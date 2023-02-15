Благотворительный проект

«У нас люди отзывчивые!»

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

В 129-м туре «Нужных денег» опробовали новый способ сбора помощи

Несмотря на опасения по поводу продуктивности сбора денег не в общую кассу проекта, а непосредственно на банковские карты участников, у нас все получилось.

Первый опыт сбора денег на личные карты наших участников оказался вполне продуктивным. Читателям пришлось самим выбирать, на чью карту отправить деньги. Одновременно снимается вопрос о подробных отчетах «НГ», поскольку у благотворителей больше нет места для сомнений, дошли ли его деньги до адресата, но мы все же даем его в таблице поступлений. Частично это связано и с тем, что у нас был остаток с прошлого тура в размере 185 680 тенге и 50 000 тенге наличными внес читатель, пожелавший остаться неизвестным. Кроме того, до объявления о том, что на прежнюю карту проекта деньги больше не принимаются, поступило еще некоторое количество взносов. И они тоже учитываются как поступления этого тура.

И еще останется

Первым участником, для которого полностью закрыли сбор, стал двухлетний Эльдар АЛТАЕВ из п. Сокол Узункольского района. Сумма сбора была, по нынешним меркам, небольшая - 200 000 тенге, чтобы ребенок после четырех офтальмологических операций мог видеть. Чтобы удовлетворить эту заявку, требовалось собрать наименьшую сумму из трех, запрашиваемых в этом туре. Первые взносы начали поступать сразу после начала тура. Потом наступило затишье, а за ним новый всплеск поступлений - после публикации в «Инстаграме». Всего же для Эльдара наши читатели собрали 477 868 тенге.

- Всем огромное-огромное спасибо! - растрогалась мама мальчика Эльмира ИЛЯХУНОВА. - Я не нахожу слов благодарности всем, кто нам помог. Мы собрали даже больше, чем стоят очки, но эти деньги пойдут на операцию, так как он ходит по маленькому через мошонку, не так, как надо. Это все из-за недоношенности. Постараемся быстрее сделать операцию, чтобы сынок больше не мучился. Вам всем большое спасибо. Дай Аллах вам и вашим детям, внукам крепкого-крепкого здоровья, пусть не болеют дети!

На 19 февраля у Эльдара намечена примерка линз Seiko c покрытием Super clean coat, эти линзы - сверхтонкие, защищают глаза от вредных компонентов излучения экранов различных гаджетов. Заменить их более дешевыми вариантами для Эльдара неприемлемо. Благодаря нашим читателям у него теперь будут очки самого лучшего качества.

У Эльдара скоро будут хорошие легкие очки / Фото из архива Эльмиры ИЛЯХУНОВОЙ

Низкий материнский поклон

7-летний Артем ГАПША из поселка Камысты постоянно нуждается в расходниках для трахеостомы, через которую он дышит, и гастростомы, через которую питается. В семьях, где дети живут с такими приспособлениями, ежемесячно тратятся немалые деньги на всевозможные трубочки, фильтры, специальные мази и салфетки. И на много еще чего, о чем люди, не знакомые с этой проблемой, даже не подозревают. Не мудрено, что таким семьм приходится жить из кредита в кредит, поскольку государство никак не помогает.

Чтобы обеспечить сына этими жизненно важными расходниками на пару ближайших месяцев, родителям Артема пришлось вновь обратиться за помощью в «Нужные деньги». В заявке была указана сумма 400 000 тенге. Наши читатели собрали больше - 451 131 тенге. Деньги перечислялись на карту сестры мальчика, Дарьи, поскольку на ней нет средств и легко отслеживать поступления. В выписке, присланной нам в качестве отчета, мы насчитали 131 взнос. Это число неравнодушных людей, которых тронула история Артема.

- Господи, насколько у нас люди отзывчивые, - делится мама мальчика Евгения ГАПША. - Дочка звонила и плакала, говорит: «Мам, поступления идут и идут! Боже, насколько все неравнодушны к нашему Артемке. Такие слова пишут, я не могу не плакать, невозможно сдержаться».

Хотим отметить, что в сборах на личные карты участников есть один очень яркий положительный момент: участники проекта лично читают все пожелания, которые пишут им люди.

- Мы очень благодарны каждому, кто нам помог, за пожелания и слова поддержки, - добавила Евгения. - Артему собрали даже большую сумму, чем заявляли. Мы купим две гастростомы, переходники и еще сможем купить магистрали для энтеромата. Жизнь Артема в стабильности, без инфекций, без осложнений зависит от стерильности и правильно подобранного ухода. И вы все нам помогаете в этом. Я никогда не устану вас за это благодарить. Низкий материнский поклон!

Также Евгения сообщила, что при покупке двух гастростом им сделали скидку, за разницу получится дополнительно купить коробку фильтров для трахеостомы. Это чудо тоже произошло благодаря неравнодушным людям, которых у нас много.

У Эльдара скоро будут хорошие легкие очки / Фото из архива Эльмиры ИЛЯХУНОВОЙ

Улучшить качество жизни

57-летняя аркалыкчанка Айжан ЖУНЫСБЕКОВА страдает тяжелейшим ревматоидным полиартритом висцеральной формы. Это заболевание системное, и нет ничего экстраординарного в том, что она начала терять зубы. У людей с этим диагнозом так обычно происходит. Нужно лечение тех зубов, которые еще можно спасти, и последующее протезирование. На пенсию по инвалидности такое не осуществить. Наши читатели, выбирая кому помочь, всегда отдают предпочтение детям, поэтому полную сумму - 592 000 тенге - для Айжан собрать не удалось. На ее карту пришло 30 взносов на общую сумму 127 960 тенге. По решению комиссии из имеющегося резерва мы добавили 464 040 тенге. Теперь у Айжан есть вся сумма для оплаты стоматологических услуг.

- Спасибо всем, кто непосредственно помог мне собрать такую большую сумму! - сказала Айжан Дюсеновна. - Спасибо «Нашей Газете» за такой проект, за внимательное отношение к людям, за поддержку, за решение комиссии добавить деньги до полной суммы. Я даже не ожидала, что смогу полностью оплатить стоматолога. Благодаря такой нужной помощи я смогу жить более полноценной жизнью.

Айжан Жунысбековой предстоит довольно долгий и не самый приятный период многократных посещений стоматологической клиники, но в итоге качество ее жизни улучшится.

Айжан сможет полностью оплатить протезирование / Фото из архива Айжан ЖУНЫСБЕКОВОЙ

О тех, кому помогли

В 128-м туре проекта мы помогали 14-летней Софии ВЕСЕЛОВСКОЙ из Костаная добрать необходимую сумму для оплаты специальных ходунков «АКТИВАЛ» и их пересылки из Москвы. Тогда мы надеялись, что ходунки успеют прийти до Нового года, но у почтовых ведомств свои темпы работы. В самом конце января мы получили хорошую новость.

- Ходунки уже дома, - сообщила мама девочки Елена ВЕСЕЛОВСКАЯ. - Теперь Сонечка будет потихоньку вставать на ноги. Огромное сердечное спасибо вам за ваше доброе дело. И особенное сердечное спасибо всем, кто помог и поддержал деньгами! Каждому человеку низкий поклон и от всего сердца. Молюсь за всех и за каждого!

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 130-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

 

Фонд проекта «Нужные деньги», 129-й тур

Сумма (тенге)

От кого

Кому предназначены

100 000

Генеральный спонсор - такси «Народное»

На усмотрение комиссии (Айжан Жунысбековой)

50 000

Пользователь сайта Евгений

На усмотрение комиссии (Айжан Жунысбековой)

25 000

Читатель Дмитрий

На усмотрение комиссии (Айжан Жунысбековой)

25 000

Читатель Талгат

На усмотрение комиссии (Айжан Жунысбековой)

10 000

Баба Маша

На усмотрение комиссии (Айжан Жунысбековой)

50 000

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (Айжан Жунысбековой)

185 680

Остаток с прошлого тура

На усмотрение комиссии (Айжан Жунысбековой)

Остаточные поступления на прежнюю карту проекта - 88 100

8 000

Фирма Чистодом

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Сергей Ф.

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Айгерим Н.

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Динара Ж.

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

36 000

Данияр С.

На усмотрение комиссии

(18 360 - Айжан Жунысбековой;

17 740 - переходят на следующий тур)

1 000

Сергей Ф.

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

2 000

Динара Ж.

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

8 000

Фирма Чистодом

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

5 000

Валентин Н.

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

500

Ботагоз С.

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

20 000

Багдад Д.

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

1 000

Сергей Ф.

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

2 000

Ольга М.

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

2 000

Дмитрий Н.

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

100

Серикжан М.

На усмотрение комиссии (переходят на следующий тур)

Поступления на личные карты участников

1 000

Максим

Для Эльдара Алтаева

5 000

Екатерина

Для Эльдара Алтаева

200

Сауле

Для Эльдара Алтаева

2 000

Ксения

Для Эльдара Алтаева

200 000

Дмитрий

Для Эльдара Алтаева

50 000

Анна

Для Эльдара Алтаева

948

АЛИШЕР

Для Эльдара Алтаева

8 000

Жандос

Для Эльдара Алтаева

1 800

Дарья

Для Эльдара Алтаева

10 000

Денис

Для Эльдара Алтаева

2 000

Элия

Для Эльдара Алтаева

1 000

Наталья

Для Эльдара Алтаева

2 000

Акжана

Для Эльдара Алтаева

1 000

Раушан

Для Эльдара Алтаева

1 000

Ирина

Для Эльдара Алтаева

5000

Владимир

Для Эльдара Алтаева

2 000

Ансар

Для Эльдара Алтаева

3 000

Арман

Для Эльдара Алтаева

1 000

Роман

Для Эльдара Алтаева

2 000

Гульжан

Для Эльдара Алтаева

1 000

Ерлан

Для Эльдара Алтаева

3 000

Зангар

Для Эльдара Алтаева

1 000

Светлана

Для Эльдара Алтаева

1 000

Камила

Для Эльдара Алтаева

200

Орынбасар

Для Эльдара Алтаева

10 000

Татьяна

Для Эльдара Алтаева

2 000

Айнур

Для Эльдара Алтаева

500

Данияр

Для Эльдара Алтаева

100

Латипа

Для Эльдара Алтаева

71 000

Бауыржан

Для Эльдара Алтаева

520

Фархад

Для Эльдара Алтаева

2 000

Александр

Для Эльдара Алтаева

5 000

Рамиль

Для Эльдара Алтаева

500

Балия

Для Эльдара Алтаева

500

Орынбек

Для Эльдара Алтаева

10 000

Дмитрий

Для Эльдара Алтаева

500

Александр

Для Эльдара Алтаева

1 000

Саламат

Для Эльдара Алтаева

5 000

Виталий

Для Эльдара Алтаева

10 000

Татьяна

Для Эльдара Алтаева

2 000

Руслан

Для Эльдара Алтаева

10 000

Азамат

Для Эльдара Алтаева

1 000

Оксана

Для Эльдара Алтаева

2 500

Данияр

Для Эльдара Алтаева

10 000

Любовь

Для Эльдара Алтаева

500

Ирина

Для Эльдара Алтаева

6 000

София

Для Эльдара Алтаева

5 000

Вячеслав

Для Эльдара Алтаева

1 100

Жанна

Для Эльдара Алтаева

2 000

Лидия

Для Эльдара Алтаева

10 000

Нурлан

Для Эльдара Алтаева

2 900

Александр

Для Эльдара Алтаева

1 100

Аяжан

Для Эльдара Алтаева

1 000

Евгений

Для Артема Гапши

1 300

Максим

Для Артема Гапши

500

Павел

Для Артема Гапши

10 000

Наталья

Для Артема Гапши

6 000

Дмитрий

Для Артема Гапши

2 500

Гульнара

Для Артема Гапши

1 000

Валентина

Для Артема Гапши

10 000

KZ*4584

Для Артема Гапши

1 000

Евгений

Для Артема Гапши

2 000

Наталья

Для Артема Гапши

10 000

Николай

Для Артема Гапши

2 000

Гульнара

Для Артема Гапши

500

Наталья

Для Артема Гапши

15 000

Алмат

Для Артема Гапши

3 000

Дэни

Для Артема Гапши

281

Айгерим

Для Артема Гапши

500

Тазегул

Для Артема Гапши

500

Каракозайым

Для Артема Гапши

10 000

Юлия

Для Артема Гапши

300

Роза

Для Артема Гапши

5 000

Марина

Для Артема Гапши

500

Алексей

Для Артема Гапши

5 000

Неизвестный читатель

Для Артема Гапши

1 000

Неизвестный читатель

Для Артема Гапши

3 000

KZ*0938

Для Артема Гапши

2 000

Сабина

Для Артема Гапши

5 000

Маргарита

Для Артема Гапши

3 000

Амангельды

Для Артема Гапши

5 000

KZ*7821

Для Артема Гапши

150

Аскар

Для Артема Гапши

16 000

Нурсултан

Для Артема Гапши

200

Татьяна

Для Артема Гапши

500

Айзада

Для Артема Гапши

1 000

Мария

Для Артема Гапши

1 000

Ирина

Для Артема Гапши

2 000

Анастасия

Для Артема Гапши

2 000

Намик

Для Артема Гапши

1 000

Елена

Для Артема Гапши

3 000

Бауыржан

Для Артема Гапши

10 000

Алия

Для Артема Гапши

500

Инна

Для Артема Гапши

2 000

Тамара

Для Артема Гапши

1 000

Бахыткуль

Для Артема Гапши

3 000

Расул

Для Артема Гапши

5 000

Валентина

Для Артема Гапши

1 000

Алена

Для Артема Гапши

500

Iana

Для Артема Гапши

1 000

Светлана

Для Артема Гапши

3 000

Игорь

Для Артема Гапши

1 500

Сергей

Для Артема Гапши

1 000

Ильнара

Для Артема Гапши

200

Алдияр

Для Артема Гапши

2 000

Бегимай

Для Артема Гапши

300

Ксения

Для Артема Гапши

1 000

Анастасия

Для Артема Гапши

2 000

Янина

Для Артема Гапши

1 000

Гульнара

Для Артема Гапши

1 500

Евгений

Для Артема Гапши

500

Ильмира

Для Артема Гапши

1 300

Василий

Для Артема Гапши

10 000

Алексей

Для Артема Гапши

3 000

Виктория

Для Артема Гапши

1 000

Анна

Для Артема Гапши

500

Елена

Для Артема Гапши

2 000

Ирина

Для Артема Гапши

700

Ибрай

Для Артема Гапши

2 000

Olessya

Для Артема Гапши

2 000

Айзада

Для Артема Гапши

1 500

Инна

Для Артема Гапши

10 000

Ирина

Для Артема Гапши

1 000

Елена

Для Артема Гапши

1 000

Сергей

Для Артема Гапши

2 000

Дмитрий

Для Артема Гапши

1 000

Аркат

Для Артема Гапши

200

Павел

Для Артема Гапши

1 000

Салтанат

Для Артема Гапши

2 000

Оксана

Для Артема Гапши

2 000

Ирина

Для Артема Гапши

1 000

Анастасия

Для Артема Гапши

1 000

Аскар

Для Артема Гапши

5 000

Артем

Для Артема Гапши

1 000

Максим

Для Артема Гапши

2 000

Татьяна

Для Артема Гапши

2 000

Акжана

Для Артема Гапши

1 000

Дарья

Для Артема Гапши

1 000

Светлана

Для Артема Гапши

2 000

Ансар

Для Артема Гапши

5 000

Мария

Для Артема Гапши

100

Мирослава

Для Артема Гапши

1 500

Елена

Для Артема Гапши

1 000

Роман

Для Артема Гапши

1 000

Раушан

Для Артема Гапши

10 000

Денис

Для Артема Гапши

3 000

Аскар

Для Артема Гапши

5 000

Марат

Для Артема Гапши

10 000

Alexey

Для Артема Гапши

10 000

KZ*5092

Для Артема Гапши

2 000

Анастасия

Для Артема Гапши

5 000

Виталий

Для Артема Гапши

10 000

Татьяна

Для Артема Гапши

2 000

Дарья

Для Артема Гапши

2 000

Руслан

Для Артема Гапши

10 000

Екатерина

Для Артема Гапши

600

Бибигуль

Для Артема Гапши

2 000

Дмитрий

Для Артема Гапши

1 000

Александр

Для Артема Гапши

5 000

Ирина

Для Артема Гапши

10 000

Азамат

Для Артема Гапши

2 000

Евгений

Для Артема Гапши

2 000

Зинаида

Для Артема Гапши

7 000

Юлия

Для Артема Гапши

1 000

Анна

Для Артема Гапши

20 000

Дмитрий

Для Артема Гапши

4 000

Нурлан

Для Артема Гапши

3 000

Арман

Для Артема Гапши

1 500

Фархад

Для Артема Гапши

500

Эльдар

Для Артема Гапши

30 000

Александр

Для Артема Гапши

5 000

Александр

Для Артема Гапши

2 000

Серик

Для Артема Гапши

2 000

Сергей

Для Артема Гапши

4 000

Олеся

Для Артема Гапши

1 500

Дмитрий

Для Артема Гапши

1 000

Оксана

Для Артема Гапши

2 500

Данияр

Для Артема Гапши

10 000

Любовь

Для Артема Гапши

1 000

Ирина

Для Артема Гапши

5 000

Вячеслав

Для Артема Гапши

10 000

Нурлан

Для Артема Гапши

5 000

Александр

Для Артема Гапши

3 000

Ксения

Для Артема Гапши

2000

Александр

Для Айжан Жунысбековой

5000

Вячеслав

Для Айжан Жунысбековой

500

Ирина

Для Айжан Жунысбековой

36 000

Данияр

Для Айжан Жунысбековой

5000

Любовь

Для Айжан Жунысбековой

30000

Айгерим

Для Айжан Жунысбековой

500

Жумагали

Для Айжан Жунысбековой

2000

Анастасия

Для Айжан Жунысбековой

450

Айнур

Для Айжан Жунысбековой

1000

Татьяна

Для Айжан Жунысбековой

300

Анжела

Для Айжан Жунысбековой

1000

Оксана

Для Айжан Жунысбековой

500

Лариса

Для Айжан Жунысбековой

2000

Анастасия

Для Айжан Жунысбековой

200

Мадина

Для Айжан Жунысбековой

5000

Азамат

Для Айжан Жунысбековой

500

Дана

Для Айжан Жунысбековой

5000

Людмила

Для Айжан Жунысбековой

170

Марина

Для Айжан Жунысбековой

2000

Анастасия

Для Айжан Жунысбековой

10000

Татьяна

Для Айжан Жунысбековой

5000

Виталий

Для Айжан Жунысбековой

500

Валентин

Для Айжан Жунысбековой

200

Марат

Для Айжан Жунысбековой

10000

Альмира

Для Айжан Жунысбековой

264

Дмитрий

Для Айжан Жунысбековой

426

Алмас

Для Айжан Жунысбековой

450

Сабиржан

Для Айжан Жунысбековой

1000

Алина

Для Айжан Жунысбековой

1000

Турган

Для Айжан Жунысбековой

Итого - 1 590 739

Остаток - 69 740 - переходит на следующий тур