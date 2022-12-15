Что думают депутаты, политики и костанайцы на улицах о концепции Нового Казахстана

Независимость... Уж больно неоднозначно звучит, особенно оглядываясь на 2022 год, пестрый на события в Казахстане и мире. Перед главным политическим праздником года «НГ» решила спросить соотечественников, каким они видят будущее своей страны.

Кровавый для Казахстана январь. Еще более трагичный для мирового сообщества февраль, за которыми последовали двусмысленные речи официальных лиц страны о военных действиях в Украине.

На баннере в Костанае написано, что независимость - это завет предков. В казахской транскрипции выгодное звучание для одной из партий / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Март был менее турбулентным для казахстанцев. Президент выступил с посланием, в котором рассказал о вызовах современности и коренной модернизации и трансформации страны. Все это должно привести нас к «Жаңа Қазақстан» (Новому Казахстану).

Стоп! «Новый» - звучит-то по-старому... Каждое очередное послание президента начиная с 1997 года внушало нам о незримом будущем, и каждый раз по-новому, и в каждом - обещания.

Государственным политтехнологам в этом году пришлось-таки упорно потрудиться. В мае нам сообщили о проведении референдума по внесениям изменений в Конституцию. Безусловно, результаты голосования показали, что инициативы Токаева поддержаны народом. Вот уж что преобразовалось за короткий 30-летний период в нашей стране, так это основной закон страны.

Спустя три месяца казахстанцы узнали об очередной «внеочередности» - выборах президента. Изюминкой во всем этом многослойном пироге (с запахом испорченных продуктов) стало очередное вкрапление в Конституцию (как же так!). Отныне (не удивлюсь, что только в ближайшие 7 лет) срок президентских полномочий продлевать нельзя. Об электоральной кампании говорить особо нечего, уж больно все очевидно... Тем временем шел седьмой месяц со дня объявления Нового Казахстана.

Мы спросили общественных деятелей, политиков и экспертов в этой области, что для них значит Новый Казахстан и наблюдают ли они эти изменения сегодня.

«Это не громкие слова»

Председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса Альберт РАУ:

Фото из личного архива

- До января у меня было ощущение, что двигатель в машине под названием «Казахстан» работает на полную мощность, но как-то слабо передвигается. Вот вроде бы все делаем, правильные законы принимаем, но нет движения. Ключевым событием стал қаңтар, который потряс всех. Сейчас будто бы идет очищение, обновление общества.

Например, сейчас мы работаем над снятием барьеров в бизнесе, приняли законопроект о конкуренции. Смотрим, как он действует, чтобы лучше работал. Конечно, чудес не бывает, и одним принятием законов не решить проблемы в стране. Но все-таки люди хотят надеяться на лучшее. Иначе смысла нет.

С другой стороны, каждый из нас должен понимать, что по-старому жить уже нельзя. Конечно, прежде всего речь идет об элите государства, я говорю о тех, кто живет интересами этой страны. Важно в этом контексте переосмыслить, осознать неизбежность изменений. Это касается и сложных геополитических процессов, которые должны привести не к раздраю, а наоборот, консолидации.

- Обозначили ли нам формат Нового Казахстана? Когда мы придем к нему? Как нам сейчас жить по-новому?

- Я скажу так. Запрос на справедливость был всегда и везде. Кто-то верит, кто-то разуверился и уже не надеется. Для меня же это одна из ценностей в жизни. Человек может любые трудности перетерпеть, когда он понимает, что эта сложность объективна, а не потому что кто-то их создал. Когда я работал в Лисаковске, всегда говорил коллегам: «Давайте, чтобы личное благополучие не приводило к ухудшению жизни других людей». Это мой личный принцип, так должно быть. И я верю президенту, когда он говорит: «Ребята, мне лично ничего не надо». Мы встречались с ним летом, еще до референдума.

- А разве о справедливости и общем благе не говорили во времена первого президента?

- Знаете, я помню, что было тогда. Поверьте, темнота и разруха были полнейшими, даже трудно представить. И вытащить из этого мог только человек, кто верил, обладал твердостью в своих решениях, не допустив у нас реализации политического сценария, описанного Бжезинским в его книге «Великая шахматная доска». Поэтому просто взять и перечеркнуть историю нельзя.

- Изменился ли характер диалога власти с народом?

- Меняется. Ничего не происходит по щелчку. Например, наша многострадальная тема - ОСИ. Когда меня спрашивают, где вы найдете столько активных людей, я отвечаю: «Поймите, сколько активных, такой и дом». Тогда мне говорят, власть хочет перевесить ответственность. Но послушайте, вот уже 30 лет, когда мы стали собственниками жилья, мы перевесили на себя эту ответственность. Ведь мы обладаем не только правами, но обязанностями по содержанию дома...

Концепция «Жаңа Қазақстан» пронизана идеей справедливости. Это действительно справедливый Казахстан, и это не лозунг, не громкие слова. Каждому нужно начать с себя. Если борьба с коррупцией, то давайте все будем бороться. Перед законом все должны отвечать.

Простите, что сегодня много говорю о личных принципах. У меня по жизни есть принцип: каждый день, как последний, что могу - делаю! Давно для себя уяснил: быть перед собой честным, понимать, что если делаешь, то это не будет в ущерб другим.

Когда твоя фирма процветает, процветает твой город. Но вот, когда только ты процветаешь, а все вокруг... тогда нет, это неправильно.

У нас в партии Amanat была четкая формула: экономический рост должен чувствовать каждый, но в последние несколько лет принцип стал нарушаться. Не специально, конечно, во всем мире так происходит. Сложно перераспределить ресурсы.

«Даровать сверху невозможно»

Мажилисмен, член фракции Народной партии Казахстана Дмитрий ЛЁГКИЙ:

Фото из архива "НГ"

- Модель-ориентир с опорой на принципы справедливости имеет хорошие перспективы. Государство должно не просто декларировать «уважение чести и достоинства каждого гражданина», что, конечно, звучит красиво уже не одно столетие. Приоритетным должно стать создание сильного социального государства (что отражено в Конституции страны), с обеспечением достойной зарплаты, пенсии и необходимых социальных пособий, с бесплатным и качественным здравоохранением и образованием (что прямо не отражено в основном законе страны, но отражает суть).

У многих возникает вопрос: а сможет ли Касым-Жомарт Токаев претворить в жизнь идеи «Жаңа Қазақстан», осуществить социально-экономическую модернизацию страны в новых геополитических условиях? А вот это будет зависеть не только от политических и социально-экономических условий, но и от общих усилий, стремления каждого человека внести свой вклад в развитие своей страны. Даровать сверху самую совершенную систему невозможно. Простое принятие «правил игры» политической элитой страны явно недостаточно. Без широкой поддержки общественности, в том числе «политического общества», невозможно осуществить кардинальные реформы.

Строительство Нового Казахстана должно не только обеспечивать проведение кардинальных изменений в политической жизни и экономике, но и предполагать необходимость формирования нового общественного сознания, с соответствующей системой ценностей, что уже значительно труднее планировать.

- В адрес многих депутатов говорят, что они быстро «переобулись»... Прежние дифирамбы первому президенту стали адресовать действующему главе государства.

- Конечно, переход к новому формату политических реформ предусматривает сохранение политической преемственности с предыдущим режимом (как бы кому-то не хотелось сбросить наследие «старого порядка»). В результате референдума из Конституции исключили все нормы, предоставляющие определенные полномочия и льготы Елбасы и его семье, с одновременным сохранением привилегий экс-президентов страны, в том числе Назарбаева. Ерничание по этому поводу в некоторых СМИ неоправданно, так как это имеет отношение не только к предыдущему и нынешнему президентам, но и всем последующим руководителям страны. Заметим, что статьи об экс-президентах как символе высшей власти имеются во многих конституциях. Таким же образом в ряде стран (в том числе в СНГ) существует президентский срок продолжительностью 7 лет без права последующего переизбрания. В данном случае вовсе непонятно неприятие конституционного изменения в Казахстане, предложенного лично президентом страны. Мировой опыт учтен и с увеличением сроков полномочий судей Конституционного суда до 8 лет, с ограничением повторного назначения. Вместе с тем ни в коем случае не стоит брать пример с деколонизаторов в США, разрушающих памятники отцам-основателям, первым президентам своей страны. В Казахстане тоже хватает таких горячих голов.

Проблемы «старого» Казахстана связаны с переходом от социалистической плановой экономики к рыночной. Либеральные теоретики убеждали нас на рубеже веков, что «рынок все порешает». Деиндустриализация с уничтожением целых наукоемких отраслей в промышленности и сельском хозяйстве поставила Казахстан перед выбором. Легче всего расписывать «Кто виноват», а вот «Что делать» потонуло в тине рекомендаций МВФ и прочих зарубежных «благодетелей». Время «олигархического капитализма» закончилось. НПК выдвигает концептуальную модель «народного капитализма» или народной экономики с социалистическими принципами хозяйствования, что соответствует социал-демократической модели.

Примером «поворота к человеку» стал Социальный кодекс, рассмотрение которого в мажилисе в декабре этого года вызвало широкий интерес СМИ и общественности. В нем систематизированы социально-правовые отношения граждан, обязательства и ответственность государства и работодателя перед работниками в социальной сфере.

Наивно думать, что народу достаточно хлеба и зрелищ (как говорили древние римляне). Будущее Казахстана как великой страны прочно утвердится в сознании людей только тогда, когда они поверят в себя и будут уверены в будущем своих детей и внуков, зная, что те не останутся без крыши над головой, что государство не оставит их в горестный час.

«Власть ничему не научилась»

Бывалые политики более смелы в своих выражениях. Новую концепцию развития страны «НГ» обсудила с бизнесменом Булатом АБИЛОВЫМ:

Фото politic.kz

- Идеи и доктрины могут быть разными, и даже резонными и обоснованными, но главным остается исполнение. Дело не в эффектных названиях, а в сути. Экибастуз или Жанаозен не стали, например, новым Экибастузом или новым Жанаозеном. Там все по-старому. Опять же, качество государственных управленцев разных уровней в миг не улучшилось. Та же командно-административная система, которая способна только воспроизводить кризисы.

Власть ничего не забыла и ничему не научилась. Все по старой парадигме: гражданское общество не воспринимается как союзник и партнер, хотя с высоких трибун вроде оглашался принцип «разные мнения - единая нация». Но в обратной связи с обществом власть снова не нуждается, диалог не складывается.

- «Жаңа Қазақстан» - это про «деЕлбасизацию»? И случилось ли это с принятием поправок в Конституцию?

- Позади путь длиною в 30 лет. Три десятилетия мнимого величия, политического лицемерия и лжи. 30 лет режима личной власти. Исключений из этого правила не бывает: абсолютная власть развращает абсолютно. Какой вывод из этого следует? Он очевиден. Конституция страны не должна служить интересам одного человека, который творит что хочет.

Казахстанцы уже вдоволь натерпелись от власти, построенной на культе силы, репрессиях, политических убийствах. Культ личности Назарбаева завел Казахстан в политический и экономический тупик. Казахстан впредь не должен повторять эти ошибки. Власть, надеюсь, избавится от авторитарных пороков.

И сейчас в зале заседания акимата Костаная возвышается в полный рост портрет Нурсултана Назарбаева / Фото из архива «НГ»

- Можем ли мы, казахстанцы, особенно живущие в удаленных регионах страны, ожидать реальных перемен, которые повлияют на положение и настроение народа? Или это априори утопическая категория...

- Как там было у поэта Александра Кушнера: «Времена не выбирают, в них живут и умирают». В наших городах и селах качество жизни не улучшилось, хоть власть теперь и называет Казахстан совсем «новым». Необходима выборность акимов всех уровней, надо увеличить полномочия и расширить состав всех маслихатов. Нужна децентрализация. Это важный шаг на пути формирования прямой ответственности местной власти перед гражданами. Тогда избираемые акимы областей, городов и муниципалитетов будут в своей работе ориентироваться на интересы местного населения и бизнеса. Маслихаты должны стать полноценными представительными органами власти, которые будут работать на постоянной основе, утверждать и контролировать местный бюджет, осуществлять надзор за деятельностью акима.

«Местные жители безучастны»

А вот что говорит житель удаленного от столицы района, предприниматель, депутат Житикаринского районного маслихата Руслан МАМЕДОВ:

Фото из личного архива

- «Жаңа Қазақстан» - это в первую очередь сигнал чиновникам, которые не могут либо не хотят перестраиваться на совершенно иной подход к работе на благо общества, в основе чего лежат принципы открытости, прозрачности, честности. От общества же требуется полная перезагрузка ценностей, начать с себя элементарными поступками: посадить дерево, выйти на субботник, более активно участвовать в общественной деятельности, интересоваться политикой, вступать в партии. Становление Нового Казахстана - это общая работа власти, общества и президента. Только вместе можно достичь искомого результата.

- Местная исполнительная власть открыта к диалогу с населением? И готовы ли сегодня житикаринцы выражать свое мнение?

- После январских событий исполнительная власть стала более внимательной к мнению населения, но этого недостаточно. Система очень медленно и неохотно меняется, но выбора нет, общество ждать не будет.

Партия «Ак жол» на протяжении многих лет озвучивала в мажилисе вопрос о невозможности принадлежности президента к какой-либо партии. Именно выход Токаева из партии послужил сигналом о начале кардинальных изменений. Ведь именно с политических реформ начинается становление демократического государства. Именно с этого момента я вижу начало изменений в нашей стране. После прошедших выборов, когда президент получил полную поддержку народа, я не вижу препятствий в реализации озвученных в предвыборной программе шагов и действий. Надеюсь, в ближайшее время мы все это почувствуем.

Изучив программу Касым-Жомарта Токаева я увидел, что акцент сместился на внутренние интересы государства, а это интересы простых людей, жителей Казахстана. И очень приятно, что наш президент-дипломат в такое непростое время сумел найти позицию, которая не нанесла урона экономике страны. Верю, что президент оправдает оказанное народом Казахстана доверие.

Местные жители, конечно, у нас безучастны. Хотелось бы, чтобы принимали участие в жизни города и района. Правда, просыпаются, знаете, председатели ОСИ. Я с ними активно работаю. По этому показателю можно определить настроение людей, целого дома и, исходя из этого, принимать решение.

- Будут ли изменения в Житикаре в контексте Нового Казахстана?

- Житикара изменится, но только с людьи, которые захотят поменяться на благо народа.

«Пустой концепт»

Совершенно пустой идеей считает Новый Казахстан политолог Димаш АЛЬЖАНОВ:

Фото из личного архива

- «Жана Казахстан» - пустой концепт, не имеющий четких значений и, самое главное, политического содержания. Выдуманный Администрацией президента после январских протестов, когда была острая необходимость в стабилизации политической ситуации и дистанцировании Токаева от Назарбаева и его токсичного наследия.

- Изменилась ли риторика диалога между властью и населением после января 2022 года? Или после референдума?

- Прошло 11 месяцев после массовых протестов и расстрела на улицах Алматы. Как вы можете видеть, за это время не было предпринято ни одной серьезной попытки наладить диалог с обществом, пойти ему навстречу и удовлетворить запрос в политических реформах. Вместо этого Токаев преследовал принимавших в протестах граждан и направил усилия на укрепление личной власти и усиление благосклонности элит и бюрократии. Референдум по конституционной реформе был ширмой, призванный сохранить оставшуюся ему в наследство политическую систему с главенствующей ролью президента без изменений. В результате редактуры Основной закон сохранил авторитарную архитектуру власти, без независимого парламента и судебной власти, с назначаемыми акимами. Посыл из всего этого только один - следующие 7 лет политика в Казахстане не претерпит серьезных изменений и будет в первую очередь ориентирована на интересы президента и его близких, а не общества.

- Получается, что токаевские принципы управления ничем не отличаются от назарбаевских?

- Токаев сразу начал использовать свою должность президента как основного распределителя доступа к ресурсам и должностям. Поэтому не удивительно, что депутаты и акимы, ожидая досрочных выборов и перестановок, сразу же бросились выказывать Токаеву свою лояльность в расчете, что сохранят должности и приумножат свои активы. Это как раз и есть изъян системы, которую выстроил Назарбаев, теперь она служит Токаеву для усиления его личной власти.

Что касается преследования, не стоит выдавать желаемое за действительное. Осужден на небольшой срок был только Кайрат Сатыбалды и только по экономическим злоупотреблениям. Который к тому же может выйти на свободу через пару лет. Суд над ним не был открытым и прозрачным, возвращенные им активы невозможно проследить. Другие члены семьи Назарбаева в полном здравии, владеют своими активами и ведут свою бизнес-деятельность, не видно, чтобы их преследовали. Вопрос о расследовании деятельности Назарбаева и полноценном возврате незаконно приобретенных активов на повестке у Токаева не стоит.

Поэтому и нет полноценного развенчивания культа Назарбаева, только удаление его статуса из Конституции и смена названия столицы. В остальном Назарбаев пока остается увековеченным в названиях объектов, целых школ и университета. Его памятники также присутствуют во многих городах. Это лучшим образом отражает то, как преемник Назарбаева Токаев соблюдает договоренности со своим предшественником.

Подводим итог

Отметим, насколько разными оказались оценки концепции, которая должна определять будущее страны. Каждый из нас видит свой Казахстан, ругает и хвалит нынешнюю старо-новую и ново-старую власть, верит и не верит ее представителям... Но совершенно точно можно сказать, что каждый из нас надеется на лучшее, именно эта способность выручала наш народ в самые сложные времена. На что и будем надеяться в Новом Казахстане.

Что говорят костанайцы

«НГ» спросила горожан на улицах и в магазинах, что для них значит Новый Казахстан и какие изменения они наблюдают сейчас.

В районе рынка «Дастархан» люди отвечали на наши вопросы неохотно, открыты к общению были только пенсионеры / Фото Сауле КУАНБЕК

- Это свободный Казахстан, - считает молодая девушка Елизавета. - Настроение народа изменилось. Люди стали больше высказываться, меньше бояться. В моем окружении есть такие люди. А чтобы были реальные изменения, нужно идти на контакт с властями.

- Я хочу от «Жаңа Қазақстан» честную, не наигранную политику, - поделился студент Тлеген. - Если честно говорить, на выборах только один был, за которого можно было честно проголосовать, - это Токаев. Остальные были неизвестные либо у них маленькие обещания, каждый по отдельности что-то говорил, только у одного президента было все вкупе. Он, в общем-то, и выиграл. Сейчас среди политиков нет конкуренции. Поэтому хочу в Новом Казахстане увидеть то, что можно назвать хорошей политикой, хорошей конкуренцией, потому что в конкуренции рождается прогресс.

- Новый Казахстан - это новые надежды на улучшение нашей жизни, - сказал молодой мужчина Артур. - Сильных изменений пока не вижу, может быть, я не заметил. Но в целом надеюсь, что в лучшую сторону изменится. Для этого всем людям надо быть более активными. Начать надо с этого.

- Я пока ничего не наблюдал, - размышляет о политических реформах в стране Марат. - Давно же ясно, что за 30 лет ничего сделали. Сейчас все назарбаевское выходит наружу. За 30 лет ничего не изменилось. Что-то пытаются сделать сегодня, надо надеяться на лучшее. Изменения пока не почувствовал, только одни слова. А «Жаңа Қазақстан» для меня - это свободный Казахстан. Чтобы была пресса, чтобы была альтернатива, прекратилось кумовство. Нам надо сильного президента! Чтобы все было для народа, а не для сборища господ, которые делят госбюджет. Чтобы не сидел один чиновник, не делил деньги между родственниками. Деньги должны быть народными, для этого у нас в стране все есть.

В Сити-центре костанайцы смело высказались о Новом Казахстане / Фото Сауле КУАНБЕК

- Верю Токаеву. Мы обязаны верить в то, что говорит президент, думаю, он говорит только правду, - уверен Игорь. - Мы тоже должны помогать своему государству. У нас есть работа, нам комфортно в Казахстане жить. Вижу большие изменения. Раньше какой был Костанай и каким он стал сейчас: везде провели освещение, дороги.

- Новый Казахстан - это обновление в производстве, жизни, - считает пенсионерка Гульсум Куалиевна. - Вроде бы чувствуем позитивные изменения. Например, в наше время можно путешествовать, посещать культурные мероприятия. При новом президенте жизнь, да, изменится. Я в него верю! Конечно, не сразу будут изменения, в один миг он не сможет это изменить.

- Цены растут, а зарплаты нет - это и есть «Жаңа Қазақстан», - скептично настроена Елена. - Нет, конечно, ничего не изменилось. Если что-то будет реальное, то поверим, а так, на словах, не верим. Поступкам надо только верить, а не словам.

- У нас пока мирное небо надо головой, и на том спасибо, - сказала Алина.

- Новый Казахстан - это новое поколение, новые перспективы. Сегодня же какие-то действия против коррупции делают. Надеюсь, мы избавимся от коррупции, - отметил студент Саят.