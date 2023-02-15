«У нас люди отзывчивые!»
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В 129-м туре «Нужных денег» опробовали новый способ сбора помощи
Несмотря на опасения по поводу продуктивности сбора денег не в общую кассу проекта, а непосредственно на банковские карты участников, у нас все получилось.
Первый опыт сбора денег на личные карты наших участников оказался вполне продуктивным. Читателям пришлось самим выбирать, на чью карту отправить деньги. Одновременно снимается вопрос о подробных отчетах «НГ», поскольку у благотворителей больше нет места для сомнений, дошли ли его деньги до адресата, но мы все же даем его в таблице поступлений. Частично это связано и с тем, что у нас был остаток с прошлого тура в размере 185 680 тенге и 50 000 тенге наличными внес читатель, пожелавший остаться неизвестным. Кроме того, до объявления о том, что на прежнюю карту проекта деньги больше не принимаются, поступило еще некоторое количество взносов. И они тоже учитываются как поступления этого тура.
И еще останется
Первым участником, для которого полностью закрыли сбор, стал двухлетний Эльдар АЛТАЕВ из п. Сокол Узункольского района. Сумма сбора была, по нынешним меркам, небольшая - 200 000 тенге, чтобы ребенок после четырех офтальмологических операций мог видеть. Чтобы удовлетворить эту заявку, требовалось собрать наименьшую сумму из трех, запрашиваемых в этом туре. Первые взносы начали поступать сразу после начала тура. Потом наступило затишье, а за ним новый всплеск поступлений - после публикации в «Инстаграме». Всего же для Эльдара наши читатели собрали 477 868 тенге.
- Всем огромное-огромное спасибо! - растрогалась мама мальчика Эльмира ИЛЯХУНОВА. - Я не нахожу слов благодарности всем, кто нам помог. Мы собрали даже больше, чем стоят очки, но эти деньги пойдут на операцию, так как он ходит по маленькому через мошонку, не так, как надо. Это все из-за недоношенности. Постараемся быстрее сделать операцию, чтобы сынок больше не мучился. Вам всем большое спасибо. Дай Аллах вам и вашим детям, внукам крепкого-крепкого здоровья, пусть не болеют дети!
На 19 февраля у Эльдара намечена примерка линз Seiko c покрытием Super clean coat, эти линзы - сверхтонкие, защищают глаза от вредных компонентов излучения экранов различных гаджетов. Заменить их более дешевыми вариантами для Эльдара неприемлемо. Благодаря нашим читателям у него теперь будут очки самого лучшего качества.
У Эльдара скоро будут хорошие легкие очки / Фото из архива Эльмиры ИЛЯХУНОВОЙ
Низкий материнский поклон
7-летний Артем ГАПША из поселка Камысты постоянно нуждается в расходниках для трахеостомы, через которую он дышит, и гастростомы, через которую питается. В семьях, где дети живут с такими приспособлениями, ежемесячно тратятся немалые деньги на всевозможные трубочки, фильтры, специальные мази и салфетки. И на много еще чего, о чем люди, не знакомые с этой проблемой, даже не подозревают. Не мудрено, что таким семьм приходится жить из кредита в кредит, поскольку государство никак не помогает.
Чтобы обеспечить сына этими жизненно важными расходниками на пару ближайших месяцев, родителям Артема пришлось вновь обратиться за помощью в «Нужные деньги». В заявке была указана сумма 400 000 тенге. Наши читатели собрали больше - 451 131 тенге. Деньги перечислялись на карту сестры мальчика, Дарьи, поскольку на ней нет средств и легко отслеживать поступления. В выписке, присланной нам в качестве отчета, мы насчитали 131 взнос. Это число неравнодушных людей, которых тронула история Артема.
- Господи, насколько у нас люди отзывчивые, - делится мама мальчика Евгения ГАПША. - Дочка звонила и плакала, говорит: «Мам, поступления идут и идут! Боже, насколько все неравнодушны к нашему Артемке. Такие слова пишут, я не могу не плакать, невозможно сдержаться».
Хотим отметить, что в сборах на личные карты участников есть один очень яркий положительный момент: участники проекта лично читают все пожелания, которые пишут им люди.
- Мы очень благодарны каждому, кто нам помог, за пожелания и слова поддержки, - добавила Евгения. - Артему собрали даже большую сумму, чем заявляли. Мы купим две гастростомы, переходники и еще сможем купить магистрали для энтеромата. Жизнь Артема в стабильности, без инфекций, без осложнений зависит от стерильности и правильно подобранного ухода. И вы все нам помогаете в этом. Я никогда не устану вас за это благодарить. Низкий материнский поклон!
Также Евгения сообщила, что при покупке двух гастростом им сделали скидку, за разницу получится дополнительно купить коробку фильтров для трахеостомы. Это чудо тоже произошло благодаря неравнодушным людям, которых у нас много.
У Эльдара скоро будут хорошие легкие очки / Фото из архива Эльмиры ИЛЯХУНОВОЙ
Улучшить качество жизни
57-летняя аркалыкчанка Айжан ЖУНЫСБЕКОВА страдает тяжелейшим ревматоидным полиартритом висцеральной формы. Это заболевание системное, и нет ничего экстраординарного в том, что она начала терять зубы. У людей с этим диагнозом так обычно происходит. Нужно лечение тех зубов, которые еще можно спасти, и последующее протезирование. На пенсию по инвалидности такое не осуществить. Наши читатели, выбирая кому помочь, всегда отдают предпочтение детям, поэтому полную сумму - 592 000 тенге - для Айжан собрать не удалось. На ее карту пришло 30 взносов на общую сумму 127 960 тенге. По решению комиссии из имеющегося резерва мы добавили 464 040 тенге. Теперь у Айжан есть вся сумма для оплаты стоматологических услуг.
- Спасибо всем, кто непосредственно помог мне собрать такую большую сумму! - сказала Айжан Дюсеновна. - Спасибо «Нашей Газете» за такой проект, за внимательное отношение к людям, за поддержку, за решение комиссии добавить деньги до полной суммы. Я даже не ожидала, что смогу полностью оплатить стоматолога. Благодаря такой нужной помощи я смогу жить более полноценной жизнью.
Айжан Жунысбековой предстоит довольно долгий и не самый приятный период многократных посещений стоматологической клиники, но в итоге качество ее жизни улучшится.
Айжан сможет полностью оплатить протезирование / Фото из архива Айжан ЖУНЫСБЕКОВОЙ
О тех, кому помогли
В 128-м туре проекта мы помогали 14-летней Софии ВЕСЕЛОВСКОЙ из Костаная добрать необходимую сумму для оплаты специальных ходунков «АКТИВАЛ» и их пересылки из Москвы. Тогда мы надеялись, что ходунки успеют прийти до Нового года, но у почтовых ведомств свои темпы работы. В самом конце января мы получили хорошую новость.
- Ходунки уже дома, - сообщила мама девочки Елена ВЕСЕЛОВСКАЯ. - Теперь Сонечка будет потихоньку вставать на ноги. Огромное сердечное спасибо вам за ваше доброе дело. И особенное сердечное спасибо всем, кто помог и поддержал деньгами! Каждому человеку низкий поклон и от всего сердца. Молюсь за всех и за каждого!
Условия проекта
«Наша Газета» объявляет 130-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.
Заявкой считается письмо, в котором указано:
- кому и на какие цели нужны средства;
- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;
- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;
- адрес и контактные телефоны кандидата.
Фонд проекта «Нужные деньги», 129-й тур
|
Сумма (тенге)
|
От кого
|
Кому предназначены
|
100 000
|
Генеральный спонсор - такси «Народное»
|
На усмотрение комиссии (Айжан Жунысбековой)
|
50 000
|
Пользователь сайта Евгений
|
На усмотрение комиссии (Айжан Жунысбековой)
|
25 000
|
Читатель Дмитрий
|
На усмотрение комиссии (Айжан Жунысбековой)
|
25 000
|
Читатель Талгат
|
На усмотрение комиссии (Айжан Жунысбековой)
|
10 000
|
Баба Маша
|
На усмотрение комиссии (Айжан Жунысбековой)
|
50 000
|
Неизвестный читатель
|
На усмотрение комиссии (Айжан Жунысбековой)
|
185 680
|
Остаток с прошлого тура
|
На усмотрение комиссии (Айжан Жунысбековой)
|
Остаточные поступления на прежнюю карту проекта - 88 100
|
8 000
|
Фирма Чистодом
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Сергей Ф.
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Айгерим Н.
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Динара Ж.
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
36 000
|
Данияр С.
|
На усмотрение комиссии
(18 360 - Айжан Жунысбековой;
17 740 - переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Сергей Ф.
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Динара Ж.
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
8 000
|
Фирма Чистодом
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
5 000
|
Валентин Н.
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
500
|
Ботагоз С.
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
20 000
|
Багдад Д.
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
1 000
|
Сергей Ф.
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Ольга М.
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
2 000
|
Дмитрий Н.
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
100
|
Серикжан М.
|
На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)
|
Поступления на личные карты участников
|
1 000
|
Максим
|
Для Эльдара Алтаева
|
5 000
|
Екатерина
|
Для Эльдара Алтаева
|
200
|
Сауле
|
Для Эльдара Алтаева
|
2 000
|
Ксения
|
Для Эльдара Алтаева
|
200 000
|
Дмитрий
|
Для Эльдара Алтаева
|
50 000
|
Анна
|
Для Эльдара Алтаева
|
948
|
АЛИШЕР
|
Для Эльдара Алтаева
|
8 000
|
Жандос
|
Для Эльдара Алтаева
|
1 800
|
Дарья
|
Для Эльдара Алтаева
|
10 000
|
Денис
|
Для Эльдара Алтаева
|
2 000
|
Элия
|
Для Эльдара Алтаева
|
1 000
|
Наталья
|
Для Эльдара Алтаева
|
2 000
|
Акжана
|
Для Эльдара Алтаева
|
1 000
|
Раушан
|
Для Эльдара Алтаева
|
1 000
|
Ирина
|
Для Эльдара Алтаева
|
5000
|
Владимир
|
Для Эльдара Алтаева
|
2 000
|
Ансар
|
Для Эльдара Алтаева
|
3 000
|
Арман
|
Для Эльдара Алтаева
|
1 000
|
Роман
|
Для Эльдара Алтаева
|
2 000
|
Гульжан
|
Для Эльдара Алтаева
|
1 000
|
Ерлан
|
Для Эльдара Алтаева
|
3 000
|
Зангар
|
Для Эльдара Алтаева
|
1 000
|
Светлана
|
Для Эльдара Алтаева
|
1 000
|
Камила
|
Для Эльдара Алтаева
|
200
|
Орынбасар
|
Для Эльдара Алтаева
|
10 000
|
Татьяна
|
Для Эльдара Алтаева
|
2 000
|
Айнур
|
Для Эльдара Алтаева
|
500
|
Данияр
|
Для Эльдара Алтаева
|
100
|
Латипа
|
Для Эльдара Алтаева
|
71 000
|
Бауыржан
|
Для Эльдара Алтаева
|
520
|
Фархад
|
Для Эльдара Алтаева
|
2 000
|
Александр
|
Для Эльдара Алтаева
|
5 000
|
Рамиль
|
Для Эльдара Алтаева
|
500
|
Балия
|
Для Эльдара Алтаева
|
500
|
Орынбек
|
Для Эльдара Алтаева
|
10 000
|
Дмитрий
|
Для Эльдара Алтаева
|
500
|
Александр
|
Для Эльдара Алтаева
|
1 000
|
Саламат
|
Для Эльдара Алтаева
|
5 000
|
Виталий
|
Для Эльдара Алтаева
|
10 000
|
Татьяна
|
Для Эльдара Алтаева
|
2 000
|
Руслан
|
Для Эльдара Алтаева
|
10 000
|
Азамат
|
Для Эльдара Алтаева
|
1 000
|
Оксана
|
Для Эльдара Алтаева
|
2 500
|
Данияр
|
Для Эльдара Алтаева
|
10 000
|
Любовь
|
Для Эльдара Алтаева
|
500
|
Ирина
|
Для Эльдара Алтаева
|
6 000
|
София
|
Для Эльдара Алтаева
|
5 000
|
Вячеслав
|
Для Эльдара Алтаева
|
1 100
|
Жанна
|
Для Эльдара Алтаева
|
2 000
|
Лидия
|
Для Эльдара Алтаева
|
10 000
|
Нурлан
|
Для Эльдара Алтаева
|
2 900
|
Александр
|
Для Эльдара Алтаева
|
1 100
|
Аяжан
|
Для Эльдара Алтаева
|
1 000
|
Евгений
|
Для Артема Гапши
|
1 300
|
Максим
|
Для Артема Гапши
|
500
|
Павел
|
Для Артема Гапши
|
10 000
|
Наталья
|
Для Артема Гапши
|
6 000
|
Дмитрий
|
Для Артема Гапши
|
2 500
|
Гульнара
|
Для Артема Гапши
|
1 000
|
Валентина
|
Для Артема Гапши
|
10 000
|
KZ*4584
|
Для Артема Гапши
|
1 000
|
Евгений
|
Для Артема Гапши
|
2 000
|
Наталья
|
Для Артема Гапши
|
10 000
|
Николай
|
Для Артема Гапши
|
2 000
|
Гульнара
|
Для Артема Гапши
|
500
|
Наталья
|
Для Артема Гапши
|
15 000
|
Алмат
|
Для Артема Гапши
|
3 000
|
Дэни
|
Для Артема Гапши
|
281
|
Айгерим
|
Для Артема Гапши
|
500
|
Тазегул
|
Для Артема Гапши
|
500
|
Каракозайым
|
Для Артема Гапши
|
10 000
|
Юлия
|
Для Артема Гапши
|
300
|
Роза
|
Для Артема Гапши
|
5 000
|
Марина
|
Для Артема Гапши
|
500
|
Алексей
|
Для Артема Гапши
|
5 000
|
Неизвестный читатель
|
Для Артема Гапши
|
1 000
|
Неизвестный читатель
|
Для Артема Гапши
|
3 000
|
KZ*0938
|
Для Артема Гапши
|
2 000
|
Сабина
|
Для Артема Гапши
|
5 000
|
Маргарита
|
Для Артема Гапши
|
3 000
|
Амангельды
|
Для Артема Гапши
|
5 000
|
KZ*7821
|
Для Артема Гапши
|
150
|
Аскар
|
Для Артема Гапши
|
16 000
|
Нурсултан
|
Для Артема Гапши
|
200
|
Татьяна
|
Для Артема Гапши
|
500
|
Айзада
|
Для Артема Гапши
|
1 000
|
Мария
|
Для Артема Гапши
|
1 000
|
Ирина
|
Для Артема Гапши
|
2 000
|
Анастасия
|
Для Артема Гапши
|
2 000
|
Намик
|
Для Артема Гапши
|
1 000
|
Елена
|
Для Артема Гапши
|
3 000
|
Бауыржан
|
Для Артема Гапши
|
10 000
|
Алия
|
Для Артема Гапши
|
500
|
Инна
|
Для Артема Гапши
|
2 000
|
Тамара
|
Для Артема Гапши
|
1 000
|
Бахыткуль
|
Для Артема Гапши
|
3 000
|
Расул
|
Для Артема Гапши
|
5 000
|
Валентина
|
Для Артема Гапши
|
1 000
|
Алена
|
Для Артема Гапши
|
500
|
Iana
|
Для Артема Гапши
|
1 000
|
Светлана
|
Для Артема Гапши
|
3 000
|
Игорь
|
Для Артема Гапши
|
1 500
|
Сергей
|
Для Артема Гапши
|
1 000
|
Ильнара
|
Для Артема Гапши
|
200
|
Алдияр
|
Для Артема Гапши
|
2 000
|
Бегимай
|
Для Артема Гапши
|
300
|
Ксения
|
Для Артема Гапши
|
1 000
|
Анастасия
|
Для Артема Гапши
|
2 000
|
Янина
|
Для Артема Гапши
|
1 000
|
Гульнара
|
Для Артема Гапши
|
1 500
|
Евгений
|
Для Артема Гапши
|
500
|
Ильмира
|
Для Артема Гапши
|
1 300
|
Василий
|
Для Артема Гапши
|
10 000
|
Алексей
|
Для Артема Гапши
|
3 000
|
Виктория
|
Для Артема Гапши
|
1 000
|
Анна
|
Для Артема Гапши
|
500
|
Елена
|
Для Артема Гапши
|
2 000
|
Ирина
|
Для Артема Гапши
|
700
|
Ибрай
|
Для Артема Гапши
|
2 000
|
Olessya
|
Для Артема Гапши
|
2 000
|
Айзада
|
Для Артема Гапши
|
1 500
|
Инна
|
Для Артема Гапши
|
10 000
|
Ирина
|
Для Артема Гапши
|
1 000
|
Елена
|
Для Артема Гапши
|
1 000
|
Сергей
|
Для Артема Гапши
|
2 000
|
Дмитрий
|
Для Артема Гапши
|
1 000
|
Аркат
|
Для Артема Гапши
|
200
|
Павел
|
Для Артема Гапши
|
1 000
|
Салтанат
|
Для Артема Гапши
|
2 000
|
Оксана
|
Для Артема Гапши
|
2 000
|
Ирина
|
Для Артема Гапши
|
1 000
|
Анастасия
|
Для Артема Гапши
|
1 000
|
Аскар
|
Для Артема Гапши
|
5 000
|
Артем
|
Для Артема Гапши
|
1 000
|
Максим
|
Для Артема Гапши
|
2 000
|
Татьяна
|
Для Артема Гапши
|
2 000
|
Акжана
|
Для Артема Гапши
|
1 000
|
Дарья
|
Для Артема Гапши
|
1 000
|
Светлана
|
Для Артема Гапши
|
2 000
|
Ансар
|
Для Артема Гапши
|
5 000
|
Мария
|
Для Артема Гапши
|
100
|
Мирослава
|
Для Артема Гапши
|
1 500
|
Елена
|
Для Артема Гапши
|
1 000
|
Роман
|
Для Артема Гапши
|
1 000
|
Раушан
|
Для Артема Гапши
|
10 000
|
Денис
|
Для Артема Гапши
|
3 000
|
Аскар
|
Для Артема Гапши
|
5 000
|
Марат
|
Для Артема Гапши
|
10 000
|
Alexey
|
Для Артема Гапши
|
10 000
|
KZ*5092
|
Для Артема Гапши
|
2 000
|
Анастасия
|
Для Артема Гапши
|
5 000
|
Виталий
|
Для Артема Гапши
|
10 000
|
Татьяна
|
Для Артема Гапши
|
2 000
|
Дарья
|
Для Артема Гапши
|
2 000
|
Руслан
|
Для Артема Гапши
|
10 000
|
Екатерина
|
Для Артема Гапши
|
600
|
Бибигуль
|
Для Артема Гапши
|
2 000
|
Дмитрий
|
Для Артема Гапши
|
1 000
|
Александр
|
Для Артема Гапши
|
5 000
|
Ирина
|
Для Артема Гапши
|
10 000
|
Азамат
|
Для Артема Гапши
|
2 000
|
Евгений
|
Для Артема Гапши
|
2 000
|
Зинаида
|
Для Артема Гапши
|
7 000
|
Юлия
|
Для Артема Гапши
|
1 000
|
Анна
|
Для Артема Гапши
|
20 000
|
Дмитрий
|
Для Артема Гапши
|
4 000
|
Нурлан
|
Для Артема Гапши
|
3 000
|
Арман
|
Для Артема Гапши
|
1 500
|
Фархад
|
Для Артема Гапши
|
500
|
Эльдар
|
Для Артема Гапши
|
30 000
|
Александр
|
Для Артема Гапши
|
5 000
|
Александр
|
Для Артема Гапши
|
2 000
|
Серик
|
Для Артема Гапши
|
2 000
|
Сергей
|
Для Артема Гапши
|
4 000
|
Олеся
|
Для Артема Гапши
|
1 500
|
Дмитрий
|
Для Артема Гапши
|
1 000
|
Оксана
|
Для Артема Гапши
|
2 500
|
Данияр
|
Для Артема Гапши
|
10 000
|
Любовь
|
Для Артема Гапши
|
1 000
|
Ирина
|
Для Артема Гапши
|
5 000
|
Вячеслав
|
Для Артема Гапши
|
10 000
|
Нурлан
|
Для Артема Гапши
|
5 000
|
Александр
|
Для Артема Гапши
|
3 000
|
Ксения
|
Для Артема Гапши
|
2000
|
Александр
|
Для Айжан Жунысбековой
|
5000
|
Вячеслав
|
Для Айжан Жунысбековой
|
500
|
Ирина
|
Для Айжан Жунысбековой
|
36 000
|
Данияр
|
Для Айжан Жунысбековой
|
5000
|
Любовь
|
Для Айжан Жунысбековой
|
30000
|
Айгерим
|
Для Айжан Жунысбековой
|
500
|
Жумагали
|
Для Айжан Жунысбековой
|
2000
|
Анастасия
|
Для Айжан Жунысбековой
|
450
|
Айнур
|
Для Айжан Жунысбековой
|
1000
|
Татьяна
|
Для Айжан Жунысбековой
|
300
|
Анжела
|
Для Айжан Жунысбековой
|
1000
|
Оксана
|
Для Айжан Жунысбековой
|
500
|
Лариса
|
Для Айжан Жунысбековой
|
2000
|
Анастасия
|
Для Айжан Жунысбековой
|
200
|
Мадина
|
Для Айжан Жунысбековой
|
5000
|
Азамат
|
Для Айжан Жунысбековой
|
500
|
Дана
|
Для Айжан Жунысбековой
|
5000
|
Людмила
|
Для Айжан Жунысбековой
|
170
|
Марина
|
Для Айжан Жунысбековой
|
2000
|
Анастасия
|
Для Айжан Жунысбековой
|
10000
|
Татьяна
|
Для Айжан Жунысбековой
|
5000
|
Виталий
|
Для Айжан Жунысбековой
|
500
|
Валентин
|
Для Айжан Жунысбековой
|
200
|
Марат
|
Для Айжан Жунысбековой
|
10000
|
Альмира
|
Для Айжан Жунысбековой
|
264
|
Дмитрий
|
Для Айжан Жунысбековой
|
426
|
Алмас
|
Для Айжан Жунысбековой
|
450
|
Сабиржан
|
Для Айжан Жунысбековой
|
1000
|
Алина
|
Для Айжан Жунысбековой
|
1000
|
Турган
|
Для Айжан Жунысбековой
|
Итого - 1 590 739
Остаток - 69 740 - переходит на следующий тур
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