Об открытом участке теплотрассы «НГ» сообщила жительница Костаная Анастасия БАЙБАТЫРОВА. Трубы небольшого диаметра расположены рядом с домом № 98 по ул. Козыбаева.

Ул. Козыбаева, 98. Изоляция на трубах в торце обветшала еще летом

- Трубы расположены прямо в торце нашего дома, - пояснила Анастасия. - Изоляция на них обветшала еще летом. Когда звонила в КТЭК, чтобы об этом сообщить, ответ был один: «Ждите, приедем». Но уже морозы, а трубы так и остаются голыми, изоляция ветшает еще больше.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели трубы небольшого диаметра с ветхой изоляцией по всей длине и с открытым участком на изгибе.

Ул. Бородина, 144. Трубы напротив дома и газовой будки изолировали

Как и напротив детского сада

Трубы во дворе дома № 144 по ул. Бородина, о которых «НГ» писала две недели назад, работники КТЭК хорошо закрыли. Изолировали и те, что входят в дом, и те, что расположены во дворе дома.

Трубы рядом с деревьями тоже закрыли рубероидом

Свалка возле контейнеров рядом с домом № 107 по ул. Козыбаева спустя две недели стала чуть меньше, но полностью ее не убрали.

Ул. Бородина, 144. Трубы, заходящие в дом, тоже плотно изолировали

Ул. Козыбаева, 107. Свалку рядом с домом полностью так и не убрали

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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