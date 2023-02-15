Пеките пшеничные, гречневые, на молоке и ряженке, картофельные не забудьте

Сырная или масленичная неделя в этом году длится с 20 по 26 февраля. Без блинов не обойтись. Я завела обыкновение: кроме традиционных, каждый год печь какие-нибудь для себя новенькие. Современные работающие женщины редко находят время для блинов на опаре. Поэтому сосредоточимся на пресных блинчиках.

Один рецепт много раз проверен. На ряженке. Не знаю почему, но блинчики на кисломолочных продуктах всегда отлично снимаются со сковороды. А тесто на ряженке имеет приятный вкус топленого молока.

Смешиваешь яйца, сахар, соль, добавляешь кисломолочку, потом муку с разрыхлителем и содой, завершающий штрих - крутой кипяток, который делает тесто более эластичным. Я в тесто добавляю пару ложек растительного масла без запаха, чтобы не смазывать сковородку (у меня древняя, без антипригарных фокусов). Но готовые блины, складывая в стопочку, смазываю сливочным маслом. В этом рецепте довольно много сахара, его количество можно уменьшить.

Блины для фарширования лучше с одной стороны печь совсем чуть-чуть / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

А вот рецепт картофельных блинчиков с укропом для меня был новым. Показался интересным, хотя технология самая обычная. Полагалось использовать простоквашу, я взяла опять же ряженку. Печеную картошку не терла на терке, взяла остатки пюре. Яйца, ряженку, пюре хорошенько размешала, положила соль, щепотку сахара. Соединила муку с содой. Добавила к жидким ингредиентам, вымесила тесто, чтобы не осталось комков. Заварила крутым кипятком. Добавила горсть мелко нарезанного укропа. Требовалось еще ввести ложку растопленного сливочного масла, но я топленым смазывала готовые блинчики. Печь как обычно. Очень тоненькими они не получаются, но завернуть в них потом начинку - жареные грибы или соленую рыбу - вполне можно. И это вкусно.

Готовые блины / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Ингредиенты

Для картофельных блинов: 0,5 л ряженки или кефира, 2 крупных яйца, 120-150 г отварного картофеля, 300 г муки, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 150 мл кипятка, горсть зелени укропа.

Для блинов на ряженке: 500 мл ряженки, 3 яйца, 300 г муки, 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. разрыхлителя, 0,3 ч. л. соды, 350 мл кипятка.