По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 29 пар. Самому молодому жениху - 22 года, невесте - 20 лет. Самому зрелому жениху 69 лет, невесте - 66;

- зарегистрированы 8 разводов;

- зарегистрированы 90 новорожденных: 51 девочка и 39 мальчиков. Самые редкие имена малышей: Латифа, Мирэль, Виталина, Тұмар, Нармина, Агзам, Гульнафиз, Альяна. Самому молодому папе - 21 год, маме - 19. Самому зрелому папе - 46 лет, маме - столько же;

- умерли 53 человека: 29 женщин и 24 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 2 094 вызова, из них 881 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 350, из них 34 - к детям. Поступило 14 вызовов на ДТП. В авариях пострадали 19 человек, 13 из них были экстренно госпитализированы. В ДТП пострадали2 ребенка;

- всего скорая помощь доставила в больницы 498 человек.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 157 человек, из них поместили 148: 127 мужчин и 21 женщину.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершен 21 выезд, на случаи горения - 32 выезда. При пожаре погиб 1 человек.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрировано 138 уголовных правонарушений, из них 54 - кражи, 34 - мошенничества;

- раскрыто 53 преступления;

- зарегистрировано 4 наркоправонарушения: 2 наркопроступка, 1 факт культивирования наркосодержащих растений и 1 факт сбыта наркотических веществ;

- за выходные сотрудники полиции задержали 32 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения