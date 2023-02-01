В 129-м туре нужно помочь женщине и двум мальчикам

Для того чтобы удовлетворить три заявки в полном объеме, необходимо 1 192 000 тенге.

Решать нужно самим

В этом туре аккумуляция средств будет осуществляться по новым правилам. В нашем проекте больше нет карты «Каспи-голд», а банковский счет пока не открыт. Затягивать с началом тура мы больше не могли, поэтому было принято решение публиковать реквизиты участников.

Таким образом, комиссия проекта не сможет контролировать распределение средств. В конце этого тура она лишь распорядится остатком с предыдущего 128-го тура и теми взносами, что успели прийти уже после окончания тура и до закрытия карты. В общем, эта сумма составляет 315 730 тенге.

Теперь каждый, кто захочет помочь проекту, сам будет выбирать, на чей счет отправить свой взнос в общее доброе дело. Как долго продлится такая ситуация, мы пока не можем сказать. Как только будет открыт банковский счет, сразу сообщим. Но в этом туре каждый благотворитель сам должен решать, кому пойдут его деньги.

Трубки жизни

Артему ГАПШЕ из поселка Камысты менее чем через месяц исполнится 7 лет. Он был участником 97-го, 100-го и 118-го туров нашего благотворительного проекта.

Артему вновь нужны расходники / Фото из личного архива

Артем появился на свет раньше положенного природой срока, что стало причиной ДЦП, такой диагноз ему поставили в 4-месячном возрасте. Врачи сказали, что ребенок перспективный, если регулярно проходить курсы реабилитации. Родители советами медиков не пренебрегали, возили сына на курсы, но жизнь внесла свои коррективы в казалось бы успешное преодоление недуга.

В марте 2019 года Артем заболел пневмонией. Течение болезни было столь тяжелым, что ребенок даже впал в кому. Артем три месяца провел в реанимации, где за него «дышал» аппарат ИВЛ. В результате все достигнутое на реабилитационных курсах было перечеркнуто. После выписки у родителей возникли проблемы уже другого уровня. Вследствие комы был поврежден мозг ребенка и утрачены жизненно важные рефлексы: кашлевой, глотательный, жевательный. Дышать самостоятельно мальчик больше не может. Врачи нашли выход в установке трахеостомы, через которую воздух попадает в легкие. А поскольку нормальный прием пищи тоже затруднен для питания, у Артема установлена гастростома. Теперь семья постоянно должна покупать расходники для этих приспособлений: трубки, спецсалфетки, спецмази, переходники и прочее. Да и сами трахеостома и гастростома нуждаются в периодической замене. Государство таких детей всем этим не обеспечивает, хотя еще накануне пандемии на уровне министерства здравоохранения такие обещания звучали. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

- Нам пока не дают хороших прогнозов по поводу трахеостомы, Артем будет дышать через нее, - сообщила мама мальчика Евгения ГАПША. - Поэтому и питаться он будет через гастростому. Как и прежде, расходы нам не компенсируют, нужно выкручиваться самим. Мы пытаемся бороться с системой, может, что получится. Хотя... судя по предыдущим годам, мало верится. Пока борюсь, жизнь-то продолжается и закупать все по-прежнему нужно. С гастростомами вообще в этом году проблема, пришлось в Германии заказывать, нашего размера нигде не было. А сейчас нашли 2 штуки и надо выкупить.

Семье Гапша нужно выкупить 2 гастростомы по 140 000 тенге и приобрести хотя бы 10 переходников по 12 000, итого необходимо 400 000 тенге.

Доходы семьи таковы: папа мальчика зарабатывает 100-120 тысяч тенге в месяц, пособие Артема - 100 тысяч. Впрочем, всем ясно, что пособие ребенка по инвалидности все на него и уходит подчистую, да и то может не хватать. Артем - пятый ребенок в семье. Самая старшая дочь супругов Гапша живет самостоятельно, на попечении родителей студент и 2 школьника.

Деньги для помощи Артему Гапше можно перечислить на карту «Каспи» его сестры Даши. Так родителям будет легче отслеживать поступления, поскольку карта чистая и ваши взносы не будут смешиваться с другими деньгами.

Карта «Каспи» 4400 4302 1394 9297, Дарья Г., привязана к номеру телефона +7-775-439-99-10.

Очки на заказ

Двухлетний Эльдар АЛТАЕВ из поселка Сокол Узункольского района участвовал в 122-м туре «Нужных денег». Эльдар родился раньше срока и весил всего 980 граммов. Первые три месяца своей жизни провел в реанимации. Как часто бывает с такими детьми, не все органы успевают сформироваться как положено, если ребенок слишком торопится появиться на свет. У Эльдара пострадало зрение. Очень скоро после выписки из больницы ему поставили диагноз «ретинопатия недоношенных», да еще и 5-й стадии.

Эльдар нуждается в легких удобных очках / Фото из личного архива

Доктор Олег Дискаленко в далеком Санкт-Петербурге нашел способ помогать детям с таким диагнозом, но не всегда положительных результатов удается добиться после одной операции. Скорее это редкость. Эльдар перенес уже 4 оперативных вмешательства. Последняя пятая операция у Дискаленко назначена на март этого года. Разумеется, речь не идет о стопроцентном зрении в будущем, но метод Дискаленко позволяет детям не остаться совершенно слепыми и в будущем лучше социализироваться.

Помимо офтальмологических операций, маленьким пациентам назначают терапевтическое лечение и выписывают очки. Очки особенные, с сильными линзами, делают их только на заказ. Эльдару приобрели такие, но они совсем не комфортны для ношения.

- Эти очки очень тяжелые за счет линз, - объясняет мама мальчика Эльмира ИЛЯХУНОВА. - Он максимум 10 минут в них может выдержать - очень давят на переносицу. Родители, которые тоже столкнулись с этой проблемой, подсказали, что можно заказать очки такой же силы, но облегченные. Только стоят они намного дороже. Каждая линза - 80 000, да еще оправа 40 000. Для нашей семьи это очень большая сумма. А без очков Эльдару нельзя, у него нет хрусталиков, и глаза не могут фокусироваться. Пожалуйста, помогите собрать 200 000 тенге на очки, которые он сможет носить без боли.

В семье Эльдар - самый младший, пятый ребенок. Эльмира на почве перенапряжения уже перенесла два инсульта, семье живется нелегко.

Доходы Алтаевых состоят из зарплаты папы - это 110 000 тенге и пособия Эльдара - 100 000 тенге.

Полагаем, общими усилиями 200 000 тенге на удобные очки для Эльдара могут быть собраны быстро.

Карта «Каспи» 4400 4301 7825 3289, Эльмира И., привязана к номеру телефона +7-775-471-89-54.

Нужно протезирование

57-летняя Айжан ЖУНЫСБЕКОВА из Аркалыка впервые обращается за помощью в наш проект. Айжан - инвалид 2-й группы. У нее висцеральная форма ревматоидного полиартрита. Это самое тяжелое течение полиартрита из всех. Первые признаки болезни проявились в 1982 году, а уже в 1985-м женщина получила статус инвалида. С 2002 года 2-я группа пожизненно закреплена за Айжан Жунысбековой.

Из-за системного заболевания Айжан почти лишилась зубов / Фото из личного архива

Ревматоидный полиартрит - системное заболевание, в той форме, которая диагностирована у нашей участницы, страдают все без исключения суставы, что существенно снижает качество жизни.

- У меня деформированы все суставы, передвигаюсь с тростью, - говорит Айжан Дюсеновна. - Мало того, еще и начала лишаться своих зубов, они буквально рассыпаются. Теперь нужно протезировать, используя те, что еще остались и подлежат лечению. Стоматолог за лечение и протезирование насчитал сумму, совершенно неподъемную для меня. Поэтому я решила обратиться в ваш благотворительный проект в надежде на помощь. Живу я только на пособие по инвалидности, никаких накоплений нет, и не могу накопить с таким пособием. Поэтому «Наша Газета» - последняя надежда.

Услуги стоматолога для сложного случая Айжан Жунысбековой обойдутся в 592 000 тенге. Работать женщина не может, живет только на пособие по инвалидности - всего 55 000 тенге. Впервые Айжан Дюсеновна обращалась к нам в сентябре, когда приезжала в Костанай по бесплатной путевке в профилакторий. Но тогда комиссия передвинула ее кандидатуру на более поздний срок из-за нужд других претендентов. Дольше затягивать со стоматологической помощью нельзя.

Карта «Каспи» 4400 4301 2470 7461, Айжан Ж., привязана к номеру телефона +7-708-493-74-22.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести наличные деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3 либо перечислить на их банковские карты.

Помощь, оказанная в рамках 128-го тура