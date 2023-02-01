О длинном участке теплотрассы в частном секторе между домами №№ 164 и 154 по ул. Шипина «НГ» сообщила жительница Костаная Татьяна КОКШИНА.

- Я тут часто прохожу. Трубы в таком состоянии уже года два точно. В акимат и КТЭК я не обращалась, потому что знаю, что через «Нашу Газету» будет быстрее и результативнее, - пояснила Татьяна. - На днях прошел трактор и, прочистив дорогу в этом районе, слегка прикрыл недоработки коммунальщиков. КТЭК, по сути, отапливала этими трубами улицу.

По указанному адресу корреспондент «НГ» увидел теплотрассу, которая местами была плохо изолирована, местами трубы были полностью открытыми. Возле дома № 164 на них грелись несколько кошек.

Трубы между домами №№ 164 и 154 по ул. Шипина местами полностью открыты... / Фото Андрея СКИБЫ

…а местами изолированы, но и тут материал постепенно рвется / Фото Андрея СКИБЫ

На теплотрассе греются кошки / Фото Андрея СКИБЫ

Трубы за урологическим центром «Уромед» по ул. Амангельды, 143 «А» и в торце здания общежития Костанайского социально-экономического колледжа, о которых «НГ» писала две недели назад, сотрудники ГКП «КТЭК» закрыли изоляцией.

Трубы за урологическим центром «Уромед» утеплили / Фото Андрея СКИБЫ

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