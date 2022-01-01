«НГ» вручила призы победителям нашего самого искреннего конкурса

Больше года юные читатели «НГ» от 3 до 12 лет делились с нами самыми яркими и улыбчивыми фотографиями, рассказывали о своих увлечениях, а некоторые - и о первых достижениях в спорте, науке и искусстве. Из 64 участников в финал вышли 10. В последний день января мы подвели итоги и с помощью купонов и голосов читателей выявили победителей.

Победители конкурса с трудом удерживали в руках все подарки от спонсоров «НГ»

Их ждали отличные призы: подарочные сертификаты на посещение детского кафе «Жираф» в размере 15 000, 10 000 и 5 000 тенге, уютное место для всей семьи (ул. Баймагамбетова, 153, тел. 8-747-094-01-30, добавочный 4); подарочные сертификаты трем победителям от магазина игрушек «Детки-конфетки» в размере 10 000 тенге, все для детей от погремушек до батута (ул. Алтынсарина, 162, тел. 8-777-778-05-05); художественные наборы и сертификаты на посещение детских творческих мастер-классов от частной художественной школы им. Л. Русина (ул. Арстанбекова, 3/1, тел.: 39-41-50, 8-777-985-11-71); полезные подарки от образовательной организации «Академический центр.Start» - комплексные образовательные программы для детей от 3 до 6 лет (ул. Козыбаева, 153, тел.: 54-47-77; 8-777-985-11-70).

Пока шел конкурс, участница № 13 Варвара БАТРАК успела окончить детский сад и начать учебу в 1-м классе. Нашим читателям Варвара рассказывала, что любит рисовать, играть, петь и кататься на самокате. Любимая игрушка - детский синтезатор, с помощью которого она сочиняет мелодии. В ее поддержку в первом этапе, полуфинале и финале поступило 1 276 голосов, благодаря которым она заняла 3-е место.

Варвара Батрак за время конкурса перешла из детсада в школу

- Варвара очень переживала, сказала мне, что «у нее коленки дрожат», - рассказала «НГ» мама девочки Кристина. - О конкурсе я узнала из соцсетей, подала заявку, долго ждали, пока нас опубликовали. Хоть и прошел год, но о конкурсе мы не забыли. Я дочери говорила о каждом этапе, когда опубликовали всех участников и десятку финалистов. Сейчас Варвара сосредоточена на учебе, учится письму и математике. Сегодня, когда она пришла домой, позвонили из редакции, а Варя послушала, как нам сообщали о победе.

Участница № 50 Ангелина КИСЛИЦИНА любит изучать книги, рисовать и работать с пластилином. Сейчас Ангелине 3 года. На награждение девочка пришла вместе с дружной семьей: мамой, тетей, бабушкой и подругой семьи, которая отправила год назад заявку на конкурс «НГ». Всего Ангелина набрала 1 371 голос, решающими стали последние 15 купонов, позволившие ей вырваться на 2-е место.

Ангелине Кислициной помогли занять 2-е место последние 15 купонов

- Нас напечатали через 10 месяцев после того, как мы подали заявку, - вспоминает мама Юлия. - Мы решили не оставлять это дело без внимания и пытались добиться результата. Когда вышли в финал, радовались до безумия. Было приятно увидеть такую поддержку. У нас подписка на «НГ», поэтому мы и купоны вырезали. Ангелина выросла, я ей объяснила, в каком конкурсе она участвует, что ей подарят подарки. Она спрашивает: «Это мне подарки?» Я отвечаю: «Да, тебе!» Ангелина продолжает: «А за что мне подарки?» Я говорю: «За то, что ты самая улыбчивая».

Участница № 63 Айлин КАБИДЕН увлекается игрой в шахматы, хип-хопом и TikTok-трендами, помогает маме и снимается в рекламе детской брендовой одежды. По итогам конкурса за Айлин поступило 1 420 голосов.

Айлин Кабиден позирует со своими подарками, как настоящая модель

- Для нас главное - участие, но и азарт был, конечно, - говорит мама Гульмира. - Когда Айлин узнала, что она в победителях, начала переживать и расспрашивать, сколько у нее лайков, есть ли шанс на выигрыш. Родственники голосовали, даже смеялись, спрашивали, какой это уже этап.

Пока разговаривали с мамой, Айлин осмотрела подарки и сразу же сказала, что дома первым делом попробует набор для рисования.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Анонс

«НГ» объявляет о приеме заявок на конкурс для владельцев полноприводных автомобилей «4х4». Истории о самой подходящей технике для наших дорог и о том, как она выручает в сложных ситуациях, можно присылать по адресам ngkonkurs@gmail.com, skiba@ng.kz, на номера WhatsApp 8-747-907-5792, 8-707-565-03-47 и в директ Instagram. Победители получат призы от спонсоров.