Какие цветочные культуры нужно посеять уже в этом месяце?

За окном еще типичная зимняя картина, природа пребывает в спячке, а самые «отъявленные» дачники и цветоводы уже потирают руки в ожидании посева, в первую очередь цветов с длительным сроком вегетации. Февраль - месяц, когда окна в некоторых квартирах загораются розово-фиолетовым светом, значит, здесь уже пробуждаются крошечные семена и появляются первые «растишки». Какие из цветов нужно сеять пораньше, чтобы к высадке на клумбы они сразу радовали глаз?

Прямо сейчас уже можно и даже нужно сеять катарантус. Я уже это сделал даже раньше, в январе, и всходы в ближайшие дни уже буду пикировать. Этот яркий цветок пока не столь популярен, хотя даже на городских клумбах его высаживали несколько лет назад. В переводе его название означает «безупречный» - и это абсолютно верно!

Безупречный катарантус сделает клумбу яркой и привлекательной

Катарантус родом из тропических стран и представляет из себя многолетний полукустарник высотой 50-70 см. В нашем климате его выращивают как однолетник, но он прекрасно чувствует себя и в комнатных условиях, где произрастает компактно, до 30-40 см высотой. Цветет катарантус без устали практически круглый год, если вы обеспечите ему комфортную температуру, достаточно много солнечного света и постоянную влажность грунта. Цветки простые, диаметром 5-6 см, похожи на флоксы и комнатный бальзамин.

Наряду с различными сортами селекционеры вывели низкорослые и ампельные гибриды катарантуса с окраской цветков от чисто-белой до темно-красной. Все они подходят как для комнатного цветоводства, так и высадки в открытый грунт, вазоны, балконные ящики, подвесные кашпо.

Грунт, емкость и семена - нехитрый набор, чтобы посеять катарантус

Вырастить катарантус из семян не представляет большой сложности. Их можно приобрести в магазине или собрать самостоятельно. Если вы найдете цветущее растение, то на нем можно обнаружить стручки с черными семенами, которые после высыхания раскрываются и щедро рассыпаются вокруг горшка. Они не требуют какой-либо предпосевной подготовки.

Для посева я использую пластиковые контейнеры высотой 4-5 см, которые наполняю готовым рыхлым и питательным универсальным торфогрунтом для цветов. Глубина заделки семян - 0,5 см. При комнатной температуре, в накрытом крышкой контейнере для поддержания влажности всходы появляются дружно примерно через 7-10 дней.

Катарантус растет компактно и легко переносит пикировку

По мере роста я аккуратно подсыпают землю вокруг всходов и досвечиваю фитолампой, чтобы растения не вытягивались. Примерно через 3 недели, при появлении двух настоящих листочков, пикирую первый раз в более просторный и глубокий контейнер. Катарантус легко переносит пересадку. Грунт для этого подойдет все тот же, универсальный, можно добавить немного перлита или вермикулита. При пикировании рассады позволяется заглубить растения до семядольных листочков.

Чистый песок - один из способов профилактики «черной ножки»

Корневая система катарантуса стержневая, быстро разрастается и оплетает земляной ком, поэтому вторую пересадку делаю в стаканы объемом не менее 0,5 л, в которых растения будут жить до высадки. Содержат рассаду при температуре 20-22 градуса, притеняя от прямых солнечных лучей после полудня.

Катарантус редко поражается вредителями и болезнями, но зачастую страдает от недостатка влаги и низкой температуры. Признаком недостаточного полива является скручивание листочков в трубочку и их опадение.

Цинерария имеет несложную агротехнику, но длительную вегетацию

Во второй половине февраля предстоит посеять цинерарию приморскую. В отличие от комнатного цветка с таким же названием, у этого вида вы не увидите цветов. Она ценится за исключительную декоративность листвы, а также простую агротехнику, нетребовательность к почвам и солнечному свету, засухоустойчивость и даже морозоустойчивость.

Резная серебристая листва цинерарии - ее главное достоинство

Компактный куст высотой 25 см имеет перисто-рассеченные листья, густо опушенные белыми волосками, будто покрыты инеем.

Цинерарию высаживают в качестве эффектного однолетнего бордюрного растения по периметру клумбы для создания контрастного рисунка при ковровой посадке или группами на альпийской горке. Незначительно разрастаясь в ширину, кусты цинерарии сохраняют свою декоративность до поздней осени, даже выкопанные после первого снега могут продолжить расти в горшке в помещении, ведь по природе это многолетнее растение.

Цинерария станет отличным бордюром для любой клумбы

Чем раньше вы посеете цинерарию, тем крупнее будет рассада при высадке в мае. Для посева я использую все те же пластиковые контейнеры высотой до 5 см и универсальный цветочный торфогрунт из магазина, так как он идеально подходит для выращивания рассады. Наполняю емкость примерно на 2/3 грунтом, раскладываю семена по поверхности и присыпаю небольшим слоем (3-5 мм) рыхлой земли. Обязательно увлажнив из распылителя водой, накрываю крышкой и ставлю на теплый подоконник.

Всходы появляются спустя 7-10 дней. Сеянцы вначале растут очень медленно, и внешне первые листочки зеленые и гладкие. Примерно третий настоящий лист уже приобретает характерный серо-белый цвет. В это время уже можно их распикировать по ячейкам кассеты или отдельным стаканчикам. До высадки объем тары должен быть 0,2-0,4 л.

Плотные листья цинерарии редко подвергаются заболеваниям, но на ранних этапах от «черной ножки» не застрахован никто. Для ее профилактики периодически присыпаю поверхность грунта чистым мелким песком или вермикулитом.

Конец февраля - начало марта - самое время сеять лобелию. Это еще одно удивительное растение, прекрасно сочетающееся на клумбе как с другими цветами, так и в самостоятельной посадке. В цветущем виде лобелия напоминает яркое шаровидное облачко, зависшее над цветочным горшком или среди других растений. В зависимости от сорта она цветет белыми, розовыми, голубыми или сиреневыми нежными цветочками, похожими на мотыльков.

Яркое цветение лобелии продолжается до поздней осени

Наиболее распространена среди цветоводов лобелия эринус, которая может быть компактная (высота 10-15 см) и ампельная (до 30 см). Первая больше подходит для высадки на клумбы, вторая - для подвесных кашпо и вазонов.

Лобелия бывает компактной, низкорослой и ампельной

Самое сложное при выращивании лобелии - это посев чрезвычайно мелких, пылевидных семян, которых в 1 г содержится до 50 000 шт. В продаже есть семена в чистом виде и в виде гранул, в каждой - по 5-7 шт. семян. Высевают их поверхностно.

Грунт нужен легкий, влагопроницаемый, практически стерильный. Многие цветоводы выращивают лобелию на универсальном торфогрунте, но по собственному опыту могу порекомендовать кокосовый субстрат. В нем не развиваются грибки, что очень важно для тончайших и зачастую загущенных всходов лобелии при высокой влажности.

Контейнер высотой 4-5 см наполняю увлажненным субстратом. Раскладывать семена можно двумя способами: рядками, расстояние между которыми - 2-3 см, в небольшое углубление и точками. Это делаю для того, чтобы удобно было пикировать подросшие всходы. Гранулированные семена можно сеять сразу в ячейки кассеты.

Увлажнив семена из распылителя, обязательно надо накрыть контейнер пленкой или прозрачной крышкой. Всходы появятся через 5-7 дней. Теперь надо проявлять осторожность в поливе. Я увлажняю грунт водой с добавлением марганцовки проливая между рядками, чтобы предотвратить поражение «черной ножкой» и плесенью.

Для удобства пикировки лобелию сеют группами

Всходы досвечиваю фитолампой, чтобы не вытягивались. Пикирую растения прямо группами по 5-7 шт. в стаканчики объемом 200 мл с торфогрунтом. Лобелию можно и даже нужно прищипывать, тогда она начнет куститься, а значит, и цветов будет намного больше. Своевременно политая и подкормленная удобрениями лобелия будет радовать до самых морозов.