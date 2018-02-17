Куда пойти с 16 по 22 февраля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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18 февраля,
12.00
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«Золотой цыпленок», О. Орлов, сказка
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19 февраля,
12.00
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«Приключения Алдара Косе», А. Салаева, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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17 февраля,
11.00
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«Ойыншықтар әлегі», Н. Мендибаиров, ертегі
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19 февраля,
18.30
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«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия
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22 февраля,
10.30
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«Бұртима», М. Супонин, ертегі
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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17 февраля,
18.30
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«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова, премьера
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18 февраля,
12.00
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«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка
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18 февраля,
17.00
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«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова, премьера
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19 февраля,
12.00
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«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм
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19 февраля,
17.00
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«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова, премьера
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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Персональная выставка члена Союза художников РК Георгия Сокова «От А до Я»
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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17 февраля
19.00
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Концерт «Хиты 2000-x». Лучшие хиты вашей молодости и детства на большой сцене в исполнении лучшего оркестра столицы и талантливых вокалистов
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20 февраля,
19.00
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Концерт Ернара Садирбаева (Әmre). Ернар Садирбаев, больше известный под псевдонимом Амре - победитель конкурса «Славянский базар». Лауреат государственной премии «Дарын»
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28, WhatsApp 8-705-746-73-54
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18 февраля,
12.00, 15.00
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Лазерное неоновое шоу «Игра». Посетите незабываемое, грандиозное, интерактивное шоу «Игра», в котором каждый зритель может стать непосредственным участником игры. Вас ждут приятные сюрпризы и подарки от наших спонсоров. Бесплатная фотосессия с героями шоу
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Хоккей. Чемпионат РК. Плей-офф. «Горняк» - «Хумо»
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Рудный. Дворец спорта «Горняк Арена»
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21.02, 19.00.
22.02, 19.00
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Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Атырау»
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Рудный, Ayat futsal arena
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17-18 февраля
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