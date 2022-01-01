По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 37 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 19. Самому зрелому жениху - 52 года, невесте - 49 лет;

- зарегистрированы 4 развода;

- зарегистрирован 71 новорожденный: 40 девочек и 31 мальчик. Самые популярные имена малышей: Матвей, Амир, Лев, Злата, Лейла, Оливия. Самые редкие имена: Амир-Тимур, Инжу, Самуэль. Самому молодому папе - 23 года, маме - 18 лет. Самому зрелому папе - 48 лет, маме - 36;

- умерли 54 человека: 32 женщины и 22 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 1 638 вызовов, из них 536 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 398, из них 60 - к детям. Поступило 10 вызовов на ДТП. В авариях пострадали 12 человек, 7 из них были экстренно госпитализированы. В ДТП пострадал 1 ребенок;

- всего скорая помощь доставила в больницы 434 человека.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 158 человек, из них поместили 146: 129 мужчин и 17 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершены 144 выезда, на случаи горения - 23 выезда. На аварийно-спасательные работы - 3 выезда. При пожарах погибли 4 человека (в том числе 1 ребенок)

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 158 уголовных правонарушений, из них 56 краж, 39 фактов мошенничества;

- разысканы 14 без вести пропавших лиц, 1 разысканный не установлен (в Наурзумском р-не);

- раскрыто 48 преступлений;

- зарегистрированы 8 наркоправонарушений: 5 наркопроступков, 1 факт сбыта и 2 факта хранения наркотических веществ;

- за выходные сотрудники полиции задержали 15 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.