Как парень из Костаная побывал на детском международном конкурсе песни в двух столицах

22-летний костанаец Юрий ШАРУНОВ наблюдает за Евровидением почти 10 лет. О том, откуда у него любовь к этому конкурсу, в каких годах, по его мнению, были лучшие выступления и как прошло детское Евровидение в Беларуси и в Армении, он рассказал «НГ».

«Меня это зацепило»

Юрий увлекается музыкой с детства, ходил в музыкальную школу по классу фортепиано. В педагогическом колледже обучался по классу фортепиано и дирижирования. В 2013 году увидел по телевизору рекламу о том, что скоро будет прямая трансляция взрослого Евровидения из Швеции.

Юрий Шарунов возле сцены, на детском Евровидении в Ереване

- Я посмотрел его на одном дыхании и ждал, когда будут показывать Евровидение в следующем году, - вспоминает Шарунов. - Думаю, любовь к этому конкурсу у меня возникла, так как я люблю музыку. Я ничего не понимал, но был в восторге от происходящего на экране. Поразила ведущая, она была классная. Понравились эмоции людей, меня это зацепило.

Юрий стал искать в Интернете информацию о конкурсе, изучать его историю. Узнал, что есть еще и детское Евровидение, которое проходит на полгода позже взрослого. С тех пор каждый год следил за конкурсом по телевизору и в Интернете, посмотрел и выпуски до 2013 года.

- С того момента, когда впервые увидел Евровидение, я сказал себе, что хочу побывать на нем вживую, увидеть все своими глазами, а потом работать в этой команде, хочется побывать в рабочей группе этого конкурса, - поделился с «НГ» Юрий. - Сейчас в Костанае занимаюсь организацией мероприятий и иду к своей мечте.

С победителями детского Евровидения-2008 - группой Bzikebi

Больше всего ему запомнилось Евровидение-2019 в Израиле.

- Это было самое помпезное Евровидение, очень круто, - отмечает Юрий. - А самое лучшее детское Евровидение прошло в 2022 году в Армении, на котором я и побывал. До этого я считал, что лучшее детское Евровидение прошло в 2018 году в Беларуси, на нем я тоже был.

С исполнительным супервайзером Евровидения в 2011-2019 годах Йоном Ола Сандом

По мнению Шарунова, в Израиле и Швеции Евровидение получилось самым лучшим, так как эти страны заинтересованы в принятии конкурса.

Минск. 2018 год

- В 2018 году, 24 ноября, исполнилась моя мечта: я впервые побывал на детском Евровидении в Минске, - рассказал Юрий. - В том же году вышла шокирующая для всех новость - Казахстан дебютировал на детском Евровидении! Нас представляла Данэлия Тулешова из Алматы. Вообще, несмотря на то, что Евровидение традиционно представляли именно страны Европы, с каждым годом в нем участвуют страны из разных уголков мира, например, Австралия. Аналогичный конкурс проходит в Канаде и США. На детском Евровидении в Минске был слоган Light Up! (Зажигай!) Логотипом был национальный белорусский узор, выполненный в виде музыкальной волны. В конкурсе тогда участвовало рекордное количество стран - 20. На стадионе «Минск Арена» было больше 16 000 человек.

Возле концертного комплекса «Минск Арена». 2018 год

В столице Беларуси Шарунову запомнились широкие проспекты, а также то, что в среднем белорусы выше казахстанцев. Понравилась и кухня. Кстати, Юрий отметил, что любовь белоруссов к картофелю - скорее стереотип, чем правда.

- Минск - очень чистый город, там очень мало наружной рекламы, она не отвлекает, - вспоминает Юрий. - Осмотрев город, я направился на конкурс. Я был в эйфории! Тогда чисто случайно встретился с главой Евровидения. Встретил в коридоре, подошел и сказал на ломаном английском: «Hello, one photo, please (Здравствуйте, одно фото, пожалуйста)». Он отказался, но я сказал, что приехал из Казахстана, тогда улыбнулся, и мы сфотографировались. Это была очень яркая эмоция, ведь раньше я столько лет видел его только по телевизору.

На детском Евровидении в Минске победила Роксана Венгель из Польши, а Данэлия заняла 6-е место.

- Я считаю, девушка из Польши победила заслуженно, казахстанка также выступила очень достойно. А еще понравилось выступление Франции и Ирландии, - поделился Юрий. - С 2018 года я поставил себе цель - побывать уже на взрослом Евровидении, но пока этого не случилось, так как оно проходит в европейских странах, нужно обязательное оформление визы, а соответственно, и дополнительные расходы. Потому я вновь отправился на Евровидение в одну из стран СНГ.

Ереван. 2022 год

На планы повлияла пандемия коронавируса в 2020 году - конкурс тогда отменили. И вот наконец 11 декабря 2022 года детское Евровидение прошло в столице Армении Ереване.

Семья участника от Казахстана. Международный аэропорт им. Назарбаева. Астана. 2022 год

- Когда я вылетал из Астаны, подошла девочка и познакомила меня со своей семьей, - рассказал Юрий. - Оказалось, что это родные участника, который представлял Казахстан, - Давида Чарлина из Алматы. Он сам тогда был уже в Ереване. В самолете с нами летело много фанатов. 9 декабря в Instagram мне написал сам Давид, с тех пор мы стали с ним общаться. В Ереване мы встретились с ним в гостинице, где он давал интервью одному казахстанскому блогеру. Тот отметил, что Давид очень взросло мыслит, очень хорошо знает казахский и английский языки, хотя ему всего 12 лет.

Давид Чарлин представлял Казахстан на детском Евровидении в Ереване

В столице Армении - своя атмосфера.

- Армяне очень общительные, с первых минут пребывания в их стране я заметил улыбки, как модно сейчас говорить «другой вайб (атмосфера)», - говорит Шарунов. - Они были готовы заговорить со мной на улице просто так. В центре города многие говорят по-английски, но много вывесок на русском. Я не ощущал языкового барьера.

Юрий посетил площадь Республики, которую красиво оформили перед Новым годом: огромная елка, замок, каток, скверы - все это создавало ощущение, что он находится в центре Европы.

Елка на площади Республики в Ереване

- Конечно, было много символики Евровидения, - продолжает Шарунов. - В 2022 году символом конкурса была национальная армянская игрушка хол - она похожа на юлу, или волчок, ее на конкурсе называли по-английски - spin toy (дословно - вращательная игрушка). Мне понравилось, как Армения очень тонко и ненавязчиво показала свою национальную культуру через детский конкурс. Весь Ереван потом ходил с такой игрушкой, это стало брендом, все хотели ее купить! Думаю, теперь весь мир узнает Армению благодаря этой игрушке. Даже слоган конкурса Spin the magic (Вращай магию) как бы намекал на эту игрушку.

Символом детского Евровидения в Армении стала национальная игрушка хол

10 декабря началась генеральная репетиция конкурса, на которой присутствовал и герой нашей статьи.

- На генпрогон приглашают зрителей, это главная подготовка перед финалом, - рассказал Шарунов. - Это нужно для того, чтобы исключить любые ошибки уже во время самого финала, так как все будет показано в прямом эфире, а за конкурсом следит практически весь мир. Такой же принцип работает и на взрослом Евровидении. Мы - те, кто постоянно следит за Евровидением, можем пересматривать финалы конкурса вечно, поэтому для меня не было проблемой посмотреть одно и то же шоу два раза.

Возле спортивно-концертного комплекса им. Карена Демирчана, где проходило детское Евровидение

Ведущие говорили на английском, а суфлеры переводили для зрителей на разные языки.

- Первыми на сцену вышли участники из Нидерландов и Польши, у них было очень много реквизита. Перед каждым выходом показывали видеооткрытку участника длительностью всего 45 секунд. За это время на сцене уже готовили номер. Команда организаторов успевает поставить декорации и убрать предыдущие. За это время на сцену выходит участник, все очень слаженно и оперативно, - отметил костанаец. - Но в один момент они все же не успели вынести реквизит на сцену, и я видел, как ведущей подают знак, она говорит короткий текст и камеру переводят на нее. То есть у них уже под каждую страну есть заготовка, готовы ко всему. И зрители в эфире даже не понимают, что так быть не должно.

Юрий Шарунов с участницей от Армении Наре Казарян (слева), волонтером от Армении и фанатами от Казахстана (справа)

Фишка Евровидения 2022 года: ведущие пригласили на сцену почти всех победителей за 19 лет, которые сделали общий номер.

- Это были те люди, за которых я когда-то болел, а тут увидел их вживую, это было очень круто! - говорит Шарунов. - Также выступала Роза Лин с песней Snap - это лидер всех мировых чартов 2022 года. Она участница взрослого Евровидения 2021 года, представляла Армению, и эта песня тогда не понравилась членам жюри. Но потом она завирусилась, ее стали добавлять в ТikTok, стала мировым хитом.

В итоге в конкурсе победил Лиссандро из Франции с песней Oh Maman.

Таблица - это формальности

После финала Юрий обсуждал итоги вместе с другими фанатами в ереванском ресторане. Мнения были разные.

Юрий Шарунов с фанатом из Европы. Ереван, 2022 год

- Я сказал, что в любом случае это был настоящий праздник, - вспоминает Шарунов. - К нам пришли фанаты из Армении и Нидерландов, они были недовольны итогами. Я ответил, что не думаю об итогах, для меня эти цифры ни о чем не говорят. Я сказал: «Помните, недавно была пандемия, вы все сидели дома и были готовы отдать все, чтобы конкурс состоялся. Цените, пожалуйста, эти моменты, цените, что вы были здесь. А турнирная таблица - это формальности. Мы были в одном зале со зрителями из Европы, столько людей, эмоций, я думаю, это главное. Евровидение создали для того, чтобы страны могли объединиться после Второй мировой войны. Оно действительно нас объединило, и люди с нетерпением ждут этот конкурс».

В будущем в Евровидении появятся новые страны-участники. За 66-летнюю историю взрослого и 20 лет детского этот конкурс постоянно расширяется. Год назад сменилось руководство, которое пытается внести что-то новое. Возможно, конкурс станет мировым песенным соревнованием по типу Олимпийских игр.

Фото из личного архива