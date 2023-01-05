О свалке во дворе дома № 114 по ул. Алтынсарина сообщила «НГ» жительница Костаная Галина ШАБУРОВА.

Ул. Алтынсарина, 114. Матрас за контейнерами лежит с прошлого года

- Еще до Нового года соседи выбросили матрас и несколько коробок, видимо, меняют мебель и постель, - предположила она. - Я им сказала, что крупногабаритный мусор нужно вывезти. Они обещали, но так и не сделали. А к матрасу добавилось старое кресло.

Эти стулья, по словам местных жителей, выбросили 4 января

Корреспонденты «НГ» побывали по указанному адресу 4 января 2023 года. Помимо матраса, давно заметенного снегом за контейнерами, и останков кресла в общей свалке, здесь лежали два старых стула. Судя по всему, их выбросили совсем недавно. Жители дома подтвердили, что стулья появились утром 4 января.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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