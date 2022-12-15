А вы любите есть в «местах былой славы»?

У меня профессиональная деформация: если хвалила заведение, избегаю через год приглашать в него друзей. Чтобы не разочаровать и не разочароваться. Стартуют у нас обычно все неплохо, с огоньком, разнообразным меню. А через полгода-год от былого блеска немного остается. Иногда и от самого кафе следа не найдешь. Хорошо, что так бывает не со всеми, подумала я, когда в ресторане Izumi нам подали хачапури по-мегрельски.

Большущий, горячущий, с хрустящей промасленной корочкой и начинкой из сулугуни... Полтора года назад этот пирог был так же хорош, и мы с приятелем радовались, что выбрали его. Сейчас компания была другая. Выбор каждый из нас троих делал свой, но этот хачапури заказать предложила я.

В Izumi мы забрели после нескольких часов шатания по магазинам в поисках новогодних и рождественских подарков. Торговый центр, в котором расположен ресторан, был последним в маршрутном листе. И мы хлопнулись в удобные кресла у стола довольные, но слегка усталые. Официантка с меню появилась буквально через пару минут, мы даже не успели налюбоваться столешницей, узор которой, например мне, напоминал о горном ручье.

У нас не было цели приобщиться к радостям исключительно грузинской кухни, тем более что ресторан позиционирует свою и как фьюжн. Поэтому выбрали того и сего. Взяли литр клюквенного морса (1 600 тенге), салат «Тбилиси» (2 190 тенге), салат «Грузинский овощной» (2 100 тенге), салат из хрустящих баклажанов с шеф-соусом (2 490 тенге), горячее - баранину на жаровне (3 590 тенге), чашушули из свинины (2 790 тенге), долму (2 190 тенге). И уже упомянутый хачапури за 3 190 тенге. Увидев его цену, я тихо крякнула, подсчитав в уме ценовой прирост. Полтора года назад эта прелесть по-мегрельски стоила 2 000 тенге. Заметно подорожало и остальное. В мае 2021-го салат с хрустящими баклажанами стоил 1 600 тенге. Чуть не написала «всего-то».

Салат "Тбилиси"

Салаты подали быстро, почти разом. Люблю, когда так выходит - неудобно же начинать трапезу, когда кому-то нечего есть. А мы еще и по традиции пробовать блюда друг у друга собрались. Пока разложили по тарелкам «Тбилиси» с красной фасолью, грецкими орехами, кольцами фиолетового лука, подоспел хачапури. И мы аж заурчали, схватив по огнедышащему куску. Обед пошел своим чередом.

Салаты нам понравились все. И не то чтобы грузинская вкусовая нота в них звучала очень громко, но была она - орехи, гранатовые зерна, само сочетание продуктов вроде орехов и фасоли - правильной, ни с чем не диссонировала. И качество продуктов, конечно, сделало свое дело.

Салат из хрустящих баклажанов

Салат «Грузинский овощной»

- Редиска не пустая, такую еще поискать сейчас, огурцы с тонкой кожицей, хрустят, семечки меленькие, помидоры вкусные, руккола отличная, листовой салат тоже, - комментировала одна из нас, придирчиво исследуя ради Доры содержимое тарелки, - молодец закупщик.

Долма

К горячему мы подошли интернационально. Взяли долму, которая меня полтора года назад здесь совершенно не впечатлила. На этот раз блюдо удостоилось похвал от человека, который очень любит эти голубчики в виноградных листьях. Понравилась и начинка, и кисломолочно-чесночный соус.

Баранина на жаровне

Еще заказали баранину на жаровне. Без всякого национального мотива. Исключительно потому, что двое из нас очень уважают барашка в хорошем кулинарном исполнении. И нам снова повезло, хотя это было просто мясо с луком на жаровне. Посыпано кунжутом, чуток приправлено какой-то ароматной травкой. Все. Мясо, кстати, было не жирное, такое легко засушить, но наше оказалось мягким. И картошка дольками к нему была запечена отменно.

Чашушули из свинины

Чашушули из свинины немного озадачило. По идее, ждать следовало тушеного мяса с большим количеством соуса, почти первое блюдо, а здесь оно подавалось скорее как жаркое с овощами в тяжелой сковородке. Но было вкусно, сочно, овощи отличные: сладкий перец тонкой соломкой, фасоль спаржевая молоденькая, упругая, томаты без деревянных прожилок. Еще раз мы помянули добрым словом закупщика продуктов.

Жаль, что запивать богатый обед нам пришлось на редкость невкусным и бледным морсом.

Угощались мы после двух часов дня. Народу постепенно прибывало. Мы как раз обсудили, как удобно, что на столах есть кнопки вызова официантов - зал большой, часть посадочных мест скрыта за драпировками, рукой махать, подзывая персонал, неудобно.

В ожидании кофе

Поначалу к нашей официантке претензий не было. Приветливая, ничего не роняет и не путает, после салатов посуду убрала быстро, просто пробегая мимо прихватила. А потом класс обслуживания изменился. Мы минут 15 ждали кофе, сидя за неубранным столом. А когда прибыли наши раф 850 (тенге), латте (850 тенге) и капучино (1 000 тенге), они были еле теплыми.

После кофе мы еще минут десять ждали счет, напомнили о себе звонком. Заодно и о холодном кофе сказали. Девушка извинилась и призналась, что немного не успевает - народу прибавилось. Клиентов действительно было много. В зале работали, как нам показалось, всего две официантки. А надбавка за обслуживание здесь 10%. Наш общий счет с ее учетом потянул на 26 664 тенге.



