiba@ng.kz, на номера WhatsApp 8-747-907-57-92, 8-707-565-03-47 и в директ Instagram.

Победителей конкурса ждут призы: сертификат на покупку запчастей от компании АвтоPROT на сумму 30 000 тенге (ул. Карбышева, 6/2, WhatsApp 8-705-706-05-55) и сертификаты на покупку запасных частей или масла от Zakaz auto group сети автомаркетов и СТО на сумму 20 000 и 10 000 тенге, а также сертификаты на диагностику автомобилей (пр. Нурсултана Назарбаева, 34, Карбышева, 34 «А», тел.: 8-714-2-74-90-74, 8-705-925-35-90).

Участник № 2 - Ренат АЖИНИЯЗОВ (Лисаковск).

Стаж вождения: 20 лет. Автомобиль: Hummer H2. Цвет: белый. Пробег: 240 000 км. Год выпуска: 2003. Объем двигателя: 6 л, бензиновый. КПП: автоматическая.

- Все-таки приобрел этот автомобиль мечты и удовольствия! Меня всегда поражал своей харизмой, мощью, брутальностью, массой, - рассказывает Ренат. - Многие крутили и крутят пальцем у виска, зачем? Для чего? Но меня не переубедить! Брал для себя, для удовольствия и не жалею…

Ренат Ажиниязов: «Брал Hummer для себя, для удовольствия и не жалею...» / Фото из личного архива

При покупке «автоматом» залетаешь в группу сообщников «HUMMER CLUB» в WhatsApp (если предыдущий хозяин состоял в нем). Так же есть костанайский клуб «Хаммеры Костаная», в котором состоят парни из Костанайской области, а также наши друзья из Актобе.

На «хаммере» у меня установлено дополнительное освещение, багажник, фаркоп, козырек, калитка для запасного колеса, ГБО - 2 баллона по 90 л. Все то, что необходимо для путешествия, отдыха и других выездов.

На «хомяке» езжу часто, почти не вылезая! Выезды на природу, в ближнее зарубежье, с семьей, с друзьями - частое явление. Очень тянет к дороге и бездорожью на нем. Автомобиль тяжелый, массивный - почти 4 тонны весит. Вытащить кого-то из снега, песка или грязи, если попросят, не вопрос! Конечно, если есть свободное время.

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Встреча «хомобратьев» (водителей Hummer) из Костанайской области и Актобе. Костанай. 6 ноября, 2022 г.

Был случай прошлой зимой: звонит друг, просит помочь вытащить «хаммер» из речки. Не проблема, говорю, да и интересно, что за «хаммер» эдакий у нас возле города. По приезде познакомились (в клубе по каким-то причинам он не состоял), обменялись номерами, добавили в наш клуб. В итоге вытащил. Приезжаю домой, захожу в WhatsApp, а там сообщение: «Всем салам алейкум! Очень приятно попасть в ваше общество! Я из Костаная, и случилось так, что на выходных был на рыбалке за Лисаковском на Н3 («хаммер»). Там застрял в сугробе прям на льду, буксовал на пониженной на высоких оборотах и появился стук в двигателе. Настроения никакого нет, еще и простыл. Ломал голову - что делать, как вылазить оттуда, в том городе не знаю никого, за исключением трех парней, с которыми познакомился за день до этого там же, на реке. Они через других знакомых позвонили Ренату, он приехал через час, без всяких разговоров вытянул прям на асфальт. Ждал с нами еще около часа, пока приедет эвакуатор, сопроводил по городу. Большой респект ему, приятно, что откликнулся на беду, потратил свое время, не говорю уже о финансах».

Честно, сам не ожидал, что такое прочту!

Было еще такое: я проезжал возле границы с РФ возле с. Николаевка (район Беимбета Майлина), стоят молодые парни на обочине. Остановился. На вопрос, что случилось, отвечают: «Не запускается двигатель, глохнет!» Ковыряться времени не было, вечерело. Спросил: «Откуда вы?» Сказали, что из Лисаковска. Предложил дотащить до города, согласились. Пассажира посадил к себе, с остановками, чтобы водитель не замерз (отогревались горячим кофе на заправках), дотащил до города.

Думаю, мужики настоящие так и делают! Многих вытаскивал, да и сам застревал, не без этого. Чем круче джип, тем дальше идти… все мы знаем народную поговорку.

9 мая 2022 г. На праздновании Дня Победы возле станции Майлина, недалеко от Лисаковска / Фото из личного архива

Был тоже случай: едем с охоты по степной дороге, полная машина охотников, весна. Вижу - на дороге лужа протяженностью метров 50, думаю: «Не дай боже увязнем в воде и промокнуть не хочется!» Ну дернул меня черт свернуть направо, а там… солончак! Метров 30 проехали, и все, закопался, сел на «пузо», как говорится! Резину внедорожную зализало в глине на нет! Сколько криков за моей спиной было! «Нужно по дороге было ехать», - кричат. Ну встали и встали... Что делать? Придется идти за трактором. А где они, эти трактора? Вокруг ни души! Прислушались к тишине, услышали где-то урчание тракторов. Пошли ребята за ним, меня оставили на охране авто. К ночи приехала «Нива», из нее выходят мои друзья - замученные на нет! Шли 10 км по клеткам, нашли все-таки! Приехал «Кировец» К-742, вытаскивал меня минут 20 из глины. Спасибо ему огромное и парням, которые прошли такое расстояние! К стану ехали молча, но строго по дороге, несмотря на разлив и лужи!

Из недостатков… Да они у любого автомобиля есть! Железо есть железо, оно рано или поздно ломается. Вовремя устранять, проводить ТО, и «конь твой железный» не подведет! В общем, нравится мне мой «хомяк».

Весна 2022 г. Ренат возвращается с охоты и ждет своей очереди на автомойке / Фото из личного архива

Условия конкурса

Вы можете поддержать участника № 2 Рената Ажиниязова в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 18 февраля, до 11.00 воскресенья, 19 февраля. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 пятницы, 16 февраля, до 10.00 понедельника, 20 февраля. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участника № 1 Андрея Савельева поступило 605 голосов.