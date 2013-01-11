Куда пойти с 6 по 11 января
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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6 января,
12.00
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«Снежная история», Ю. Семенова, новогоднее представление
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8 января,
12.00
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«Путешествие с Красной Шапочкой», Ю. Семенова, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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11, 13 января,
10.30
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«Ойыншықтар әлегі», жаңажылдық ертеңгіліктер
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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8 января,
12.00
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Новогодняя сказка «Шалость под Новый год» и новогоднее представление «У Бабы-яги все по плану!»
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Всегда любимый край - 2» - выставка, посвященная итогам областного художественного проекта «Пленэр- 2022»
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28, WhatsApp 8-705-746-73-54
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9 января,
19.00
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Саундтрек концерт - музыка для души. Эмир Сулейман в Костанае. Шлягеры рока, фанка, поп-хиты и другие стили будут представлены в исполнении виртуозного скрипача. Эмир Сулейман - идеальный исполнитель «нового стиля». Манера его игры и подача тронет и наполнит пламенной энергией даже самые холодные сердца
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Хоккей с шайбой. Открытый городской турнир «Хоккей здоровья» среди младших юношей 2013-2014 г. р.
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Костанай, зона зимнего отдыха на территории городского пляжа
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6 января, 14.00
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Плавательное многоборье. Чемпионат РК «Зимние каникулы - 2023» среди юношей 2008 г. р. и моложе, девушек 2010 г. р. и моложе памяти Юрия Семикоза
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Костанай, бассейн 50 м ДЮСШ № 1, ул. Промышленная, 40
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7-11 января
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Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Кулагер»
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Рудный. Дворец спорта «Горняк Арена»
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11-12 января, 16.00
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