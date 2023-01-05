Чем запомнился 2022-й корреспондентам «НГ» и какие выводы можно сделать из этих событий

2022 год стал историей. Он начался с самых массовых волнений в истории Казахстана и прошел под знаком войны на Украине. Журналисты «НГ» писали о том, как эти и другие события влияют на жителей Костанайской области. Мы решили вспомнить о темах, которые вызвали наибольший интерес наших читателей, выяснить, что изменилось со времени публикации наших статей и что может произойти в наступившем году.

Протесты и аресты

В Костанае масштабные митинги, поводом для которых стало повышение цены автомобильного газа, прошли относительно мирно на площади возле облакимата 5 января. Утром и днем было несколько попыток прорвать оцепление полиции, но полицейские и СОБР окружили самых активных и затащили в автозаки. Вечером протестующие вновь попытались прорваться, но получили отпор бойцов СОБРа, полетели светошумовые гранаты, пустили слезоточивый газ. Ночью возле здания облпрокуратуры толпу остановили водометами и резиновыми пулями.

Костанай, 5 января. Слева - протестующие, справа - полиция и СОБР

8 января задержали гражданского активиста Диаса НУРМАГАМБЕТОВА, его обвиняли не только в участии в митингах, но и в их организации и создании telegram-канала «Протестный Костанай». В мае начался судебный процесс, причем Диасу предъявили распространение заведомо ложной информации: якобы он писал в «Протестном Костанае» пост о том, что полицейские во время митинга переходят на сторону протестующих. В итоге суд Костаная № 2 признал его виновным и приговорил к 1 году ограничения свободы.

Судья Алтын БАЙЖУМАНОВА, комментируя приговор, отметила: «Исходя из собственных убеждений, зная о январских событиях и их последствиях, суд пришел к выводу, что эти сообщения имели провокационный характер и несли опасность нарушения общественного порядка».

Активист подал апелляционную жалобу в областной суд, где согласились с решением суда первой инстанции. Как сообщил «НГ» Диас Нурмагамбетов 5 января, он обратился в Верховный суд, жалобу приняли, но ответ по ней так и не поступил. Во время процесса активист заявлял о том, что его пытали в полиции, но это дело сотрудники антикоррупционной службы закрыли.

За участие в январских митингах в Костанае судили еще четверых парней. Обвиняли в том, что они раздробили брусчатку в центре и кидали ее в полицейских, а также в служебный автобус и в полицейский водомет. Одному из подсудимых инкриминировали использование коктейля Молотова против полиции. В итоге их признали виновными, двое получили 4 года условно, еще двое - 3 года условно.

Мнение народа услышали?

После январских протестов президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ заявил, что мы начинаем строить «Новый Казахстан». Но де-факто весь год журналисты «НГ» фиксировали, как «Жана Казахстан» строили абсолютно старыми методами.

В начале мая глава государства анонсировал референдум по поправкам в Конституцию. Нет, он не пытался обнулить свои президентские сроки, как это сделал год назад его российский коллега. Токаев предложил поменять треть основного закона - 33 статьи. Они окончательно запретили смертную казнь, вернули Конституционный суд и должность уполномоченного по правам человека, акимов предложили выбирать депутатам, а также запретили президенту состоять в политических партиях. Последний пункт, впрочем, никак не отразился на поддержке Токаева: три парламентские партии поддержали его на очередных внеочередных выборах. Через три месяца после референдума президент изменил срок своих полномочий, предложив избирать его на 7 лет с запретом на переизбрание. Эту поправку в Конституцию провели уже без всякого народного голосования.

За месяц до референдума в Костанай приезжал председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров, которому общественные активисты долго и упорно рассказывали о проблемах в избирательной системе: о рисовке голосов под диктовку местной власти, о бесправных наблюдателях. Но адекватной реакции не увидели.

Процедура референдума, как и в прошлые годы, не внушала доверия. Вот как 5 июня «НГ» описывала подсчет голосов на участке № 1: «Корреспондент был лишен возможности нормально следить за подсчетом голосов. Приближаться к столу нельзя, проверить, в какой графе стоит галочка, невозможно. После завершения подсчета голосов наблюдатели и корреспондент «НГ» смогли ознакомиться только с копией итогового протокола».

На выборах президента наблюдателей на несколько минут подпустили к месту подсчета голосов

В такой же обстановке проходили в ноябре выборы президента, где без особой интриги победил Токаев. Правда, наблюдателей ОБСЕ на пару минут все-таки подпустили к столу подсчета, но вскоре вернули в отведенный для них угол.

Были и положительные проявления политической активности. В Костанае в мае и августе прошли санкционированные властями мирные митинги. Оба организовали активистки движения за снижение пенсионного возраста для женщин с 63 до 58 лет. На площади, возле монумента «Покорителям целины», десятки сторонниц движения пели песни и кричали лозунги в мегафон. На обоих митингах депутаты выражали поддержку митингующим и говорили, что помогут донести требования в столицу. Акции проходили почти без видимого присутствия полицейских.

Активистки 29 августа скандировали лозунг «Пятьдесят восемь» и пели гимн движения в мегафон

26 декабря президент Токаев подписал указ, согласно которому планка пенсионного возраста для женщин будет зафиксирована на уровне 61 года до 2028 года. Костанайские активистки уже сообщили «НГ», что эта мера им кажется недостаточной, а власти уже несколько раз за осень отказывали им в проведении новых мирных акций под разными предлогами. Подробное интервью с активистками движения выйдет в следующем номере «НГ».

Мнением народа активно интересовался новый аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. 24 марта он сменил на этом посту Кайрата Ахметова. Новый градоначальник не боится общаться с прессой, попытался навести порядок с незаконным бизнесом в Сити-центре, заставил коммунальщиков качественно очистить улицы после первого снегопада и постарался вернуть горожанам новогоднее настроение, организовав конкурсы на лучшее оформление объектов бизнеса и дворов многоквартирных домов.

В конце августа Жундубаев на своей странице в Instagram провел мини-референдум, на котором 60% подписчиков проголосовали за установку на пр. Абая дорогого гранитного бордюра. Это народное волеизъявление в начале декабря отменил новый аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ, который посчитал проект роскошью.

Бывший аким СКО Аксакалов был представлен депутатам на должность главы Костанайской области только 1 декабря. Голосование по его кандидатуре прошло по-старому - за закрытыми дверями. Организаторы объяснили секретность «присутствием особо охраняемого лица». Этим лицом оказался премьер-министр РК Алихан Смаилов.

На первом же публичном совещании с акимами городов и районов Кумар Аксакалов обозначил свои планы на будущее: поручил сформулировать план развития села и решить проблему с их водоснабжением, предложил устанавливать теплые остановки и изменить облик Костаная - развивать его не в ширь, а ввысь. Для реализации последнего поручения в областном центре провели инвестиционный форум со строительными фирмами Казахстана. Что из этого выйдет, посмотрим в 2023 году.

Переиграть время и чиновников

Для активистов, пытающихся вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс, 2022 год вновь прошел под знаком громких криков и зря потраченных нервов. Чиновники давали то одни, то другие ответы и даже назначали даты для обсуждения этого наболевшего для многих вопроса, но все закончилось пшиком. Правда, довольно громким и местами комичным.

В июне 2022 года на встрече с населением аким области Архимед МУХАМБЕТОВ признался, что он лично - за перевод времени, а уже в ноябре вице-министр здравоохранения РК Вячеслав ДУДНИК заявил, что не видит целесообразности в возврате области в природное время. Тогда же Мухамбетов согласился провести встречу с населением, указав дату и место - 3 декабря в ДК «Мирас». Но вот незадача: 1 декабря в области сменили акима, и оказалось, что встречаться с активистами некому. И только благодаря их настойчивости встреча состоялась. Ее провел руководитель аппарата акима области Марат Сандыбаев, пообещав передать все услышанное Кумару Аксакалову.

Как сообщила «НГ» активистка Ольга ВЕДЛЕР, новую встречу им пока не назначили, поэтому активисты направили письмо Аксакалову, чтобы попасть на личный прием.

- Мы продолжим бороться за перевод области в свой часовой пояс, - отмечает Ведлер. - К нам подключается Союз родителей. Личная встреча с Аксакаловым состоится. Надеюсь, он во все вникнет, поймет, разберется и решит этот вопрос. Но меня все-таки удивляют наш общественный совет. Ответы членов совета под руководством Серика Бектурганова о том, что нужно возобновить общественные слушания, просто умиляют. Они пишут, что график дел на 2022 год был расписан, поэтому включат нас в график на 2023 год. Мне казалось, что члены общественного совета 7 лет находились под гнетом мнения авторитарного чиновника-временщика Архимеда Мухамбетова. И как только его не станет, все эти люди начнут воевать за здоровье своих детей и внуков. Оказалось, я заблуждалась. Эти люди даже не могут разобраться с вопросом уровня 7-го класса средней школы.

Ведлер также сообщила, что все документы по вопросу о переводе области в свой часовой пояс давно направлены депутату сената Сергею Карплюку по его личному запросу. Со дня на день активисты ожидают ответа. 4 января создали петицию, за первый день ее подписали 1 615 человек.

В общем, главный бой за бой костанайских курантов в унисон природному времени, похоже, еще впереди. И переиграют ли активисты чиновников и время, пока вопрос.

Там, где лес сгорел

В начале сентября пожар в Аулиекольском районе охватил 24,9 тыс. га леса. Спустя месяц по инициативе Архимеда Мухамбетова в Аманкарагае начали высаживать сосны вдоль республиканской трассы на участке Новонеженка - Аулиеколь площадью 31 га. Пафосную акцию раскритиковали ученые и экоактивисты, они считают, что в первую очередь нужно убрать горельники, которые станут источником новых пожаров и вредителей болезней,

30 000 саженцев-пятилеток купили за 195 млн тенге в питомнике Щучинска за счет ОФ «Қайырымдылық KZ». Осенью 2022 года высадили 3 000 деревьев

В составе группы ученых, исследовавших территорию сгоревшего леса, была профессор, декан факультета лесного хозяйства, дикой природы и окружающей среды Казахского агротехнического университета им. Сейфуллина, доктор сельскохозяйственных наук Дани САРСЕКОВА. Она поясняет: высаживать сосну вдоль трассы, тем более с учетом жаркого летнего сезона, нежелательно. Кроме того, нужно пересмотреть состав лесных культур и ввести в буферную зону лиственную породу. По словам Сарсековой, почва в лесу обгорела лишь сверху, максимум до 4 см, об этом свидетельствует колония муравьев. «Лес восстановится, просто время нужно», - говорит профессор.

- Земля здесь не умерла, - прокомментировал тогда же руководитель Семиозерного лесхоза Руслан БАКПАНАЕВ. - Мы рассчитываем на естественный подрос лесных культур.

Руководитель фонда Eco Fund Tabigat и республиканской общественной организации Kaz Eco Patrol Тимур ЕЛЕУСИЗОВ убежден, что местная исполнительная власть рано начала посадку деревьев, потому что восстановительные процедуры включают в себя комплекс последовательных мероприятий, на которые уходит не один год. Кроме того, Елеусизов усомнился в выборе саженцев и соблюдении технологии посадки.

В декабре экоактивист обратился в антикоррупционную службу, чтобы проверили рациональность целевого распределения спонсорских средств: во время поездки премьер-министра РК Алихана Смаилова в Объединенные Арабские Эмираты была достигнута договоренность о выделении Казахстану $1 млн на восстановление лесов в Костанайской области.

- Я обратился в антикор, потому что виден след коррупционной составляющей по отмыванию денег, - поясняет Елеусизов на своей странице в Facebook. - Пока от антикора нет реакции по вопросу использования целевых средств по защите окружающей среды за время акимства Архимеда Мухамбетова, но, думаю, это вопрос времени. Ждем результатов проверки.

В Антикоррупционной службе по Костанайской области уточнили «НГ», что вопрос - на изучении. Как только будут результаты, там готовы их обнародовать.

В управлении природных ресурсов сообщили, что выделенными средствами распоряжаются в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии через Фонд сохранения биоразнообразия Казахстана. Там же рекомендовали областному ведомству установить на эти деньги современный комплекс по выращиванию саженцев закрытой корневой системы. Стоимость его, по информации руководителя отдела лесного хозяйства управления природных ресурсов Кымбат ЧАЙПАРОВОЙ, - $910 000 без учета монтажных работ, приобретения субстрата и другого расходного материала. Министерство рекомендовало руководству области оплатить дополнительные расходы из местного бюджета. Но в управлении уверены, что это невыгодно: подобные питомники могут дать лишь 2 млн саженцев в год, что не закроет потребность лесхоза.

- Нам нужна не только сосна, но и береза, - поясняет Чайпарова. - Мы предложили министерству модернизировать наши питомники в Бассаманском и Пригородном лесном хозяйстве. Тогда мы сможем получать по 7-8 млн саженцев в год. Для модернизации необходимо приобрести технику, установить капельное орошение.

В течение 2-3 лет будут расчищать горельники, в управлении надеются и на естественное возобновление. В 2023 году планируется посадка деревьев на площади 6,5 га, основная территория затрагивает Бассаманское лесное хозяйство.

- У нас своих 5 млн саженцев сосны и 2 млн саженцев березы, но этого недостаточно. Будем еще закупать, - отметила Чайпарова.

К собакам по-человечески

2 марта 2022 года в силу вступил Закон «Об ответственном обращении с животными». Теперь в Казахстане запрещено умерщвление бродячих животных, которые не представляют опасности для людей. Вместо этого - отлов, стерилизация и кастрация, чипирование, биркование, содержание в приютах с последующей отправкой в те же места, где поймали кошку или собаку. Также в законе ужесточили наказание за жестокое обращение с животными, чего долго добивались зоозащитники.

Приют Людмилы Берестовой занимается содержанием бездомных собак

Но реально закон стал действовать далеко не сразу. Только в мае утвердили правила содержания и выгула домашних животных, которые вступили в силу с 23 июля 2022 года. Создание единой базы по Казахстану, куда бы вносили данные об отловленных бродячих животных, перенесли на сентябрь 2023 года. Практически полгода наши власти не могли перейти к отлову животных, так как нужно было теперь согласовать бюджет, провести тендеры. А еще на местах долго ждали, когда министерство экологии разработает типовые правила, соответствующие нормам нового закона.

За это время бродячих собак становилось все больше, а реального ужесточения за жестокое обращение с ними пока не видно. Пример тому - случай на ул. Складской, когда костанаец сбил собаку на микроавтобусе, но какого-либо наказания так и не понес. Только выплатил 50 000 тенге ветклинике «Айболит», в которой лечили собаку.

В конце ноября в Костанае провели первый тендер на отлов животных и их дальнейшее содержание - пока в частных приютах, построенных зоозащитниками. В 2023 году в городе обещают создать единую базу данных о бездомных животных.

В чем был и не был виноват?

В самом конце ушедшего года завершилась абсурдная история с приостановкой капитального ремонта детской областной больницы. Никто представить себе не мог, что объект детского здравоохранения, который по договору госзакупок должны были обновить еще к 1 февраля 2021 года, будет и сейчас пребывать в статусе незавершенки. А пациенты и персонал, пережившие один переезд на постой, теперь пакуют чемоданы и собираются еще на одну временную «квартиру».

Два года масса людей терпит неудобства, к лечебному процессу - множество претензий. Но все это время вместо ремонта шли судебные разбирательства. Заказчик в лице бывшего руководителя больницы расторг договор с подрядчиком, объявив его недобросовестным. Подрядная организация, ТОО «Вершина», вчинила встречный иск. Лишь в конце декабря 2022 года Фемида окончательно признала, что заказчик неправ. И фактически подтвердила то, что в ноябре 2021 года строители говорили в редакции «НГ»: проект нуждается в корректировке, в нем отсутствуют целые разделы, что можно было исправить в рабочем порядке, сделано, но дальше двигаться нельзя.

Только в последний месяц пресловутая корректировка началась. Два года мы наблюдали какое-то демонстративное наплевательство на интересы людей при полном параличе как исполнительной, так и представительной власти в регионе. Ни чиновники, ни депутаты никак не могли не только повлиять на ситуацию, но даже попасть на территорию больницы. Слова «суд идет» звучали как заклинание. А потом бац - и будто сдвинутый камешек увлек за собой лавину. Ушел аким области, сместили и. о. главного врача больницы, исправляют проект, на что найдены средства бюджета, облздрав собирает брифинг, сенатор вкупе с местными депутатами поставил в план посещение одиозного объекта. И у всех на устах одно - быстрее завершить ремонт, дети страдают.

Главное же - под звук этой мантры не похерить вопрос об ответственности. Так не бывает, чтобы в таком громадном и протяженном нарушении не было виноватых. Комментируя недавно постановление апелляционной коллегии по этому делу, судья областного суда Серик КАЙКЕНОВ пояснил: да, так случилось, главный врач - ведь не строитель и не мог знать всех тонкостей, формируя проектное задание на капремонт. Не мог, что не помешало ему однако, когда ремонт окончательно завяз и суды шли вовсю, без тени сомнения отвечать «НГ», что «проект в корректировке не нуждается».

По данным «НГ», подрядная организация обратилась в антикоррупционную службу, настаивая, что в деле с ремонтом немало уголовно наказуемых финансовых нарушений.

Не надо нарушать

Застройка областного центра - тема редкостно скандальная. Куда ни кинь, отовсюду протесты. Новые многоэтажки в старых дворах, начало строительства без разрешения, посягательства на возведение жилья на месте дачных обществ - вот навскидку перечень проблем. Весь прошлый год «НГ» отслеживала ситуацию на пятачке садового общества (ПК) «Юбилейное».

Дачников теснит строящийся микрорайон. Они доказывают, что их территория в пояснении к генеральному плану не указана как идущая под жилую застройку. Городская администрация утверждает ровно противоположное: на земле, часть которой находится в частной собственности, можно и нужно строить многоэтажки. Акимат не только говорит, но и делает. Отдал право разработать план детальной планировки будущей жилой зоны ТОО «БК Строй», что компания и сделала, а городской акимат 27 мая 2022 года утвердил своим постановлением № 1068.

Законность этого нормативного акта дачники оспорили в специализированном межрайонном административном суде. Сначала им иск вернули без рассмотрения. Они подали частную жалобу на определение суда. Областной суд направил иск обратно в первую инстанцию для рассмотрения по существу спора. И дачники своего добились.

Честно - со стороны мало кто верил в такой исход дела. На сайте «НГ» нередко публикации о злоключениях «юбиляров» сопровождались сочувственными, но пораженческими комментариями. Дескать, никогда вам государство не переиграть. Но в конце ноября 2022 года тот же административный суд постановление об утверждении проекта детальной планировки второй очереди микрорайона Юбилейный признал незаконным и отменил. Мотивировано решение тем, что акимат Костаная нарушил процедуру информирования жителей о намерениях застроить территорию дачного общества.

Наверно, это этап в борьбе. Теперь акимат должен, если не согласен, обжаловать решение суда. А пока он этого не сделал, хотя срок еще не вышел. И второе - он должен исправить процедурное нарушение, чего тоже пока нет. Со своей стороны дачники тоже сдаваться не собираются.

На сегодня часть участков выкуплена ТОО «БК Строй», но большая часть земли - по-прежнему в собственности дачников, часть из которых возвела капитальные строения и ввела их в эксплуатацию вполне законно, живут в них круглогодично. В свое время прокуратура города разъясняла людям: сгонять вас, лишать собственности никто не имеет права, с вами застройщики могут только договариваться.

Фото из архива «НГ»