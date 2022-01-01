Куда пойти с 2 по 8 февраля
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
|
4 февраля,
12.00
|
«Песню пой, моя домбра!», А. Карасай, сказка
|
5 февраля,
12.00
|
«По щучьему велению», В. Шутяев, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
3 февраля,
11.00
|
«Ойыншықтар әлегі», Н. Мендибаиров, ертегі
|
5 февраля,
17.00
|
«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А. Чехов, комедия
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
|
2 февраля,
18.00
|
«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)
|
3 февраля,
18.30
|
«Плаха», Ч. Айтматов, драма
|
4 февраля,
12.00
|
«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка
|
4 февраля,
17.00
|
«Плаха», Ч. Айтматов, драма
|
5 февраля,
12.00
|
«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка
|
5 февраля,
17.00
|
«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама
|
Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
До 10 февраля
|
«Всегда любимый край - 2» - выставка, посвящённая итогам областного художественного проекта «Пленэр - 2022»
|
Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
|
9 февраля,
18.30, 21.00
|
Harry Potter and the Wizards of Tynda music.
Tynda.music представит новую концертную программу. В этот прекрасный вечер зрители с головой окунутся в атмосферу чудес и невероятных приключений, в исполнении симфонического оркестра прозвучат главные темы из киновселенной цикла «Гарри Поттер»
Спортафишка
|
Что
|
Где
|
Когда
|
Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Торпедо УК»
|
Рудный. Дворец спорта «Горняк Арена»
|
5-6 февраля, 17.00
Материалы номера
пожалуйста зарегистрируйтесь.