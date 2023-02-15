В 129-м туре «Нужных денег» опробовали новый способ сбора помощи

Несмотря на опасения по поводу продуктивности сбора денег не в общую кассу проекта, а непосредственно на банковские карты участников, у нас все получилось.

Первый опыт сбора денег на личные карты наших участников оказался вполне продуктивным. Читателям пришлось самим выбирать, на чью карту отправить деньги. Одновременно снимается вопрос о подробных отчетах «НГ», поскольку у благотворителей больше нет места для сомнений, дошли ли его деньги до адресата, но мы все же даем его в таблице поступлений. Частично это связано и с тем, что у нас был остаток с прошлого тура в размере 185 680 тенге и 50 000 тенге наличными внес читатель, пожелавший остаться неизвестным. Кроме того, до объявления о том, что на прежнюю карту проекта деньги больше не принимаются, поступило еще некоторое количество взносов. И они тоже учитываются как поступления этого тура.

И еще останется

Первым участником, для которого полностью закрыли сбор, стал двухлетний Эльдар АЛТАЕВ из п. Сокол Узункольского района. Сумма сбора была, по нынешним меркам, небольшая - 200 000 тенге, чтобы ребенок после четырех офтальмологических операций мог видеть. Чтобы удовлетворить эту заявку, требовалось собрать наименьшую сумму из трех, запрашиваемых в этом туре. Первые взносы начали поступать сразу после начала тура. Потом наступило затишье, а за ним новый всплеск поступлений - после публикации в «Инстаграме». Всего же для Эльдара наши читатели собрали 477 868 тенге.

- Всем огромное-огромное спасибо! - растрогалась мама мальчика Эльмира ИЛЯХУНОВА. - Я не нахожу слов благодарности всем, кто нам помог. Мы собрали даже больше, чем стоят очки, но эти деньги пойдут на операцию, так как он ходит по маленькому через мошонку, не так, как надо. Это все из-за недоношенности. Постараемся быстрее сделать операцию, чтобы сынок больше не мучился. Вам всем большое спасибо. Дай Аллах вам и вашим детям, внукам крепкого-крепкого здоровья, пусть не болеют дети!

На 19 февраля у Эльдара намечена примерка линз Seiko c покрытием Super clean coat, эти линзы - сверхтонкие, защищают глаза от вредных компонентов излучения экранов различных гаджетов. Заменить их более дешевыми вариантами для Эльдара неприемлемо. Благодаря нашим читателям у него теперь будут очки самого лучшего качества.

У Эльдара скоро будут хорошие легкие очки / Фото из архива Эльмиры ИЛЯХУНОВОЙ

Низкий материнский поклон

7-летний Артем ГАПША из поселка Камысты постоянно нуждается в расходниках для трахеостомы, через которую он дышит, и гастростомы, через которую питается. В семьях, где дети живут с такими приспособлениями, ежемесячно тратятся немалые деньги на всевозможные трубочки, фильтры, специальные мази и салфетки. И на много еще чего, о чем люди, не знакомые с этой проблемой, даже не подозревают. Не мудрено, что таким семьм приходится жить из кредита в кредит, поскольку государство никак не помогает.

Чтобы обеспечить сына этими жизненно важными расходниками на пару ближайших месяцев, родителям Артема пришлось вновь обратиться за помощью в «Нужные деньги». В заявке была указана сумма 400 000 тенге. Наши читатели собрали больше - 451 131 тенге. Деньги перечислялись на карту сестры мальчика, Дарьи, поскольку на ней нет средств и легко отслеживать поступления. В выписке, присланной нам в качестве отчета, мы насчитали 131 взнос. Это число неравнодушных людей, которых тронула история Артема.

- Господи, насколько у нас люди отзывчивые, - делится мама мальчика Евгения ГАПША. - Дочка звонила и плакала, говорит: «Мам, поступления идут и идут! Боже, насколько все неравнодушны к нашему Артемке. Такие слова пишут, я не могу не плакать, невозможно сдержаться».

Хотим отметить, что в сборах на личные карты участников есть один очень яркий положительный момент: участники проекта лично читают все пожелания, которые пишут им люди.

- Мы очень благодарны каждому, кто нам помог, за пожелания и слова поддержки, - добавила Евгения. - Артему собрали даже большую сумму, чем заявляли. Мы купим две гастростомы, переходники и еще сможем купить магистрали для энтеромата. Жизнь Артема в стабильности, без инфекций, без осложнений зависит от стерильности и правильно подобранного ухода. И вы все нам помогаете в этом. Я никогда не устану вас за это благодарить. Низкий материнский поклон!

Также Евгения сообщила, что при покупке двух гастростом им сделали скидку, за разницу получится дополнительно купить коробку фильтров для трахеостомы. Это чудо тоже произошло благодаря неравнодушным людям, которых у нас много.

У Эльдара скоро будут хорошие легкие очки / Фото из архива Эльмиры ИЛЯХУНОВОЙ

Улучшить качество жизни

57-летняя аркалыкчанка Айжан ЖУНЫСБЕКОВА страдает тяжелейшим ревматоидным полиартритом висцеральной формы. Это заболевание системное, и нет ничего экстраординарного в том, что она начала терять зубы. У людей с этим диагнозом так обычно происходит. Нужно лечение тех зубов, которые еще можно спасти, и последующее протезирование. На пенсию по инвалидности такое не осуществить. Наши читатели, выбирая кому помочь, всегда отдают предпочтение детям, поэтому полную сумму - 592 000 тенге - для Айжан собрать не удалось. На ее карту пришло 30 взносов на общую сумму 127 960 тенге. По решению комиссии из имеющегося резерва мы добавили 464 040 тенге. Теперь у Айжан есть вся сумма для оплаты стоматологических услуг.

- Спасибо всем, кто непосредственно помог мне собрать такую большую сумму! - сказала Айжан Дюсеновна. - Спасибо «Нашей Газете» за такой проект, за внимательное отношение к людям, за поддержку, за решение комиссии добавить деньги до полной суммы. Я даже не ожидала, что смогу полностью оплатить стоматолога. Благодаря такой нужной помощи я смогу жить более полноценной жизнью.

Айжан Жунысбековой предстоит довольно долгий и не самый приятный период многократных посещений стоматологической клиники, но в итоге качество ее жизни улучшится.

Айжан сможет полностью оплатить протезирование / Фото из архива Айжан ЖУНЫСБЕКОВОЙ

О тех, кому помогли

В 128-м туре проекта мы помогали 14-летней Софии ВЕСЕЛОВСКОЙ из Костаная добрать необходимую сумму для оплаты специальных ходунков «АКТИВАЛ» и их пересылки из Москвы. Тогда мы надеялись, что ходунки успеют прийти до Нового года, но у почтовых ведомств свои темпы работы. В самом конце января мы получили хорошую новость.

- Ходунки уже дома, - сообщила мама девочки Елена ВЕСЕЛОВСКАЯ. - Теперь Сонечка будет потихоньку вставать на ноги. Огромное сердечное спасибо вам за ваше доброе дело. И особенное сердечное спасибо всем, кто помог и поддержал деньгами! Каждому человеку низкий поклон и от всего сердца. Молюсь за всех и за каждого!

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 130-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Фонд проекта «Нужные деньги», 129-й тур