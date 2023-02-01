Самый честный рецепт: делимся секретами приготовления сырников

Есть такой поварской парадокс - иногда искушенному в готовке человеку не даются простейшие блюда. Моя подруга, божественно готовившая мясо в соусе из пива и черного хлеба, ненавидела печь оладьи. Вечно клеклыми, бледными выходили. Член нашего кулинарного клуба Ирина, прекрасно освоившая штоллены и меренговые рулеты, не ладила с сырниками.

Вот они - идеальные сырники, одинаково хороши на вид и на вкус

На самом деле, у многих из нас проблемы с этими штучками из творога. Одни прекрасно формуются, легко переворачиваются на сковородке, но зато получаются излишне плотными, «резинистыми». Если опасаешься тесто затянуть и муки кладешь мало, разваливаются.

Ирина призналась, что накопила ворох советов от фудблогеров, пока наконец из нескольких рецептов не собрала свой. Сырники получились, по ее словам, как в кофейне - один к одному, ровные, золотистые, пухленькие и мягкие. Причем творог использовала не элиткласса. Большая часть обезжиренного, который к тому же побывал в морозилке. К нему добавила граммов 100 домашнего.

Для формирования сырников понадобились стакан и нож с широким лезвием.

- После смешивания всех ингредиентов получается пластичная, слегка липкая масса, - пишет Ирина, - из нее катаешь небольшой шарик, обваливаешь в муке, на столе накрываешь стаканом и начинаешь круговыми движениями стакана превращать шарик в шайбочку. Точнее, шарик превращается в конус, его верхушку надо широким лезвием ножа придавить и сделать сырник нужной толщины. Два совета. Стакан, когда крутишь, надо плотно прижимать к столу, не приподнимать, а то улетит ваша шайбочка, как в хоккее. Второе: не стоит сразу формировать все сырники. Они, пока ждут своей очереди, влажнеют и начинают разваливаться. Лучше так: сделали 5-6 штук, отправили на сковородку, когда перевернули, начали формировать следующую партию.

Обжаренные до золотистого цвета на масле сырники Ирина сложила на бумажные полотенца, чтобы лишний жир впитался, а потом на 15 минут отправила в духовку. Они же толстенькие были, так что при 180 градусах доходили до кондиции.

Часть запекла в заливке из ряженки и сгущенки (можно брать сметану). Призналась, что с этим вариантом надо еще поработать. Вероятно, зря проигнорировала добавление в заливку яйца.

Но обычные сырники получились просто красавцами. Со сметаной пошли на ура.

Ингредиенты

600 г творога, 2 яйца (С1), 2 ст. л. муки, 2 ст. л. манки, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, ванилин.

Фото iraidaparhomenko