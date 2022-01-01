Сухой остаток. C 26 декабря по 1 января
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 32 пары. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 59 лет, невесте - 56;
- зарегистрированы 13 разводов;
- зарегистрированы 70 новорожденных: 33 девочки и 37 мальчиков. Самые популярные имена малышей: Айзере, Алина, Арсений, Аделина, Айсултан, Али, Осман, Данэлия. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 19. Самому зрелому папе - 48 лет, маме - 46;
- умерли 52 человека: 22 мужчины и 30 женщин.
По данным костанайского областного центра психического здоровья:
- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 168 человек, из них поместили 159: 145 мужчин и 14 женщин.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 поступил 3 101 вызов (из них 1 302 - к детям). В том числе по подводу травм и несчастных случаев - 535, из них 47 - к детям;
- поступили 9 вызовов на ДТП, в авариях пострадали 12 человек, 11 пострадавших были экстренно госпитализированы, в ДТП пострадали 4 детей;
- всего скорая помощь доставила в больницы 743 пациента.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- по области на пожары совершены 13 выездов, на случаи горения - 17 выездов.
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- зарегистрированы 132 уголовных правонарушения, в том числе 40 краж и 38 фактов мошенничества;
- разысканы 2 без вести пропавших лица, оба установлены;
- раскрыты 36 преступлений;
- зарегистрированы 6 наркопреступлений: 5 наркопроступков и 1 факт сбыта наркотиков;
- за выходные сотрудники полиции задержали 9 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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