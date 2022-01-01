Простой и вкусный ужин гарантирован

Рецепт несколько лет назад я брала с сайта Ирины Кутовой «Хорошая кухня». С тех пор он для меня палочка-выручалочка. Опробовала в нескольких вариантах. Всегда хороший результат. При этом есть в рецепте одно правило, которое при всех заменах стоит соблюдать.

Готовим куриную грудку без кожи. Нарезаем ее вдоль, но не до концы, как книжку. Надрезов будет 4-5 в зависимости от размеров филе. Делаем заправку из тертого сыра и сметаны. Сыр мною опробован и плавленый, и твердый, и творожный - все годится. В сметану кладем мелко-мелко нарезанный чеснок и так же мелко нарубленную петрушку. Это и есть изюминка рецепта. Не заменяйте укропом. Не тот вкус. Петрушка отлично гармонирует с чесноком, к тому же смягчая его резкий запах. Сыр, сметану, зелень с чесноком смешиваем, чтобы масса держалась на ложке. Разрезы присаливаем и перчим, туда кладем начинку, пристраиваем так, чтобы книжка не раскрывалась, и запекаем 15-20 минут. Грудка получается сочная, ароматная.