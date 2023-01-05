И «вытянем» вкусный пирог

Вот кто чем развлекается в новогодне-рождественские каникулы, а фанатики кулинарии готовят. И не надоедает им пробовать новые рецепты. Лично знаю людей, которые даже культивируют традицию: непременно к главному застолью года освоить на кухне что-нибудь необычное. Сама я тоже не против поупражняться, но никогда не берусь за эксперименты с тестом. А вот знакомая как раз с ним-то и поработала. Освоила юфку - тончайшее тесто для турецких, болгарских, балканских пирогов.

Пирог с творогом из тянутого теста, а с мясом до фотосессии не дожил

У турок из такого готовят, например, бюреки (или береки). У болгар их знаменитые баницы. В Европе уважают аналог этого теста под названием «фило». Одним словом, речь - о бездрожжевом, тонко раскатанном или тянутом, что более характерно для национальных кухонь, тесте. Тот вариант, когда главную роль играют не продукты, а технология приготовления.

Простейшая юфка замешивается из муки, соли и воды. Консистенция теста перед расстойкой - «мягкое, как мочка уха». Турецкая цветистость здесь очень точна. Тесто делят на порции, катают сочни, обильно подсыпая муки. А уже перед готовкой пирогов несколько раз смазывают тонкие пласты растительным маслом, которое впитывается, и растягивают до толщины бумаги, сквозь которую можно видеть «линии жизни на ладони повара».

Тесто сначала раскатывают скалкой, а потом растягивают руками

Мария, которая прислала нам рецепт, опробовала немного другой вариант, когда первая порция масла добавляется в муку вместе с водой. Есть вариант, когда льют в воду еще и ложечку уксуса.

Пишем о том, что освоено и сфотографировано.

- У меня рецепт хорватский, - написала Мария, - замесить тесто из муки, соли, воды и растительного масла, дать ему отдохнуть 15 минут под миской. Скатать в шар, немного прижать, чтобы получилась такая толстая лепешка, смазать обильно маслом растительным и оставить минут на 20. Это минимум. Масло впитается. И можно, немного тесто растянув, смазывание повторить. И даже еще разок. Либо начинаешь катать сочни и смазываешь их. А уже потом аккуратно тянешь от середины к краям. Не стоит спешить. Тесто, когда отдыхает, меньше пружинит и сопротивляется. Я читала, что тянуть надо на ткани льняной или хлопковой. Ничего такого у меня нет. Обошлась просто столом и силиконовым ковриком побольше. Конечно, тесто хлопотное, но баницы получились прелесть. Слои тонюсенькие, а сверху тесто очень хрустящее. Я делала с подсоленным творогом и зеленью. Еще одну - с мясом и тертой картошкой. Сворачивала в виде длинного рулета, укладывала улиткой. По рецепту печь надо было минут 45-50 на 180 градусах, но я примерно час пекла. Обе одновременно. Из того количества продуктов, которые указаны в рецепте, получается две вполне приличные баницы. Кстати, у нас те, кто не хочет возиться, пекут такие пироги из лавашей. Я и сама их пробовала, неплохо получается. Но все-таки хоть раз надо попробовать сделать юфку самой.

Ингредиенты

450-500 г муки, 260 мл воды комнатной температуры, 1 ч. л. соли, 3 ст. л. растительного масла.

Фото Mariya