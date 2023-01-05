Об открытом участке теплотрассы во дворе дома № 168 по ул. Баймагамбетова сообщила «НГ» жительница Костаная Сания КАСЫМОВА. По ее словам, трубы открыты с прошлой зимы.

Ул. Баймагамбетова, 168. Трубы во дворе дома открыты с прошлой зимы

- Все потому, что в этом месте тропинка к мусорным контейнерам, - пояснила Касымова. - Проходимость очень большая, изоляция стирается, но это не повод не изолировать трубы. Обращалась и в ПКСК, и в КТЭК. Результата - ноль. Хотелось бы, чтобы на этом месте появилась жесть.

На месте корреспонденты «НГ» увидели две тонкие трубы рядом с мусорными баками. Они полностью без изоляции. А трубы, уходящие под снег, - с очень ветхой изоляцией.

Трубы рядом со спорткомплексом «Динамо» закрыли изоляцией

Трубы рядом со спортивным клубом «Динамо», о которых «НГ» писала две недели назад, работники КТЭК хорошо закрыли.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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