Предприниматели в мажилисе просили перенести изменения в субсидировании на год

Круглый стол с депутатами парламента прошел 13 декабря, за две недели до вступления в действие целого пакета нововведений в сфере государственной поддержки агропромышленного комплекса. Они таковы, что один из выступавших на этой встрече предпринимателей назвал будущее после 1 января 2023 года «коллапсом, который мы устраиваем для себя своими руками». Цитата прямая, корреспондент «НГ» слушал заседание онлайн.

Минус 10

Сказано это было после многомесячного обсуждения изменений в правила субсидирования сельского хозяйства. С октября дискуссии по ним проходили прямо-таки форсированно. На всех уровнях - в отраслевых ассоциациях, на площадках палаты предпринимателей, специальная рабочая группа на республиканском уровне провела 9 заседаний и внесла свои предложения. Костанайцы, понятное дело, везде участвовали.

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В финале круглый стол организовал аграрный комитет мажилиса, пригласили на него руководство МСХ, предпринимателей. О том, что стало итогом бесконечных обсуждений, доложил министр сельского хозяйства Ербол КАРАШУКЕЕВ.

- Выработан наиболее оптимальный вариант совершенствования механизма субсидирования, где учтены мнения большинства членов рабочей группы, фермерского сообщества и замечания контролирующих органов, - заверил он участников. - Сокращены 10 неэффективных, неактуальных, трудноконтролируемых и подверженных высоким коррупционным рискам видов субсидий. Усилены меры по контролю и администрированию программы субсидирования.

По словам министра, многие направления в целом остаются без изменений, в них лишь внесены правки, которые направлены на усиление прозрачности системы.

Кто инициатор

Слово «прозрачность» в последний год - самое популярное, когда речь заходит о системе субсидирования. Пересматривали ее и раньше. Часто. И это вызывало шквал критики от аграриев. Пеняли МСХ на то, что бесконечно меняются правила игры, ничего нельзя планировать в расчете на господдержку... На сей раз в основе перемен - обвинения, практически прямые обвинения антикоррупционной службы в том, что средства господдержки разворовываются, не дают отдачи, что к бизнесу примкнула целая рать людей, которые ничего не производят, зато успешно мошенничают ради получения субсидий. В сентябрьском Послании и глава государства потребовал усилить контроль над выделением и использованием этих средств.

Антикор выдал Министерству сельского хозяйства свое заключение по действующим до сих пор правилам субсидирования, в которых насчитал массу коррупционных рисков и предоставил 171 рекомендацию по их устранению. МСХ отчиталось, что подавляющее большинство рекомендаций исполняется.

Вместо Колдау

Одна из таких рекомендаций - сменить цифровую платформу для подачи и обработки заявок на субсидирование. Использование частной Qoldau отнесено к коррупционным рискам. Вместо нее с 1 января должна в полную силу заработать замена - единая государственная информационная система субсидирования, ГИСС.

По словам министра, «интегрированная с основными государственными базами данных, предоставляемые услуги будут бесплатными для фермеров». А на сайте министерства сообщается, что «модуль авторасчетов позволит еще на этапе приема заявки рассчитать полагающуюся выплату без человеческого фактора согласно действующим нормам. Единая точка подачи заявок, обработки и получения субсидий будет на сайте gosagro.kz».

Звучит вполне привлекательно, но во время тестирования системы в Акмолинской области в этом году аграриями было высказано немало замечаний к ее работе. А вот то, что они полностью устранены, пока нигде не звучало.

- Вводим новую электронную платформу. Вспомните, Qoldau очень мучительно и долго заходила к нам, было очень много ошибок, - напомнил на круглом столе руководитель Союза картофелеводов и овощеводов Кайрат БИСЕТАЕВ. - Люди очень много теряли субсидий, теряли время, нервы. Сейчас мы вводим совершенно новую электронную систему. Как она будет работать, я, честно говоря, не знаю. Кого ни спрашивал, никто не знает. И если у нас раньше была возможность параллельно вести на бумажном носителе документацию по субсидированию, будет ли такая возможность теперь, я не знаю.

Отложить на год

Бисетаев на этом заседании выступал не только от названного объединения, а от альянса 19 отраслевых союзов и ассоциаций в сфере АПК, то есть высказывал консолидированное мнение животноводов, зерновиков, птицеводов. Он перечислил три серьезных изменения, которые вводятся разом, с 1 января наступающего года, и ни по одному из них нет уверенности, что все пройдет нормально.

Первое - уже упомянутая ЕГИСС, далее - передача субсидирования с республиканского уровня на местный, наконец, изменения в сами правила субсидирования.

- Мы можем получить коллапс в сфере господдержки, который своими руками создаем, - сказал Бисетаев. - Насколько целесообразно в сегодняшних сложных условиях вводить эти новеллы? Каков риск того, что фермер может вообще оказаться без субсидий, если это все встанет? Если электронная система не будет способна принять заявки? Если деньги вовремя не дойдут из республиканского бюджета на местный уровень? Это большой риск и угроза, которые мы не должны допустить. Поэтому я предлагаю не менять правила на 2023 год, а перенести как минимум на 2024 год.

Он же говорил о том, что нужно изменить сам принцип субсидирования. Они должны быть инструментами для достижения четких целей - доходности субъектов бизнеса, продовольственной безопасности страны, конкурентоспособности на внешних рынках. В соответствии с этим за счет субсидий должны решаться определенные задачи, поэтому они обязательно должны делиться на общеотраслевые и подотраслевые.

- Размер их должен меняться в зависимости от динамики в достижении цели. Больше того, они должны отменяться, если цель достигнута, - говорил Бисетаев.

Но обсуждать такие материи на круглом столе не стали. По поводу переноса сроков введения всех новаций глава МСХ был краток, он считает, что проект правил готов и нужно лишь прийти к согласию по некоторым деталям.

Молочный экстрим

Но деталей все-таки немало. Действительно, есть позиции, по которым МСХ нашел точки согласия с бизнесом. Пример тому - субсидирование приобретения племенного поголовья в животноводстве. Да, уравняли импорт и покупку на внутреннем рынке, но планку всем поставили достаточно высокую - 400 тыс. тенге на животное.

Иное дело с субсидиями на молоко. Как ни бились хозяева молочно-товарных ферм, доказывая, что 45 тенге на литр - правильный размер субсидии, в правилах осталось 20. «НГ» недавно публиковала материал с обсуждения темы в нашей области. Предприниматели говорили о том, что молочное животноводство - самая малодоходная отрасль, требующая сразу крупных вложений, которые очень медленно возвращаются. Кроме того, в Казахстане предпочитают не видеть истинного положения дел в отрасли, жонглируя статистикой. Не производится в стране 6,3 млн т молока! Нет его. На переработку заводами поступает реально 1,6 млн т, из которых миллион производят организованные хозяйства. Огромное производство личных подсобных хозяйств - миф, к тому же они не обеспечивают бесперебойное и внесезонное снабжение перерабатывающих мощностей.

- Поэтому надо поддерживать организованный сектор, особенно сейчас. Молока не хватает. Из-за геополитических событий прекратила в октябре поставки молока к нам Беларусь, Россия закрыла вывоз, - перечислил глава КТ «Зенченко и К» Геннадий ЗЕНЧЕНКО, - Кыргызстан закрылся, а мы в это время лишаем поддержки свои производства. Я вот тут по-своему, по-колхозному, посчитал, что вы экономите, урезая нам субсидии. Выходит, 20 млрд тенге. Это что громадные деньги для страны? Но в этом же секторе, у нас, все прозрачно, как нигде, мы же на заводы везем молоко, там ничего без документов не примут и не оплатят.

Вчера нельзя отменить

Еще на один аспект обратил внимание депутат мажилиса Аскарбек УИСИМБАЕВ. Он напомнил, что действующие направления субсидирования увязаны с национальным проектом по развитию АПК на 2021-2025 годы, который никто не отменял.

- Длительные сроки окупаемости инвестиций в сельском хозяйстве, большая капиталоемкость проектов делает аграрный бизнес высокорискованным, - отметил он, - при этом субсидии закладываются в бюджет проектов и в последующем учитываются при их реализации... Возникает вопрос: как министерство планирует принимать какие-либо изменения без внесения соответствующих поправок в нацпроект? Как в этом случае будут достигнуты целевые показатели проекта? Поэтому считаем целесообразным сохранить действующее направление субсидирования, по крайней мере, до окончания срока действия национального проекта. В случае если в итоге будет принято решение по отмене отдельных направлений субсидирования, считаем необходимым сохранить субсидии по уже действующим проектам. Поскольку в окупаемость проектов данные средства заложены.

Четкого ответа на этот вопрос-предложение не прозвучало. Глава МСХ сказал, что проект правил в ближайшие дни появится на сайте «Открытые НПА», где его все еще можно обсуждать и делать предложения. Хотя до 1 января времени осталось всего ничего.