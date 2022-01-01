У меня случились большие проблемы с квартирой, о которых я узнала случайно от нотариуса. Она не могла производить юридические действия, пока проблема не снимется. Мои поиски правды в хождении по ЦОНам лишь завели в тупик. Тут судьба на грани моего отчаяния устроила мне встречу с судисполнителем Жанадилем Жумашевичем Жакбалиевым. На приеме, пока он внимательно выслушивал мои доводы, изучал документы, я с интересом изучала табличку с его именем и фамилией. И сказала ему, что впервые встречаю такое имя Жанадиль. Он широко улыбнулся и обескуражил меня тем, что разъяснил и расшифровал значение его имени, а заодно и фамилии. Жакбалиев означает «уста и мед». А имя Жанадиль - «душа и справедливый». Отчество Жумашевич - «сожми, раскрой».

Он толково, профессионально и стремительно проник в суть вопроса и оформил все необходимые документы. Вот и раскрыл, справедливо и с душой!

Добавлю, что Жакбалиев - бывший спецназовец, при Советском Союзе служил в Подмосковье в войсках спецназначения ВВ МВД СССР. После демобилизации продолжил службу в правоохранительных органах. С 2013 года в отставке. Сейчас служит государственным судебным исполнителем филиала межрайонного территориального отдела по исполнению судебных актов г. Костаная.

Выражаю ему искреннюю, сердечную благодарность! И думаю, что департамент юстиции Костанайской области может гордиться такими сотрудниками!