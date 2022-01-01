В Рудном патрульные полицейские применили силу при задержании двух мужчин, которые распивали спиртное на улице и оказали сопротивление. Одобряете ли вы действия стражей порядка? Да. В Америке в ответ полиция в таких случаях стреляет в воздух и потом на поражение.

Да. Полиция защищает добропорядочных граждан от таких вот правонарушителей.

Нет. Полицейские могут применять насилие только при явной угрозе окружающим.

Нет. Полицейские зачастую сами провоцируют нарушителей на сопротивление.

