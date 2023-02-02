Я писала ранее в «НГ» про наш многострадальный дом № 131 по ул. Алтынсарина. Воевали с бомжами, сами выходили убирать за ними мусор, потому что двор превратился в помойку. ПКСК «Восход», который обслуживал наш дом, на наши просьбы и требования никак не реагировал: «Денег нет, дворника нет…» Но практически все жильцы нашего дома регулярно оплачивали услуги ПКСК «Восход». Теперь вопрос: на что расходовались постоянные оплаты? Я живу в этом доме более года, когда нам потребовалась услуга сантехника, запись через диспетчера - на неделю вперед! Если экстренный вызов, то обращаться в аварийную службу. Максимум, что делал сантехник, просто перекрывал воду в подвале.

Наконец, терпение жильцов нашего дома закончилось, и мы попросились в ТОО «Костанай-Арлан». Благо, что председатель Серик Науразбеков чутко отреагировал на нашу просьбу и согласился осмотреть наш дом. Прилагаю выписку из акта осмотра: «Подвалы захламлены мусором (кирпич, строительный мусор, мертвые кошки и голуби). Насосная в помещении не убиралась, насос не работает, в подвалах всех подъездов фактически не проводилась замена труб отопления ГВС, ХВС. Течи с труб отопления устраняли, забивая деревянные чопики в прохудившиеся трубы (аварийная служба города). При осмотре электропроводки в щитовых много нарушений, многократные случаи отключения электричества до приезда аварийной службы из КЭЦ». А ведь плохое состояние проводки могло привести к возгоранию!

Общим решением жильцов мы попросили составить смету для замены аварийных труб и собрали по 5 000 тенге с квартиры (чуть больше, чем платили ежемесячно в ПКСК «Восход», и ничего не делалось, чем дом довели почти до критического состояния). В течение недели после перехода в ТОО «Костанай-Арлан» в нашем доме поменяли трубы подачи холодной воды, поставили автоматы на электрощитки, впервые за несколько лет почистили двор от снега! И появился регулярный дворник.

Жильцы увидели ответственность председателя ТОО и положительные изменения состояния нашего дома.