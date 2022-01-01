Сухой остаток. С 23 по 29 января
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 37 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 19. Самому зрелому жениху - 52 года, невесте - 49 лет;
- зарегистрированы 4 развода;
- зарегистрирован 71 новорожденный: 40 девочек и 31 мальчик. Самые популярные имена малышей: Матвей, Амир, Лев, Злата, Лейла, Оливия. Самые редкие имена: Амир-Тимур, Инжу, Самуэль. Самому молодому папе - 23 года, маме - 18 лет. Самому зрелому папе - 48 лет, маме - 36;
- умерли 54 человека: 32 женщины и 22 мужчины.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 1 638 вызовов, из них 536 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 398, из них 60 - к детям. Поступило 10 вызовов на ДТП. В авариях пострадали 12 человек, 7 из них были экстренно госпитализированы. В ДТП пострадал 1 ребенок;
- всего скорая помощь доставила в больницы 434 человека.
По данным костанайского областного центра психического здоровья:
- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 158 человек, из них поместили 146: 129 мужчин и 17 женщин.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- по области на пожары совершены 144 выезда, на случаи горения - 23 выезда. На аварийно-спасательные работы - 3 выезда. При пожарах погибли 4 человека (в том числе 1 ребенок)
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- зарегистрированы 158 уголовных правонарушений, из них 56 краж, 39 фактов мошенничества;
- разысканы 14 без вести пропавших лиц, 1 разысканный не установлен (в Наурзумском р-не);
- раскрыто 48 преступлений;
- зарегистрированы 8 наркоправонарушений: 5 наркопроступков, 1 факт сбыта и 2 факта хранения наркотических веществ;
- за выходные сотрудники полиции задержали 15 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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