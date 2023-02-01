По новым правилам
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В 129-м туре нужно помочь женщине и двум мальчикам
Для того чтобы удовлетворить три заявки в полном объеме, необходимо 1 192 000 тенге.
Решать нужно самим
В этом туре аккумуляция средств будет осуществляться по новым правилам. В нашем проекте больше нет карты «Каспи-голд», а банковский счет пока не открыт. Затягивать с началом тура мы больше не могли, поэтому было принято решение публиковать реквизиты участников.
Таким образом, комиссия проекта не сможет контролировать распределение средств. В конце этого тура она лишь распорядится остатком с предыдущего 128-го тура и теми взносами, что успели прийти уже после окончания тура и до закрытия карты. В общем, эта сумма составляет 315 730 тенге.
Теперь каждый, кто захочет помочь проекту, сам будет выбирать, на чей счет отправить свой взнос в общее доброе дело. Как долго продлится такая ситуация, мы пока не можем сказать. Как только будет открыт банковский счет, сразу сообщим. Но в этом туре каждый благотворитель сам должен решать, кому пойдут его деньги.
Трубки жизни
Артему ГАПШЕ из поселка Камысты менее чем через месяц исполнится 7 лет. Он был участником 97-го, 100-го и 118-го туров нашего благотворительного проекта.
Артему вновь нужны расходники / Фото из личного архива
Артем появился на свет раньше положенного природой срока, что стало причиной ДЦП, такой диагноз ему поставили в 4-месячном возрасте. Врачи сказали, что ребенок перспективный, если регулярно проходить курсы реабилитации. Родители советами медиков не пренебрегали, возили сына на курсы, но жизнь внесла свои коррективы в казалось бы успешное преодоление недуга.
В марте 2019 года Артем заболел пневмонией. Течение болезни было столь тяжелым, что ребенок даже впал в кому. Артем три месяца провел в реанимации, где за него «дышал» аппарат ИВЛ. В результате все достигнутое на реабилитационных курсах было перечеркнуто. После выписки у родителей возникли проблемы уже другого уровня. Вследствие комы был поврежден мозг ребенка и утрачены жизненно важные рефлексы: кашлевой, глотательный, жевательный. Дышать самостоятельно мальчик больше не может. Врачи нашли выход в установке трахеостомы, через которую воздух попадает в легкие. А поскольку нормальный прием пищи тоже затруднен для питания, у Артема установлена гастростома. Теперь семья постоянно должна покупать расходники для этих приспособлений: трубки, спецсалфетки, спецмази, переходники и прочее. Да и сами трахеостома и гастростома нуждаются в периодической замене. Государство таких детей всем этим не обеспечивает, хотя еще накануне пандемии на уровне министерства здравоохранения такие обещания звучали. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.
- Нам пока не дают хороших прогнозов по поводу трахеостомы, Артем будет дышать через нее, - сообщила мама мальчика Евгения ГАПША. - Поэтому и питаться он будет через гастростому. Как и прежде, расходы нам не компенсируют, нужно выкручиваться самим. Мы пытаемся бороться с системой, может, что получится. Хотя... судя по предыдущим годам, мало верится. Пока борюсь, жизнь-то продолжается и закупать все по-прежнему нужно. С гастростомами вообще в этом году проблема, пришлось в Германии заказывать, нашего размера нигде не было. А сейчас нашли 2 штуки и надо выкупить.
Семье Гапша нужно выкупить 2 гастростомы по 140 000 тенге и приобрести хотя бы 10 переходников по 12 000, итого необходимо 400 000 тенге.
Доходы семьи таковы: папа мальчика зарабатывает 100-120 тысяч тенге в месяц, пособие Артема - 100 тысяч. Впрочем, всем ясно, что пособие ребенка по инвалидности все на него и уходит подчистую, да и то может не хватать. Артем - пятый ребенок в семье. Самая старшая дочь супругов Гапша живет самостоятельно, на попечении родителей студент и 2 школьника.
Деньги для помощи Артему Гапше можно перечислить на карту «Каспи» его сестры Даши. Так родителям будет легче отслеживать поступления, поскольку карта чистая и ваши взносы не будут смешиваться с другими деньгами.
Карта «Каспи» 4400 4302 1394 9297, Дарья Г., привязана к номеру телефона +7-775-439-99-10.
Очки на заказ
Двухлетний Эльдар АЛТАЕВ из поселка Сокол Узункольского района участвовал в 122-м туре «Нужных денег». Эльдар родился раньше срока и весил всего 980 граммов. Первые три месяца своей жизни провел в реанимации. Как часто бывает с такими детьми, не все органы успевают сформироваться как положено, если ребенок слишком торопится появиться на свет. У Эльдара пострадало зрение. Очень скоро после выписки из больницы ему поставили диагноз «ретинопатия недоношенных», да еще и 5-й стадии.
Эльдар нуждается в легких удобных очках / Фото из личного архива
Доктор Олег Дискаленко в далеком Санкт-Петербурге нашел способ помогать детям с таким диагнозом, но не всегда положительных результатов удается добиться после одной операции. Скорее это редкость. Эльдар перенес уже 4 оперативных вмешательства. Последняя пятая операция у Дискаленко назначена на март этого года. Разумеется, речь не идет о стопроцентном зрении в будущем, но метод Дискаленко позволяет детям не остаться совершенно слепыми и в будущем лучше социализироваться.
Помимо офтальмологических операций, маленьким пациентам назначают терапевтическое лечение и выписывают очки. Очки особенные, с сильными линзами, делают их только на заказ. Эльдару приобрели такие, но они совсем не комфортны для ношения.
- Эти очки очень тяжелые за счет линз, - объясняет мама мальчика Эльмира ИЛЯХУНОВА. - Он максимум 10 минут в них может выдержать - очень давят на переносицу. Родители, которые тоже столкнулись с этой проблемой, подсказали, что можно заказать очки такой же силы, но облегченные. Только стоят они намного дороже. Каждая линза - 80 000, да еще оправа 40 000. Для нашей семьи это очень большая сумма. А без очков Эльдару нельзя, у него нет хрусталиков, и глаза не могут фокусироваться. Пожалуйста, помогите собрать 200 000 тенге на очки, которые он сможет носить без боли.
В семье Эльдар - самый младший, пятый ребенок. Эльмира на почве перенапряжения уже перенесла два инсульта, семье живется нелегко.
Доходы Алтаевых состоят из зарплаты папы - это 110 000 тенге и пособия Эльдара - 100 000 тенге.
Полагаем, общими усилиями 200 000 тенге на удобные очки для Эльдара могут быть собраны быстро.
Карта «Каспи» 4400 4301 7825 3289, Эльмира И., привязана к номеру телефона +7-775-471-89-54.
Нужно протезирование
57-летняя Айжан ЖУНЫСБЕКОВА из Аркалыка впервые обращается за помощью в наш проект. Айжан - инвалид 2-й группы. У нее висцеральная форма ревматоидного полиартрита. Это самое тяжелое течение полиартрита из всех. Первые признаки болезни проявились в 1982 году, а уже в 1985-м женщина получила статус инвалида. С 2002 года 2-я группа пожизненно закреплена за Айжан Жунысбековой.
Из-за системного заболевания Айжан почти лишилась зубов / Фото из личного архива
Ревматоидный полиартрит - системное заболевание, в той форме, которая диагностирована у нашей участницы, страдают все без исключения суставы, что существенно снижает качество жизни.
- У меня деформированы все суставы, передвигаюсь с тростью, - говорит Айжан Дюсеновна. - Мало того, еще и начала лишаться своих зубов, они буквально рассыпаются. Теперь нужно протезировать, используя те, что еще остались и подлежат лечению. Стоматолог за лечение и протезирование насчитал сумму, совершенно неподъемную для меня. Поэтому я решила обратиться в ваш благотворительный проект в надежде на помощь. Живу я только на пособие по инвалидности, никаких накоплений нет, и не могу накопить с таким пособием. Поэтому «Наша Газета» - последняя надежда.
Услуги стоматолога для сложного случая Айжан Жунысбековой обойдутся в 592 000 тенге. Работать женщина не может, живет только на пособие по инвалидности - всего 55 000 тенге. Впервые Айжан Дюсеновна обращалась к нам в сентябре, когда приезжала в Костанай по бесплатной путевке в профилакторий. Но тогда комиссия передвинула ее кандидатуру на более поздний срок из-за нужд других претендентов. Дольше затягивать со стоматологической помощью нельзя.
Карта «Каспи» 4400 4301 2470 7461, Айжан Ж., привязана к номеру телефона +7-708-493-74-22.
Как поддержать участников
Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести наличные деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3 либо перечислить на их банковские карты.
Помощь, оказанная в рамках 128-го тура
|
Участник
|
Цели
|
Сумма
|
Спонсоры
|
Саян Мекебаев
|
На завершение оплаты операции по трансплантации печени в Стамбуле
|
580 000
|
100 000 - генеральный спонсор такси «Народное».
Поступления на карту Kaspi-gold:
116 000 - Бауыржан
34 000 - Данияр
20 000 - Ринат
20 000 - Александр
20 000 - Andrei
20 000 - Багдад
10 000 - Леонид
10 000 - Екатерина
10 000 - Евгений
10 000 - Азамат
10 000 - Любовь
10 000 - Читатель Владимир
10 000 - Виталий
8 000 - Фирма Чистодом
5 000 - Сауле
5 000 - Марина
5 000 - Ирина
5 000 - Ольга
5 000 - Сауле
5 000 - Злата
5 000 - Марина
5 000 - Ирина
5 000 - Мадина
5 000 - Неизвестный читатель
5 000 - Валентин
5 000 - Марат
4 000 - Тулеген
3 000 - Злата
3 000 - Маргарита
3 000 - Асет
3 000 - Аскар
3 000 - Андрей
3 000 - Виктор
2 000 - Ангелина
2 000 - Салтанат
2 000 - Айгуль
2 000 - Анастасия
2 000 - Нурлан
2 000 - Галина
2 000 - Еркiн
2 000 - Амир
2 000 - Olessya
2 000 - Жанар
2 000 - Дана
2 000 - Юлия
2 000 - Тимур
2 000 - Алибек
2 000 - Андрей
2 000 - Александр
2 000 - Виталий
2 000 - Ерлан
2 000 - Бахтияр
2 000 - Александр
2 000 - Александр
2 000 - Айнур
2 000 - Фархад
2 000 - Гульнара
2 000 - Максим
2 000 - Кайрат
1 800 - Кульшат
1 500 - Ирина
1 500 - Роман
1 000 - Дана
1 000 - Сергей
1 000 - Наталья
1 000 - Гульзира
1 000 - Жулдыз
1 000 - Нурым
1 000 - Елена
1 000 - Жасулан
1 000 - Татьяна
1 000 - Арман
1 000 - Жанат
1 000 - Наталья
1 000 - Айзат
1 000 - Алина
1 000 - Айгуль
1 000 - Валентина
1 000 - Асель
1 000 - Шаим
1 000 - Шолпан
1 000 - Хайдар
1 000 - Марат
1 000 - Данияр
1 000 - Сергей
1 000 - Забава П.
1 000 - Ибагуль
1 000 - Динара
1 000 - Сергей
1 000 - Нурым
1 000 - Гульсым
776 - Лаура
600 - Молдагали улы Рамазан
500 - Юлия
500 - Аягоз
500 - Галина
452 - Ботагоз
400 - Алина
372 - Инна
300 - Мадина
|
София Веселовская
|
На спецходунки «Активал»
|
263 800
|
Поступления на карту Kaspi-gold:
100 000 - Бауыржан
20 000 - Наталья
10 000 - Екатерина
10 000 - Сергей
10 000 - Любовь
7 000 - Галина
5 000 - Амансултан
5 000 - Евгения
5 000 - Юлия
5 000 - Темиркан
5 000 - Евгений
5 000 - Юлия
4 000 - Тулеген
3 400 - Татьяна
3 000 - Сергей
3 000 - Руслан
3 000 - Виктор
2 500 - Татьяна
2 000 - Татьяна
2 000 - Наиля
2 000 - Юлия
2 000 - Артем
2 000 - Светлана
2 000 - Мария
2 000 - Шайзат
2 000 - Юлия
2 000 - Анна
2 000 - Диана
2 000 - Марина
2 000 - Olessya
2 000 - Анна
2 000 - Виталий
2 000 - Леонид
2 000 - Татьяна*
1 500 - Алия
1 500 - От десятого севера
1 500 - Асель
1 500 - Роман
1 000 - Медет
1 000 - Марина
1 000 - Дарья
1 000 - Молдагали улы Рамазан
1 000 - Ольга
1 000 - Ольга
1 000 - Лидия
1 000 - Анэля
1 000 - Елена
1 000 - Юлия
1 000 - Асель
1 000 - Екатерина
1 000 - Маргарита
1 000 - Серик
1 000 - Марина
1 000 - Марат
1 000 - Татьяна
600 - Роза
500 - Татьяна
500 - Светлана
500 - Надежда
400 - Оксана
300 - Мадина
100 - Алексей
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