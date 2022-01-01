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Куда пойти с 2 по 8 февраля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

4 февраля,

12.00

 

«Песню пой, моя домбра!», А. Карасай, сказка

5 февраля,

12.00

«По щучьему велению», В. Шутяев, сказка

 

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

3 февраля,

11.00

 «Ойыншықтар әлегі», Н. Мендибаиров, ертегі

 

5 февраля,

17.00

«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А. Чехов, комедия

 

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

2 февраля,

18.00

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)

3 февраля,

18.30

«Плаха», Ч. Айтматов, драма

4 февраля,

12.00

«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка

 

4 февраля,

17.00

«Плаха», Ч. Айтматов, драма

5 февраля,

12.00

«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка

5 февраля,

17.00

«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

До 10 февраля

«Всегда любимый край - 2» - выставка, посвящённая итогам областного художественного проекта «Пленэр - 2022»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

9 февраля,

18.30, 21.00

Harry Potter and the Wizards of Tynda music.

Tynda.music представит новую концертную программу. В этот прекрасный вечер зрители с головой окунутся в атмосферу чудес и невероятных приключений, в исполнении симфонического оркестра прозвучат главные темы из киновселенной цикла «Гарри Поттер»

Спортафишка

Что

Где

Когда

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Торпедо УК»

Рудный. Дворец спорта «Горняк Арена»

5-6 февраля, 17.00