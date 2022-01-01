По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 32 пары. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 59 лет, невесте - 56;

- зарегистрированы 13 разводов;

- зарегистрированы 70 новорожденных: 33 девочки и 37 мальчиков. Самые популярные имена малышей: Айзере, Алина, Арсений, Аделина, Айсултан, Али, Осман, Данэлия. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 19. Самому зрелому папе - 48 лет, маме - 46;

- умерли 52 человека: 22 мужчины и 30 женщин.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 168 человек, из них поместили 159: 145 мужчин и 14 женщин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 поступил 3 101 вызов (из них 1 302 - к детям). В том числе по подводу травм и несчастных случаев - 535, из них 47 - к детям;

- поступили 9 вызовов на ДТП, в авариях пострадали 12 человек, 11 пострадавших были экстренно госпитализированы, в ДТП пострадали 4 детей;

- всего скорая помощь доставила в больницы 743 пациента.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершены 13 выездов, на случаи горения - 17 выездов.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 132 уголовных правонарушения, в том числе 40 краж и 38 фактов мошенничества;

- разысканы 2 без вести пропавших лица, оба установлены;

- раскрыты 36 преступлений;

- зарегистрированы 6 наркопреступлений: 5 наркопроступков и 1 факт сбыта наркотиков;

- за выходные сотрудники полиции задержали 9 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.