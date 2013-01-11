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Куда пойти с 6 по 11 января

Потехе - час!

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Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

6 января,

12.00

«Снежная история», Ю. Семенова, новогоднее представление

8 января,

12.00

«Путешествие с Красной Шапочкой», Ю. Семенова, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

11, 13 января,

10.30

«Ойыншықтар әлегі», жаңажылдық ертеңгіліктер

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

8 января,

12.00

Новогодняя сказка «Шалость под Новый год» и новогоднее представление «У Бабы-яги все по плану!»

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Всегда любимый край - 2» - выставка, посвященная итогам областного художественного проекта «Пленэр- 2022»

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28, WhatsApp 8-705-746-73-54

9 января,

19.00

Саундтрек концерт - музыка для души. Эмир Сулейман в Костанае. Шлягеры рока, фанка, поп-хиты и другие стили будут представлены в исполнении виртуозного скрипача. Эмир Сулейман - идеальный исполнитель «нового стиля». Манера его игры и подача тронет и наполнит пламенной энергией даже самые холодные сердца

 

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Хоккей с шайбой. Открытый городской турнир «Хоккей здоровья» среди младших юношей 2013-2014 г. р.

Костанай, зона зимнего отдыха на территории городского пляжа

6 января, 14.00

Плавательное многоборье. Чемпионат РК «Зимние каникулы - 2023» среди юношей 2008 г. р. и моложе, девушек 2010 г. р. и моложе памяти Юрия Семикоза

Костанай, бассейн 50 м ДЮСШ № 1, ул. Промышленная, 40

7-11 января

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Кулагер»

Рудный. Дворец спорта «Горняк Арена»

11-12 января, 16.00