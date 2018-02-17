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Куда пойти с 16 по 22 февраля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

18 февраля,

12.00

 

«Золотой цыпленок», О. Орлов, сказка

19 февраля,

12.00

«Приключения Алдара Косе», А. Салаева, сказка

 

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

17 февраля,

11.00

 «Ойыншықтар әлегі», Н. Мендибаиров, ертегі

 

19 февраля,

18.30

«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия

 

22 февраля,

10.30

«Бұртима», М. Супонин, ертегі

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

17 февраля,

18.30

«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова, премьера

18 февраля,

12.00

«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка

 

18 февраля,

17.00

«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова, премьера

19 февраля,

12.00

«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм

19 февраля,

17.00

«Красавица в трауре», документальная драма, по мотивам одноименного рассказа М. Ауэзова, премьера

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Персональная выставка члена Союза художников РК Георгия Сокова «От А до Я»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy, 

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

17 февраля

19.00

Концерт «Хиты 2000-x». Лучшие хиты вашей молодости и детства на большой сцене в исполнении лучшего оркестра столицы и талантливых вокалистов

20 февраля,

19.00

Концерт Ернара Садирбаева (Әmre). Ернар Садирбаев, больше известный под псевдонимом Амре - победитель конкурса «Славянский базар». Лауреат государственной премии «Дарын»

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28, WhatsApp 8-705-746-73-54

18 февраля,

12.00, 15.00

Лазерное неоновое шоу «Игра». Посетите незабываемое, грандиозное, интерактивное шоу «Игра», в котором каждый зритель может стать непосредственным участником игры. Вас ждут приятные сюрпризы и подарки от наших спонсоров. Бесплатная фотосессия с героями шоу

Спортафишка

Что

Где

Когда

Хоккей. Чемпионат РК. Плей-офф. «Горняк» - «Хумо»

Рудный. Дворец спорта «Горняк Арена»

21.02, 19.00.

22.02, 19.00

Футзал. Чемпионат  РК. «Аят» - «Атырау»

Рудный, Ayat futsal arena

17-18 февраля

 