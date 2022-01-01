О свалке во дворе дома № 162 по ул. Тауелсиздик сообщил «НГ» житель Костаная Николай КИМ. Свалка скопилась перед коттеджем и во дворе дома № 107 по ул. Бородина,

- Елки лежат с середины января, к ним добавили пенопласт, пластиковые пакеты, бумага - в общем весь набор мусора, - пояснил Николай Ким. - Все это, кроме того, антисанитарно, еще и выглядит очень неэстетично. С одной стороны - коттедж, с другой - новостройка, а между ними - гора мусора.

На месте корреспонденты «НГ» увидели свалку из елок, мусорных мешков, бумаги, отходов и всего набора, о котором рассказал читатель.

Ул. Тауелсиздик, 162. Свалка рядом с коттеджем начала скапливаться с середины января / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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